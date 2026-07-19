Estados Unidos e Irán intensifican el intercambio de ataques y elevan el riesgo de una guerra regional

TEHERÁN.– Irán denunció este domingo un ataque contra un sitio nuclear en construcción en el suroeste del país, en medio de una nueva escalada con Estados Unidos que incluyó bombardeos adicionales y el lanzamiento de misiles iraníes hacia Jordania, en un episodio que vuelve a poner en riesgo la estabilidad regional. Mientras, el Ejército estadounidense informó que un nuevo militar murió el sábado en Irak durante la detonación controlada de un dron iraní.

Con esta muerte, asciende a 17 el número de soldados estadounidenses fallecidos desde el inicio de la guerra. Además, un segundo soldado resultó herido, pero no de gravedad. También continúan las investigaciones sobre restos hallados tras un ataque previo en Jordania, donde un efectivo permanece desaparecido.

El Comando Central estadounidense confirmó que completó su octava noche consecutiva de bombardeos contra objetivos iraníes, en una ofensiva que, según Washington, tuvo como objetivo a la Guardia Revolucionaria, el brazo paramilitar iraní. Añadió que el ataque estaba diseñado para degradar la capacidad de Irán de controlar el estrecho de Ormuz y “castigar rápidamente a las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica”, una base clave de poder en la teocracia de Irán que controla su arsenal de misiles balísticos.

Las imágenes de video difundidas por el Comando Central de EE. UU. muestran a las fuerzas estadounidenses lanzando lo que el ejército describe como ataques de precisión contra capacidades militares iraníes - - US Central Command (CENTCOM)

Las imágenes difundidas por el ejército estadounidense parecían mostrar bombardeos realizados por aviones de combate y misiles de crucero Tomahawk lanzados desde el mar.

La operación fue presentada también como una represalia directa por los ataques que causaron la muerte de dos militares estadounidenses en Jordania. El Pentágono informó que son más de 420 heridos desde el comienzo de la guerra el 28 de febrero.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, sostuvo que “el sacrificio no hace sino fortalecer nuestra determinación”, en un mensaje que refuerza la disposición de Washington a sostener las operaciones militares incluso ante el riesgo de una escalada mayor.

Godspeed, heroes.



Their sacrifice only stiffens our resolve. https://t.co/GIcfNdAol0 — Pete Hegseth (@PeteHegseth) July 18, 2026

Irán respondió con una ofensiva múltiple que incluyó ataques con misiles y drones contra bases y objetivos estadounidenses en el Golfo Pérsico. Según la televisión estatal iraní, fueron alcanzadas instalaciones militares en Kuwait, entre ellas el campamento Al-Adiri y la base aérea Ali Al Salem, blancos recurrentes en los últimos días.

Las autoridades de Kuwait confirmaron impactos en infraestructura crítica, incluida una planta desalinizadora que fue atacada por segundo día consecutivo y sufrió un incendio. Las fuerzas armadas kuwaitíes indicaron que lograron interceptar parte de los proyectiles, aunque reconocieron daños en instalaciones energéticas sensibles.

El alcance regional del conflicto se evidenció también en Bahrein, cuyas defensas aéreas interceptaron ataques iraníes, y en Jordania, donde las sirenas antiaéreas se activaron mientras el Ejército afirmaba haber derribado al menos tres misiles. El Ejército de Israel informó además que detectó lanzamientos desde Irán hacia la ciudad jordana de Aqaba, en la frontera israelí, lo que incrementa el temor a una ampliación del conflicto hacia territorio israelí.

El jefe militar israelí, Eyal Zamir, afirmó este domingo que el Ejército se encuentra preparado para reanudar de inmediato el combate contra Irán, de acuerdo con un comunicado emitido por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Peligro de expansión regional

El conflicto entró en una fase crítica por la disputa en torno al control del estrecho de Ormuz, una vía clave por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial. Estados Unidos asegura estar imponiendo un bloqueo naval a Irán, mientras Teherán afirma que está interceptando embarcaciones que no respetan sus normas de navegación, en un escenario de creciente militarización del corredor marítimo.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica indicó que cuatro barcos intentaron transitar por rutas consideradas inseguras con apoyo estadounidense. Según su versión, dos desistieron y otros dos sufrieron incidentes, lo que añade incertidumbre sobre la seguridad de la navegación en la zona.

La escalada se produce tras el colapso de un acuerdo de alto el fuego provisional alcanzado hace un mes, que había logrado contener parcialmente las hostilidades. Desde entonces, los enfrentamientos se intensificaron con ataques directos, operaciones simultáneas en varios frentes y un creciente involucramiento de actores regionales, lo que complica cualquier intento de contención diplomática.

Esta captura de pantalla, tomada de un video transmitido por la cadena estatal iraní IRINN y difundido por AFPTV el 17 de julio de 2026, muestra lo que la cadena afirma que son las consecuencias de los ataques nocturnos estadounidenses contra dos puentes en el condado de Bandar Khamir, cerca del estrecho de Ormuz - - IRINN

Funcionarios israelíes señalaron que el país se prepara para recibir más aviones de reabastecimiento estadounidenses, en previsión de una posible ampliación de las operaciones militares contra Irán. La cooperación entre Washington e Israel ha sido central desde el inicio del conflicto, que comenzó el 28 de febrero con ataques destinados a desmantelar programas nucleares y de misiles iraníes y debilitar a sus aliados regionales.

En este contexto, Irán denunció un nuevo ataque contra instalaciones sensibles, incluida una planta nuclear en construcción en Darkhovin. La Organización de Energía Atómica iraní condenó el bombardeo, mientras que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) indicó que está investigando los informes, dado que el sitio se encuentra en una etapa inicial de desarrollo.

The IAEA is looking into reports of an overnight attack on the construction site of a planned nuclear power plant in Darkhovin, Iran. The facility is in the very early stages of construction and contained no nuclear material when last visited by the IAEA.



While the reported… pic.twitter.com/Tdi5QxWcCE — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) July 19, 2026

El Ministerio de Salud iraní informó que al menos 50 personas murieron y más de 500 resultaron heridas en ataques estadounidenses en las últimas tres semanas.

En total, miles de personas murieron desde el inicio de la guerra y millones han sido desplazadas, especialmente en Irán y en el Líbano, donde se reactivó el conflicto entre Israel y el grupo Hezbollah.

La dimensión política del enfrentamiento también se profundiza. En un comunicado difundido por medios estatales, el líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, sostuvo que las acciones estadounidenses demostraron que la firma del presidente Donald Trump es “inútil y carente de credibilidad”, y advirtió sobre “costos aún mayores” para Washington.

El líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, advirtió que las acciones de Estados Unidos tendrán “costos aún mayores” y cuestionó la credibilidad de Washington tras la escalada del conflicto - - AFP

El paradero de Khamenei se mantiene incierto desde el inicio de la guerra, tras la muerte de su padre y predecesor, Ali Khamenei, en un ataque aéreo en las primeras horas del conflicto.

Mientras tanto, aliados de Estados Unidos en el Golfo advierten que están siendo arrastrados a una nueva fase de ataques iraníes, lo que incrementa el riesgo de una desestabilización más amplia. Gobiernos de la región elevaron sus niveles de alerta, reforzaron la seguridad en instalaciones estratégicas y evalúan medidas para proteger infraestructuras críticas ante la posibilidad de nuevos ataques.

Agencias AP y AFP