Día 70 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entró este viernes 8 de mayo en su 70° día de guerra. Donald Trump presiona a Irán para que acepte el acuerdo de paz “rápido” o asegura que habrá nuevos ataques. Tres navíos estadounidenses atravesaron el estrecho de Ormuz pese a los ataques iraníes. Teherán “estudia” el cese al fuego y señala que transmitirá su decisión a Pakistán.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Donald Trump amenazó a Irán con más ataques si el acuerdo de paz no se firma “rápido”

Pakistán aseguró que Washington y Teherán alcanzaron un principio de acuerdo para ponerle fin a la guerra.

Denuncian ataques en una estratégica isla e Irán estudia la última propuesta de EE.UU. para frenar la guerra.

Washington cree estar cerca de alcanzar un acuerdo con Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra, según el medio de comunicación estadounidense Axios HANDOUT - Marine Nationale

El presidente de Estados Unidos puso en pausa el “Proyecto Libertad” en el estrecho de Ormuz para avanzar en un acuerdo con Irán.

en el estrecho de Ormuz para avanzar en un acuerdo con Irán. Los precios del petróleo cayeron esta semana después de que Trump afirmara una vez más que un acuerdo podría ser inminente.

Otros hechos de importancia

Trump recibió a Lula en la Casa Blanca para apuntalar una relación marcada por rispideces y altibajos

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, tuvo que hablar sobre la posibilidad de que Teherán utilice “delfines kamikaze” para atacar buques norteamericanos.

Pete Hegseth, tuvo que hablar sobre la posibilidad de que Teherán utilice “delfines kamikaze” para atacar buques norteamericanos. Trump sorteó una primera prueba en comicios estatales a meses de las elecciones de medio término.

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán , incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei. Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.

Una enorme valla publicitaria con la imagen del difunto líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, asesinado en febrero de 2026 en un ataque militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, cubre la fachada de un edificio en Teherán - - AFP

Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.

en 2003 para cercar a Irán. Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte .

en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, . En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump KENT NISHIMURA - AFP