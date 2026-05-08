La ultraderecha arrasa en las elecciones locales del Reino Unido y acelera la crisis de Starmer

PARÍS.– Todos los sondeos lo anunciaban, aunque no por eso los resultados de las elecciones locales del jueves en el Reino Unido fueron menos dolorosos para el primer ministro británico Keir Starmer, cuyo partido laborista sufrió una considerable derrota, en favor de la extrema derecha antiinmigración, Reform UK.

Starmer reconoció que los resultados fueron “muy difíciles” y asumió su responsabilidad, pero descartó dimitir, como propone, no solo la oposición conservadora, sino algunos sectores de su propia formación.

“No voy a renunciar y sumir al país en el caos”, aseguró en un comunicado. “Jornadas como esta no merman mi determinación para poner en marcha los cambios que he prometido”, agregó.

These are tough results for Labour. There’s no sugarcoating it. We’ve lost brilliant Labour representatives who’ve stood up for their communities.



People are still frustrated. Their lives aren’t changing fast enough. We haven’t offered enough hope or optimism for the future.



I… pic.twitter.com/fX70cmFKpQ — Keir Starmer (@Keir_Starmer) May 8, 2026

Unos 25.000 candidatos se habían presentado en estas elecciones que debían renovar parcialmente los consejos municipales: 5066 escaños de consejeros, sobre un total de 16.000, en 136 autoridades locales (32 distritos de Londres, 32 distritos metropolitanos, 18 autoridades unitarias, 6 condados y 48 distritos) y 6 alcaldes elegidos directamente, en Inglaterra; 129 escaños en el Parlamento escocés (Holyrood) y 96 escaños en el Senedd (Parlamento galés).

El partido de Starmer llegó a las elecciones del jueves con la previsión de perder hasta 1850 concejales, y los primeros resultados durante la noche dibujaron un panorama desolador para el primer ministro, que vio los bastiones laboristas del norte caer uno a uno en favor de la formación de Farage.

Trabajadores cuentan votos en papeletas la mañana posterior a las elecciones locales en un centro de escrutinio en Llandudno, en el norte de Gales MARK NAFTALIN - AFP

Este viernes por la mañana, cuando solo 40 de las 136 autoridades locales inglesas habían entregado sus resultados, Reform UK, era el principal ganador, con una amplia ventaja de más de 350 escaños locales, frente a unos 249 del Labour, lo que supone una pérdida de 245 bancas en esas comunidades, según un recuento de la BBC. Reform UK ha ganado terreno, especialmente en varios bastiones laboristas del norte de Inglaterra y los Midlands (centro de Inglaterra). Pero, sobre todo, en las regiones del noreste, donde los ingleses votaron mayoritariamente en favor del Brexit.

Nigel Farage calificó los resultados preliminares como un “cambio histórico en la política británica” y afirmó que su formación estaba “obteniendo porcentajes asombrosos en zonas tradicionalmente laboristas”.

“Somos el partido más nacionalista. Estaremos aquí por mucho tiempo”, añadió.

It’s been a very good morning. The best is yet to come.



Thank you for voting Reform. pic.twitter.com/I6vCqVkI9i — Nigel Farage MP (@Nigel_Farage) May 8, 2026

Los especialistas consideran, sin embargo, que es muy posible que el Labour pierda bastante menos de los 1500 escaños que algunos consideraban el punto de inflexión para intentar destronar a Keir Starmer. En declaraciones a la BBC, el politólogo Sir John Curtice afirmó que “a [Reform] le siguen básicamente cuatro partidos que se sitúan apenas por debajo del 20 %, entre el 15 % y el 20 %, y que en este momento resultan bastante difíciles de distinguir entre sí”.

A su juicio, los Verdes, que muchos consideraban el partido favorito de estas elecciones, tuvieron dificultades para convertir sus votos en escaños debido a que estaban obteniendo “demasiados segundos y terceros puestos dignos de mención”.

En todo caso, no hay dudas de que Reform UK fue el gran ganador de estas elecciones, con avances históricos y una legitimidad reforzada, y que el Partido Laborista sufrió un retroceso sin precedentes en sus bastiones del norte, lo que confirma la fragilidad del liderazgo de Starmer, intensificando sin duda la batalla interna para obtener su remplazo.

El primer ministro británico, Keir Starmer, y su esposa llegan a un centro de votación para las elecciones locales, en Londres Ray Tang,Li Ying - XinHua

“Un cambio de liderazgo debe estar en la agenda si los resultados generales confirman la pesadilla que tanto tememos. Sin embargo, si va a haber un cambio de liderazgo, tiene que ser una transición ordenada, no un golpe de Estado”, aseguró John McDonnell, excanciller en la sombra de Jeremy Corbyn, el exlíder laborista de ultraizquierda.

Por su parte, los conservadores resistieron mejor de lo previsto en Londres, pero perdieron terreno frente a Reform UK en el este, mientras los Verdes progresaron, especialmente en Londres, a expensas del Laborismo. Por último, si bien las encuestas habían anticipado esta fragmentación, la magnitud de las ganancias de Reform UK fueron sorprendentes.

Pero más importante aún son las tendencias clave que se desprenden de estas elecciones locales, que prueban un reacomodamiento de la política británica que deja al descubierto una auténtica fragmentación política.

“Por primera vez, cinco partidos (Reform, Labour, Conservadores, Verdes y Liberal-demócratas) obtienen resultados significativos, marcando así el fin del tradicional sistema bipartidista. Los británicos también han mostrado un rechazo a los Two bigs (dos grandes). El Labour y los Conservadores perdieron escaños frente a Reform UK y los Verdes, especialmente en las zonas obreras del norte (Labour) y en los condados rurales (Conservadores)”, analiza el politólogo y periodista inglés Philip Turtle.

Urnas selladas en un centro de escrutinio dentro del Alexandra Palace, en el norte de Londres BROOK MITCHELL - AFP

También es imposible no ver en estos resultados un efecto “voto de protesta”. El crecimiento de Reform UK ha sido un voto de castigo contra el gobierno de Keir Starmer, debido a la impopularidad causada por la crisis del costo de la vida y otros escándalos, y como una muestra de desconfianza hacia los partidos tradicionales. Como en el resto de Europa, la inmigración también focalizó el descontento de muchos británicos, mientras que el número de migrantes irregulares que llegaron por el Canal de la Mancha desde 2018 se aproxima a los 200.000.

Para el Labour, los resultados que se esperan por la tarde podrían ser aún más dolorosos, porque podrían confirmar la eventual pérdida de su bastión galés, por primera vez desde la creación del Parlamento de Gales en 1999, aun cuando las encuestas preelectorales daban al Plaid Cymru, partido nacionalista de izquierda, por delante del Reform UK.

Incluso en Escocia, los laboristas podrían ser derrotados por el partido de Farage, aun cuando, aquí también los sondeos preveían que el Parlamento escocés permaneciera en manos de la formación independentista SNP, en el poder desde hace 19 años.