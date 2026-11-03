Estados Unidos lanzó ataques “defensivos” contra objetivos iraníes en el estrecho de Ormuz

WASHINGTON.- En la previa de las elecciones intermedias, Estados Unidos ejecutó una nueva ofensiva contra objetivos iraníes en una isla del estrecho de Ormuz. Según publicó The Wall Street Journal, citando a un funcionario gubernamental, se trató de una serie de ataques aéreos “defensivos” ante la posibilidad de una agresión de Irán.

El funcionario estadounidense que no estaba autorizado a comentar públicamente lo sucedido habló bajo condición de anonimato y dijo que Estados Unidos había atacado a “iraníes que usan misiles tierra-aire contra activos estadounidenses”.

La televisión estatal iraní confirmó que se escucharon explosiones en la isla de Qeshm, la mayor isla del golfo Pérsico que destaca por valor geoestratégico en la zona y por su alta presencia militar.

Un bote de motor pasa junto a embarcaciones mercantes en medio de la bruma en el estrecho de Ormuz, cerca de Bandar Abbas, Irán, el lunes 7 de septiembre de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi) Vahid Salemi - AP

Los ataques, que parecían ser limitados más que un regreso total a las hostilidades, se produjeron en vísperas de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Trump había dicho anteriormente que Estados Unidos no lanzaría ataques contra Irán antes de las elecciones de mitad de mandato.

La impopular guerra con Irán y el impacto resultante en los precios de la gasolina en Estados Unidos y otras partes de la economía han sido una vulnerabilidad para los republicanos mientras intentan mantener el control del Congreso.

El vicepresidente estadounidense JD Vance dijo a los periodistas más temprano el lunes que acababa de hablar con Trump sobre las conversaciones con Irán y dijo: “El presidente y yo nos sentimos bastante bien sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo negociado”.

Trump reveló el domingo que había mantenido una conversación telefónica “muy buena” con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante la jornada del sábado. Ambos discutieron la situación en Irán, aunque el mandatario estadounidense no ofreció detalles sobre el contenido del intercambio.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente estadounidense, Donald Trump Alex Brandon - AP

La llamada se produjo después de que Netanyahu y sus aliados perdieran la mayoría parlamentaria en las elecciones israelíes de la semana pasada. Incluso antes de los comicios, existía preocupación por la posibilidad de que el primer ministro israelí impulsara nuevos ataques contra Irán para mantenerse en el poder mediante un gobierno de emergencia en caso de una reanudación de la guerra.

Desde entonces, Netanyahu apenas se ha pronunciado públicamente y su oficina tampoco ofreció comentarios sobre la conversación con Trump.

El presidente estadounidense, por su parte, alternó entre declaraciones favorables a una salida diplomática y amenazas de nuevos ataques contra la República Islámica, sin aclarar qué camino seguirá Washington después de las elecciones del martes.

Negociaciones bajo presión

En paralelo, las gestiones diplomáticas continúan a través de Qatar, que actúa como mediador entre Washington y Teherán.

Dos funcionarios iraníes, que hablaron bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de las conversaciones, confirmaron que una delegación de su país abandonó Qatar después de varios días de negociaciones, aunque ambas partes continúan intercambiando mensajes a través del mediador.

La propuesta más reciente que Irán ha discutido públicamente abriría por completo el estrecho de Ormuz al transporte marítimo en un plazo de dos días si Washington cumple varias condiciones, incluida la de levantar su bloqueo de los puertos iraníes.

Automovilistas iraníes pasan junto a un cartel del líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Khamenei, en el centro de Teherán el 1 de noviembre de 2026 ATTA KENARE - AFP

“El pulso en el Golfo entre Estados Unidos e Irán es realmente entre Qatar e Israel”, dijo en X Andreas Krieg, profesor del King’s College de Londres. “Qatar está trabajando incansablemente en una salida diplomática con el respaldo de la región, mientras que Israel busca vías militares para arrastrar a la región al desastre”.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmó que Teherán espera que Washington elija “la diplomacia por encima de otros caminos” y sostuvo que su país está preparado tanto para negociar como para defenderse, dependiendo de la “racionalidad” estadounidense.

Araghchi aclaró que no existen conversaciones directas entre ambos gobiernos y que el resultado dependerá de las respuestas de Estados Unidos a las preguntas planteadas por Irán.

Las diferencias también alcanzan al programa nuclear iraní. Washington busca impedir que Teherán obtenga un arma nuclear e incluir esa cuestión en cualquier nueva negociación, mientras que la República Islámica insiste en que su programa tiene fines pacíficos y pretende abordar el asunto más adelante.

Con información de AP y AFP.