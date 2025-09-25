Milei cierra su gira por Nueva York con Benjamin Netanyahu y actos con la comunidad judía

NUEVA YORK.- Después del fuerte espaldarazo que cosechó del gobierno de Donald Trump, Javier Milei cierra este jueves su viaje a Nueva York con un encuentro con su otro máximo aliado internacional, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un día en el que además mantendrá reuniones con líderes de organizaciones judías y visitará la tumba del rabino Lubavitch. Es un lugar de peregrinación al que líder libertario siempre va cuando viaja a esta ciudad.

El encuentro con Netanyahu, previsto para la tarde, llega luego de que en el marco de la Asamblea General de la ONU varios líderes mundiales cerraran filas en apoyo a un Estado palestino, confrontando así las posiciones de a Israel y de Estados Unidos por la guerra en la Franja de Gaza.

El último día de Javier Milei en Nueva York

La postura francesa fue una de las más trascendentes, liderada por el presidente Emmanuel Macron, con quien justamente Milei ayer compartió una gala en Manhattan en la que ambos fueron premiados por el Atlantic Council.“Si creemos que vivimos en un orden mundial, nunca debemos aceptar un doble rasero”, afirmó el líder francés, que a la vez exigió la liberación de los rehenes.

El miércoles, Netanyahu se quejó de la “vergonzosa rendición” de los líderes mundiales frente al “terrorismo palestino”, luego de que Canadá, el Reino Unido y Australia reconocieran al Estado de Palestina.

En su encuentro con el premier israelí (comenzará a las 15.45, hora local), Milei seguramente reforzará la alianza estratégica entre ambos países y dialogará sobre la situación en Medio Oriente y los rehenes argentinos que aún siguen cautivos en manos del grupo terrorista Hamas. En su discurso de ayer en el atril de la ONU, el Presidente reclamó la liberación de los cautivos en Gaza y ratificó su alianza con Israel y Estados Unidos.

Será el segundo encuentro bilateral de Milei en el contexto de la Asamblea de la ONU tras la reunión que tuvo con Trump, en la que ratificó la alianza política entre ambos líderes con el amplio respaldo económico que negoció el Gobierno con Departamento del Tesoro norteamericano con un swap de US$20.000 millones, entre otras medidas.

Netanyahu prometió este mismo jueves “denunciar” a los líderes de los países occidentales que han reconocido un Estado palestino en su próximo discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. “Diré nuestra verdad: la verdad sobre los ciudadanos de Israel, la verdad sobre nuestros soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel y la verdad sobre nuestro país”, dijo Netanyahu en la pista del aeropuerto Ben Gurión, antes de partir a Nueva York.

“Denunciaré a aquellos líderes que, en lugar de condenar a los asesinos, violadores y quemadores de niños, quieren darles un Estado en el corazón de la Tierra de Israel. Esto no sucederá”, desafió.

Luego de su reunión con Netanyahu, Milei asistirá a una ceremonia en las que recibirá un premio de la organización B´nai B´rith, dedicada a la defensa de Israel y promover la unidad judía. Más tarde, a las 18.15, poco antes de emprender el vuelo de regreso a Buenos Aires junto a la comitiva presidencial, el líder libertario mantendrá un encuentro con el presidente del Congreso Judío Mundial, Donald Lauder, y el director del Consejo Judío latinoamericano, Claudio Epelman.

La visita de Milei a la tumba del rabino Lubavitch será por la mañana, cuando no tenía previstos actos oficiales, según la agenda distribuida por su vocero, Manuel Adorni.

Javier Milei visitaría nuevamente la tumba del rabino Lubavitch, en los suburbios de Nueva York Andres Kudacki - FR170905 AP

El cementerio Montefiore, en Queens, suele ser visitado por Milei cada vez que viene a esta ciudad. Allí está la tumba del rabino Menachem Mendl Schneerson, conocido como el rebe de Lubavitch, un venerado maestro fallecido en 1994 que revolucionó el mundo judío desde su adhesión al jasidismo, corriente ortodoxa centenaria que promueve la alegría como ingrediente sustancial de la fe y las prácticas judías.

Antes de la segunda vuelta de las elecciones de 2023 y luego de ser electo, Milei estuvo en el denominado Ohel, una construcción especial dentro del cementerio donde además de una sinagoga están los restos del rabino de Lubavitch y su suegro, Iosef Itzjak.

Son dos tumbas repletas de papeles con pedidos que acercan los cientos de judíos y no judíos que llegan cada día para venerar al que consideran un “Tzadik” (justo), un ser especial por sus enseñanzas y la profundidad de su legado.

Milei, que siempre ha mostrado su cercanía con el judaísmo, fue premiado por la comunidad Lubavitch en abril del año pasado como un “Embajador Internacional de luz”, en una visita del Presidente a Miami.

El vuelo de regreso de la comitiva argentina está previsto que parta a las 21 (hora local), y que arribe a Buenos Aires a las 8.30 del viernes.