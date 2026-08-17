Estados Unidos recorta sus ejercicios militares en Corea del Sur en un guiño a Kim Jong Un

WASHINGTON.-En una decisión de último momento que encendió algunas alarmas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó reducir los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur horas antes de que comenzaran este lunes, al considerar que envían una señal “inapropiada y hostil” dada su buena relación con el líder norcoreano, Kim Jong Un.

Trump criticó el domingo en su plataforma Truth Social los ejercicios con su aliado Seúl no “solo por costosos”, sino porque “envían una señal totalmente inapropiada y hostil” hacia Corea del Norte, país que, según dijo, se ha mostrado respetuoso y “no amenazante” desde que él volvió al poder en 2025.

También arremetió directamente contra Corea del Sur en relación a su postura en el conflicto de Medio Oriente. “Recientemente le pregunté al presidente de Corea del Sur si les gustaría unirse a nosotros en la desnuclearización de la República Islámica de Irán, y dijeron: ‘¡No, gracias!’”, señaló en su publicación.

A ello se suma, una imagen que Trump publicó en la red social junto al líder norcoreano durante un encuentro en 2019. “A pesar de la expresión poco amigable en esta foto en particular, hay muchas en las que estamos sonriendo. ¡Kim Jong Un y yo nos llevamos de maravilla!“, destacó el presidente republicano.

El posteo de Donald Trump

En un claro guiño a Kim Jong Un, Trump afirmó que considerando su buena relación con su hómologo norcoreano, no está contento con el hecho de que Estados Unidos aceptara participar en ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur.

Entonces, agregó que ya era demasiado tarde para cancelar los ejercicios, por lo que ordenó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, que los “redujera sustancialmente”.

La medida es el ejemplo más reciente en que el presidente parece ponerse en contra de un aliado y en favor de un líder que gobiernos anteriores en Washington han presentado como un adversario. Trump y otros en su gobierno también han arremetido contra aliados de la OTAN por la supuesta falta de apoyo a la guerra lanzada por el mandatario contra Irán, incluso mientras intentan confrontar a una Rusia cada vez más agresiva en la región del Báltico.

Es también un giro brusco respecto a cómo ha visto su gobierno a Corea del Sur en meses recientes.

Durante una reunión en el Pentágono en mayo, Hegseth elogió al aliado de larga data por su “compromiso de aumentar el gasto en defensa” y su “liderazgo al asumir la responsabilidad principal de la seguridad de la península coreana”.

“Demuestra un reparto de cargas de la alianza que a todos los socios de Estados Unidos les convendría imitar”, agregó el secretario de Defensa.

La reacción de Corea del Sur

La oficina presidencial surcoreana declaró en un comunicado que espera que la buena relación de Trump con el líder norcoreano permita a ambos países retomar el diálogo.

“El gobierno sigue de cerca el mensaje publicado hoy por el presidente Trump en redes sociales y espera que la relación amistosa entre los líderes de Estados Unidos y Corea del Norte dé lugar a un diálogo significativo”, indicó.

La reducción de las maniobras “dañará la coordinación de la alianza, atrasará el proceso para que Corea del Sur asuma más responsabilidad en su propia defensa, y debilitará la disuasión de posibles conflictos en Asia”, comentó a la AFP Leif-Eric Easley, profesor de estudios internacionales de la Universidad de Mujeres Ewha, en Seúl.

Pyongyang había denunciado el jueves los ejercicios militares conjuntos y advirtió de una posible respuesta mediante medidas de “disuasión” más contundentes.

Corea del Norte considera estos ejercicios como un ensayo de invasión y el miércoles lanzó un misil balístico sobre el mar de Japón en señal de protesta.

Estados Unidos mantiene estacionados unos 28.500 soldados en Corea del Sur para reforzar la defensa del país frente a amenazas militares de Pyongyang.

Las dos países países asiáticos terminaron con un armisticio la guerra de 1950-53, y no con un tratado de paz.

Sin embargo, las repetidas críticas de Trump contra aliados históricos han sembrado dudas sobre los compromisos de Estados Unidos con la seguridad en el este de Asia.

Preguntado sobre si Pekín apoya un nuevo diálogo entre Estados Unidos y Corea del Norte, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino afirmó el lunes que había “tomado nota” de las informaciones relevantes.

“Mantener la paz y la estabilidad en la península de Corea y promover la resolución política de la cuestión peninsular es de interés común para todas las partes”, declaró el portavoz Lin Jian.

En Taiwán, que depende en gran medida de un acuerdo de seguridad de larga data con Estados Unidos, el presidente Lai Ching-te afirmó que su gobierno propondría un gasto récord en defensa equivalente a más de 35.000 millones de dólares para 2027.

China afirma que Taiwán forma parte de su territorio y ha amenazado con utilizar la fuerza para anexionar la isla autónoma.

Agencias AFP y AP