Estados Unidos investiga la lechuga de Guanajuato tras dos muertes por diarrea aguda

DETROIT.- Luego de que dos personas murieran en Michigan a causa del brote de ciclosporiasis en el país, las autoridades sanitarias de Estados Unidos investigan ahora si la lechuga importada de la ciudad mexicana Guanajuato está detrás del aumento de casos.

Desde mayo de este año se registraron más de 4100 casos confirmados y 7400 casos probables en 41 estados de Estados Unidos.

El brote afecta a miles de personas en Estados Unidos y ya se extiende a más de 40 estados, según datos de los CDC MIguel Martinez - Atlanta Journal-Constitution

Los CDC, la FDA y funcionarios de salud pública de varios estados identificaron este vegetal de tipo “iceberg”, producido por la empresa Taylor Farms y servido en restaurantes Taco Bell de nueve estados, como la fuente del brote. Hasta finales de julio, casi 2000 casos habían sido asociados a ese producto, incluidos al menos 98 pacientes hospitalizados, según los CDC.

No obstante, las autoridades sanitarias señalaron que otras marcas, restaurantes o canales de distribución podrían estar implicados, por lo que la investigación continúa abierta para determinar el origen completo de la propagación.

Como consecuencia del brote, el 17 de julio de 2026 Taylor Farms inició la retirada del mercado de toda la lechuga iceberg que se vendía en diferentes tipos de envases en al menos 27 estados a consumidores, restaurantes y minoristas.

Investigadores analizan si la lechuga importada de México está vinculada a parte de los contagios reportados Sophie Bates - AP

Asimismo, las autoridades sanitarias norteamericanas instaron a desechar la lechuga, no consumirla e incluso desinfectar cuidadosamente cualquier superficie o recipiente que haya estado en contacto con ella.

Mientras Estados Unidos profundiza su investigación, la Secretaría de Salud de México informó que sus análisis de laboratorio no encontraron rastro de Cyclospora cayetanensis en la planta de Taylor Farms ubicada en Doctor Mora, Guanajuato.

Las primeras muertes

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan indicó que las primeras dos víctimas de la enfermedad presentaban afecciones de salud subyacentes que podrían haberse agravado por la infección intestinal y la deshidratación derivada del cuadro clínico. Las autoridades no proporcionaron detalles adicionales sobre los fallecimientos.

La ciclosporiasis es una enfermedad intestinal causada por el parásito Cyclospora, que suele provocar diarrea acuosa, náuseas y otros síntomas gastrointestinales. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), se trata de una afección que rara vez resulta mortal, aunque puede ser más grave en personas con problemas de salud previos.

Esta fotografía tomada a través de un microscopio y difundida por los CDC muestra Cyclospora cayetanensis oocysts de una muestra de heces Melanie Moser - CDC

El parásito infecta el intestino y se transmite a través de la ingestión de alimentos o agua contaminados con materia fecal. En brotes anteriores, la infección se ha vinculado con el consumo de frutas y verduras expuestas a agua de riego contaminada. Los casos suelen aumentar a finales de la primavera y durante el verano, cuando las condiciones favorecen su propagación.

Aunque la ciclosporiasis es menos frecuente que otras enfermedades transmitidas por alimentos, como la salmonela o la escherichia coli, su incidencia ha crecido en la última década en Estados Unidos. En 2019 se registró el mayor número de casos reportados, con cerca de 4700 infecciones.