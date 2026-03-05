Kim Jong Un afirmó que Corea del Norte avanza en el equipamiento de su marina con armas nucleares
El líder también supervisó pruebas de un destructor y el lanzamiento de un misil, según la agencia estatal KCNA
SEÚL.- Kim Jong Un afirmó que Corea del Norte avanza en el equipamiento de su marina con armas nucleares. El anuncio lo hizo mientras supervisaba pruebas militares que incluyeron el lanzamiento de un misil de crucero mar-tierra desde un destructor.
La afirmación del líder coreano surge poco después de que Estados Unidos e Israel iniciaran su guerra contra Irán con el objetivo, entre otros, de destruir su programa atómico, sus misiles y su armada.
Según el reporte de la agencia oficial KCNA, Kim sostuvo que “el armamento de la marina con armas nucleares avanza de manera satisfactoria”. Las pruebas incluyeron la inspección de un buque de guerra y el lanzamiento de un misil desde el mar, en una demostración de capacidades que Pyongyang presentó como parte de su estrategia para reforzar su poder militar.
De acuerdo con KCNA, Kim inspeccionó el martes un buque de la clase “Choe Hyon”, uno de los dos destructores puestos en servicio el año pasado. Corea del Norte busca fortalecer sus capacidades navales mediante la incorporación de nuevos sistemas de armas y el desarrollo de plataformas que amplíen su presencia militar en el mar.
El miércoles, el líder norcoreano supervisó el lanzamiento de un misil de crucero mar-tierra que, según la agencia estatal, se realizó “con éxito”. Las pruebas se llevaron a cabo poco después del congreso quinquenal del Partido Comunista, donde el dirigente reiteró su compromiso con el fortalecimiento del potencial militar del país.
Durante ese encuentro político, Kim prometió responder con firmeza ante cualquier amenaza y ratificó su compromiso con el fortalecimiento del potencial militar de Corea del Norte. El dirigente también celebró lo que describió como un “cambio radical” en la defensa de la “soberanía marítima” del país, algo que —según sostuvo— no se había conseguido “en medio siglo”.
“Es la firme voluntad de nuestro partido ampliar y fortalecer aún más nuestro poder nuclear nacional y ejercer plenamente nuestro estatus como Estado nuclear”, dijo Kim, según la KCNA, en el IX Congreso del Partido de los Trabajadores. “Nos centraremos en proyectos para aumentar el número de armas nucleares y ampliar los medios operativos nucleares”, agregó.
Corea del Norte lleva reunidas alrededor de 50 ojivas nucleares, posee suficiente material fisible para producir hasta 40 más y está acelerando la producción de más material fisible, según estimó el año pasado el grupo de expertos Stockholm International Peace Research Institute.
Kim también expuso los planes de Corea del Norte para desarrollar misiles balísticos intercontinentales más potentes, incluidos los que pueden lanzarse desde debajo del agua, sistemas de ataque que utilizan inteligencia artificial, drones no tripulados y armas que pueden alcanzar satélites enemigos, según informó la KCNA.
Con información de AFP y Reuters.
