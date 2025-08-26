Estados Unidos: una impresionante tormenta de polvo azotó Phoenix

Una gran tormenta de polvo, o también conocida como haboob, arremetió contra la ciudad de Phoenix, en el estado de Arizona, Estados Unidos, durante la tarde del lunes y provocó la suspensión de las actividades al aire libre, causó cortes de electricidad y obligó a evacuar a algunas personas por las fuertes ráfagas de viento y el sedimento, compuesto por polvo y arena, que desperdigó.

En medio de una serie de tormentas que afectaron el área metropolitana de Phoenix en las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos había emitido una alerta por la llegada de una monumental tormenta de polvo que se aproximaba hacia las localidades de Chandler, Gilbert, Mesa y Tempe, entre otras.

La tormenta de Arena observada desde la terraza de una casa

La advertencia alertaba por la velocidad de los fuertes vientos que llegarían a más de 80 kilómetros por hora, y por las precipitaciones que podrían desembocar en inundaciones. Por este motivo, se recomendó a la población permanecer en sus hogares hasta que la alerta se desactivara.

En medio de la tormenta, el sitio de monitoreo de energía poweroutage.us comunicó que al menos 55.000 hogares quedaron sin suministro eléctrico y que aproximadamente 2.000.000 de personas vieron afectado su servicio.

Imagen de la tormenta de polvo vista desde un vuelo sobre Phoenix

Según informó The New York Times, la tormenta provocó que se interrumpieran las operaciones en el Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor, lo que derivó en demoras de entre 15 y 30 minutos en la partida de los vuelos. En total dos vuelos fueron cancelados, 127 vuelos se retrasaron y dos más fueron desviados.

En redes sociales, diferentes usuarios compartieron imágenes de la impresionante pared de polvo que se ceñía sobre la cuidad. Comúnmente conocida como haboob, la nube de polvo y arena puede hacer que conducir por las rutas sea casi imposible, por lo que se limitó el acceso a las autopistas y principales arterias con la intención de minimizar las siniestros viales.

La tormenta de polvo sobre el Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor

Según informó el medio local Arizona Central, además de las localidades afectadas, también hubo complicaciones en Apache Junction, Chandler, Gilbert, Goodyear, Laveen, y Tolleson.

Desde el Departamento de Transporte de Arizona se pidió no conducir hacia la tormenta, y detenerse en la orilla de la carretera en caso de ser alcanzado. En ese sentido, sugirieron: “Revise inmediatamente el tráfico alrededor de su vehículo (delante, atrás y a los lados) y comience a disminuir la velocidad. No espere a que la mala visibilidad le dificulte salir de la carretera con seguridad; hágalo lo antes posible. Salga completamente de la carretera si puede”.

En Arizona, las espectaculares tormentas de polvo —conocidas como haboobs en la zona— se forman durante la temporada de monzones, cuando las intensas tormentas eléctricas generan potentes corrientes descendentes de aire frío que, al chocar contra el suelo árido y sin vegetación, levantan enormes cantidades de arena y polvo.

Ese frente de ráfagas se desplaza a gran velocidad y crea un imponente muro marrón que puede superar los 1500 metros de altura y avanzar varios kilómetros, reduciendo la visibilidad a cero en cuestión de minutos y convirtiéndose en un fenómeno tan característico como peligroso para la región.

Las impresionantes imágenes de la tormenta de polvo en Phoenix

El muro de polvo sobre las casas de la localidad de Tempe

La tormenta de polvo sobre la ciudad de Phoenix vista desde una autopista

La tormenta de polvo sobre el área metropolitana de Phoenix

La tormenta de polvo llegando a las carreteras de Phoenix

Toma aérea de la tormenta de polvo

Con información de AP