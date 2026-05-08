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Estados Unidos empezó a desclasificar documentos sobre ovnis y vida extraterrestre

Desde el Pentángono confirmaron la iniciativa previamente adelantada por Trump

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OVNI captado en la costa de California por Personal del USS Jackson, del Centro de Información de Combate
OVNI captado en la costa de California por Personal del USS Jackson, del Centro de Información de Combate

WASHINGTON.- Estados Unidos anunció este viernes que comenzará a desclasificar archivos gubernamentales relacionados con ovnis y vida extraterrestres. Desde el Pentágono confirmaron que el público podrá, así, sacar sus propias conclusiones sobre “fenómenos anómalos no identificados”.

El Departamento de Guerra informó que avanzará en la publicación inicial de nuevos archivos nunca “antes vistos sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI) como parte del Sistema Presidencial de Desclasificación e Informes de Encuentros con FANI (PURSUE)”.

La medida incluye a la Casa Blanca y a numerosas agencias federales entre ellas, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI), el Departamento de Energía (DOE), la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO) del DOW, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), la Oficina Federal de Inteligencia (FBI).

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