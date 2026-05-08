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Día 70 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El reporte de la jornada para entender la ofensiva militar, las represalias y el creciente temor a una expansión del enfrentamiento

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El portaaviones de clase Nimitz USS George H.W. Bush (CVN 77) navegando en el Mar Arábigo
El portaaviones de clase Nimitz USS George H.W. Bush (CVN 77) navegando en el Mar Arábigo - - US NAVY

El conflicto en Medio Oriente entró este viernes 8 de mayo en su 70° día de guerra. Donald Trump presiona a Irán para que acepte el acuerdo de paz “rápido” o asegura que habrá nuevos ataques. Tres navíos estadounidenses atravesaron el estrecho de Ormuz pese a los ataques iraníes. Teherán “estudia” el cese al fuego y señala que transmitirá su decisión a Pakistán.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Washington cree estar cerca de alcanzar un acuerdo con Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra, según el medio de comunicación estadounidense Axios
Washington cree estar cerca de alcanzar un acuerdo con Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra, según el medio de comunicación estadounidense AxiosHANDOUT - Marine Nationale
  • El presidente de Estados Unidos puso en pausa el “Proyecto Libertad” en el estrecho de Ormuz para avanzar en un acuerdo con Irán.
  • Los precios del petróleo cayeron esta semana después de que Trump afirmara una vez más que un acuerdo podría ser inminente.

Otros hechos de importancia

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

  • Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.
  • Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.
Una enorme valla publicitaria con la imagen del difunto líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, asesinado en febrero de 2026 en un ataque militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, cubre la fachada de un edificio en Teherán
Una enorme valla publicitaria con la imagen del difunto líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, asesinado en febrero de 2026 en un ataque militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, cubre la fachada de un edificio en Teherán - - AFP
  • Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.
  • Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte.
  • En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald TrumpKENT NISHIMURA - AFP
  • Tras la muerte del ayatollah Ali Khamenei, que ocupó ese cargo durante más de tres décadas, quedó vacante el centro del sistema y abrió una etapa de transición inédita desde la Revolución Islámica de 1979. El presidente administra el gobierno, pero siempre bajo la supervisión del líder supremo, mientras que el Consejo de Guardianes controla las leyes y la elegibilidad de los candidatos, preservando el delicado equilibrio entre teocracia y estructura republicana.
  • Mojtaba Khamenei, hijo del anterior ayatollah, fue proclamado nuevo líder supremo de Irán, y reapareció públicamente con una serie de mensajes en X, mientras sigue el misterio sobre su paradero y crecen versiones sobre su estado de salud. Difundió una secuencia de publicaciones con un tono religioso, solemne y desafiante, centradas en la muerte del influyente dirigente Ali Larijani, a que Israel abatió durante una ola de bombardeos en Teherán.
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