Estaban en vivo y se empezó a mover el estudio por el terremoto en Bogotá: “Se siente fuertemente, el llamado es a evacuar”

Un fuerte terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, sacudió este lunes una amplia región de Colombia y dejó un saldo trágico de al menos 73 muertos, decenas de heridos graves y severos colapsos estructurales en ciudades como Pereira, Cali y Manizales. El violento sismo, ocurrido a las 7.34 de la mañana a 96 kilómetros de profundidad, también se sintió con gran intensidad en Bogotá y en países vecinos como Ecuador, Panamá y Venezuela, desencadenando la declaración de “situación de desastre nacional” por parte del Gobierno. Incluso, los propios periodistas que llevaban adelante programas de televisión se vieron sorprendidos por la magnitud del terremoto y, ante la situación, pidieron calma y llamaron a una evacuación pacífica y ordenada.

“Vamos a salir inmediatamente de este estudio”

El violento sacudón sorprendió al país al inicio de la jornada laboral y escolar, marcando de forma dramática la transmisión diaria de la televisión local. A las 7.35 de la mañana, mientras conducían el noticiero Arriba Bogotá por el canal CityTV, los periodistas vivieron en carne propia la fuerza del movimiento telúrico justo en el momento en que salían al aire en vivo.

Con las cámaras transmitiendo la agitación de la escenografía y los artefactos del estudio, la conductora interrumpió el desarrollo del programa para alertar a la audiencia sobre la emergencia: “7:35 minutos de la mañana y se reporta un fuerte movimiento telúrico a esta hora. En nuestro estudio se siente fuertemente... Por supuesto el llamado a la ciudadanía es a evacuar”, anunció visiblemente preocupada mientras el set continuaba sacudiéndose de manera violenta.

La conductora de Arriba Bogotá fue sorprendida en el estudio por los movimientos ocasionados por el terremoto

A medida que las vibraciones aumentaban, los periodistas comprendieron la urgencia de desocupar las instalaciones. “Vamos a salir inmediatamente de este estudio. Vamos a recomendarle a la gente también que evacúe sus viviendas”, señaló la periodista, mientras su compañero de mesa, Aníbal, intentaba llevar tranquilidad a la audiencia en medio de la sacudida: “Lo más importante es: tranquilos, tranquilos... Evacuar, vamos a evacuar también”.

Ante el constante temblor, los presentadores insistieron a la población en resguardar a los sectores más vulnerables durante la evacuación. “Acuérdense de las mascotas, de los niños pequeños, de los abuelos, las personas con movilidad reducida... Todo el mundo despacio, con tranquilidad”, pidió el conductor, mientras la periodista reforzaba el pedido de ponerse a resguardo de inmediato en hogares, oficinas y centros de estudio.

Terremoto en Colombia: se sintió en Bogotá, Cali y hasta en Venezuela

El pánico e impacto generado por el terremoto obligaron al equipo técnico y periodístico a interrumpir abruptamente la transmisión en directo para preservar su seguridad personal. “Vamos a, por supuesto, a parar esta emisión en vivo de Arriba Bogotá. Más adelante regresamos con ustedes, pero vámonos de inmediato a una pausa y ya regresamos”, concluyó la conductora antes de dejar la pantalla para salir del edificio.

Las dramáticas imágenes del aire de CityTV reflejaron la angustia vivida en miles de hogares e instituciones de la capital colombiana, donde los ciudadanos debieron abandonar a toda prisa los edificios de varios pisos para concentrarse en puntos de encuentro seguros en las calles.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA