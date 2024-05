Alberto Fernández le respondió a Javier Milei: ¿”Yo asesor de Sánchez? Necesita asistencia psicológica”

Escuchar

El expresidente Alberto Fernández respondió a las acusaciones de Javier Milei, quien en una entrevista dijo que Pedro Sánchez coordinó su ataque contra la Argentina con el kirchnerismo y que tiene como principal asesor a Fernández. “¿Yo asesor de Sánchez? El Presidente necesita asistencia psicológica”, escribió en su cuenta de X.

Durante una entrevista con TN, Milei sostuvo que el conflicto diplomático con España fue coordinado por Pedro Sánchez con el kirchnerismo. “Bueno, de hecho, Alberto Fernández es su asesor”, agregó. También, el presidente afirmó que Sánchez buscó beneficiar al kirchnerismo, un movimiento “que tiene clara intenciones golpistas”.

Ante esto, Fernández, que se había disculpado en nombre de la Argentina por los dichos de Milei, desmintió las acusaciones y le contestó al actual presidente: “Necesita asistencia psicológica”.

En su cuenta de X, Fernández escribió: “Estoy asombrado. El presidente Milei hizo en España un desastre político internacional de magnitud y me atribuye a mi la responsabilidad de las consecuencias de sus acciones 🙄”. Luego agregó: “¿Yo asesor de Pedro Sánchez? El Presidente necesita prontamente asistencia psicológica. Viendo todo lo que dice y escuchando sus argumentaciones, habrá que reconocerle una eficiencia envidiable para hacer todo mal”, concluyó.

Y compartió un video irónico sobre las repercusiones del viaje de Milei por España. “Dirigido por Conan”, dice la apertura del video y finaliza con: “Producción, Murray; Dirección, Milton”.

Qué dijo Milei de Alberto Fernández, el kirchnerismo y Pedro Sánchez

Durante un reportaje con TN, Milei embistió contra Fernández y el kirchnerismo por el conflicto diplomático con España, que escaló tras su visita para participar de un acto de Vox. “En primer lugar, él habla de interferencia en la campaña. Yo fui a dar una charla de las atrocidades del socialismo. El llora interferencia pero hizo campaña por Massa”, manifestó sobre el conflicto con Pedro Sánchez. “No solo hicieron campaña por Massa, sino que usaban los elementos negativos de la campaña de Massa, lo de la venta de órganos. Lo usaron todo. Me tildaron de delirante, de loco y todas las mentiras que dijeron no pasó ninguna”, advirtió.

“Me están diciendo que el señor Sánchez, en su diatriba, utiliza el Estado...¿él es el dueño del Estado? Él se hizo cargo, porque está sucio”, añadió. “Ensució la relación diplomática entre dos naciones muy hermanadas. No se va a romper la relación. No la construyen los mandatarios, la construye la gente. Ese vínculo no lo vas a poder romper nunca”, indicó.

“El kirchnerismo, que avala todo esto, tienen un síndrome de abstinencia feroz. Y encima, a medida que avanzan las causas de corrupción, quedan todos pegados”, manifestó. Y concluyó: “No le voy a pedir disculpas bajo ningún punto de vista. Yo fui el agredido. Hoy en todo el mundo se habla de los casos de corrupción de la mujer y que él está involucrado en eso, por tráfico de influencias. No solo eso, sino que además como si todo esto fuera poco, apretaron a un juez”, manifestó. Y agregó: “¿Quién es el totalitario cuando pone un problema personal para favorecer a un movimiento que tiene intenciones golpistas, como el kirchnerismo”, sostuvo.

Y sostuvo: “Bueno, de hecho, Alberto Fernández es su asesor”.

