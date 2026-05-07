Trump amenaza a Irán con más ataques si el acuerdo no se firma “rápido”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sumó presión esta noche mientras Irán analiza la última propuesta de acuerdo presentada por Washington para poner fin a la guerra en Medio Oriente y reabrir el estrecho de Ormuz.

En medio de ataques aéreos contra una ciudad y una isla iraníes sobre esa vía marítima clave en el desarrollo del conflicto, el mandatario escribió en su cuenta de Truth Social: “Los dejaremos fuera de combate con mucha más fuerza y mucha más violencia en el futuro, si no firman su Acuerdo, ¡RÁPIDO!”.

Y aseguró: “Tres destructores estadounidenses de primera clase acaban de atravesar, con gran éxito, el Estrecho de Ormuz, ¡bajo fuego! No hubo daños en los tres destructores, pero sí un gran daño a los atacantes iraníes... tal como los hemos dejado fuera de combate hoy de nuevo”.

El posteo de Donald Trump en Truth Social

El mando militar central iraní acusó a Estados Unidos más temprano de violar el alto el fuego en la guerra con sus ataques contra buques en el estrecho de Ormuz, y afirmó que tomaron represalias contra fuerzas estadounidenses en la zona.

La televisión estatal iraní afirmó que el ejército de Irán disparó misiles contra fuerzas estadounidenses, después de lo que describió como un ataque contra un petrolero iraní.

“Tras el ataque del ejército estadounidense a un petrolero iraní, las unidades enemigas en el estrecho de Ormuz quedaron bajo fuego de misiles iraníes y se vieron obligadas a huir después de sufrir daños”, informó la cadena IRIB, citando a un responsable militar no identificado.

El sol se levanta detrás de varios buques petroleros anclados en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de la isla Qeshm, Irán, el sábado 18 de abril de 2026. (AP Photo/Asghar Besharati) Asghar Besharati - AP

En tanto, Trump recriminó: “Un país normal habría permitido que estos destructores pasaran, pero Irán no es un país normal. Están liderados por lunáticos, y si tuvieran la oportunidad de usar un arma nuclear, lo harían, sin dudarlo”. Y expresó: “Nuestros tres destructores, con sus maravillosas tripulaciones, se reunirán ahora con nuestro Bloqueo Naval, que es verdaderamente un ‘Muro de Acero’”.

Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) dijo sobre los mismos incidentes que sus fuerzas “interceptaron ataques iraníes no provocados y respondieron con ataques de autodefensa mientras los destructores de misiles guiados de la Armada estadounidense transitaban por el estrecho de Ormuz hacia el golfo de Omán”

El Centcom dijo que eliminó las amenazas “y apuntó a instalaciones militares iraníes responsables de atacar a las fuerzas estadounidenses, incluidos los sitios de lanzamiento de misiles y drones; lugares de mando y control; y nodos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento”.

Mapa de localización del estrecho de Ormuz y los países que lo rodean en el golfo Pérsico Europa Press - Europa Press

Mientras tanto, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baqai, respondió este jueves que la propuesta estadounidense estaba “en estudio” y que Teherán comunicará “sus puntos de vista” a Pakistán, que intenta mediar en el conflicto y ha sido anfitrión de diálogos bilaterales.

Funcionarios iraníes precisaron que su país está discutiendo con Estados Unidos una propuesta de una página para reabrir el estrecho y cesar las hostilidades por 30 días mientras intentan llegar a un acuerdo de paz integral. El plan tiene tres puntos principales: el levantamiento del bloqueo estadounidense a los barcos y puertos iraníes, la apertura del estrecho al tráfico comercial y el fin de los combates.