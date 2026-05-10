El increíble baile de celebración del futuro ministro de Salud húngaro en las escaleras del Parlamento

El futuro ministro de Sanidad de Hungría, Zsolt Hegedűs, se volvió viral luego de festejar la asunción de nuevo primer ministro y la inauguración de la nueva Asamblea Nacional del país con un insólito baile en las escaleras del Parlamento de Budapest.

Hegedűs —que ya se había hecho conocido por sus movimientos durante las celebraciones de la victoria electoral de su partido en abril— repitió el baile mientras sus compañeros lo aplaudían y algunos, incluso, se sumaban.

Mientras que una multitud se acercó al centro de la capital húngara con banderas para celebrar que el partido Tisza de Magyar logró poner fin al gobierno de Viktor Orban, el candidato principal a llevar el mando de la cartera de Seguridad —vestido de traje y corbata— saltó, hizo gestos como si tocara la guitarra y aplaudió al ritmo de la música.

El baile del ministro húngaro

Hegedűs ya había protagonizado un momento similar hace poco más de un mes tras la victoria de Péter Magyar y el partido de centroderecha Tisza, cuando bailó de forma desenfrenada sobre el escenario tras el discurso de triunfo del candidato electo. Este mismo baile fue el que repitió ahora sobre las escaleras del Parlamento húngaro.

El triunfo de su partido

Magyar asumió este sábado como nuevo primer ministro de Hungría, lo que da inicio a una nueva era política tras 16 años de gobierno de Orban. El partido de Tisza derrotó al Fidesz y obtuvo más votos y escaños en el Parlamento que cualquier otro partido en la historia poscomunista del país.

La victoria le dio a Tisza una mayoría parlamentaria de dos tercios. En un discurso ante decenas de miles de simpatizantes en una plaza frente al edificio del Parlamento después de prestar juramento, el nuevo primer ministro dijo a la multitud: “Hoy, toda persona amante de la libertad en el mundo quiere ser un poco húngara”. “Ustedes le enseñaron al país y al mundo que son las personas más comunes, de carne y hueso, las que pueden derrotar a la tiranía más despiadada”, expresó Magyar.

Como nuevo líder, Magyar prometió “restaurar las instituciones democráticas y los controles y contrapesos del gobierno” que se “erosionaron gravemente durante el mandato de Orban”, y “endurecer las medidas contra la corrupción”.

Péter Magyar, el nuevo primer ministro de Hungría FERENC ISZA - AFP

Magyar llamó antes a los húngaros a asistir a una celebración de “cambio de régimen” que durará todo el día en la plaza Kossuth, en el exterior del Parlamento, para conmemorar su investidura y el fin de la era Orban. Muchos de los reunidos ondeaban banderas húngaras y de la UE y vestían camisetas de Tisza.

En su discurso, Magyar transmitió un mensaje de unidad y prometió ayudar a sanar las profundas divisiones sociales que, según dijo, el gobierno de Orban había sembrado.

“Hoy es el cumplimiento del largo camino que hemos recorrido juntos en los últimos años, el cumplimiento de la creencia común de que Hungría es capaz de volver a ponerse de pie, es capaz de creer en sí misma y de volver a ser una patria común para todos los húngaros”, señaló.

Magyar fundó Tisza en 2024, un partido que ahora controla 141 escaños en el Parlamento de 199 asientos. La coalición Fidesz-KDNP de Orban controlará 52 escaños, frente a los 135 que tenía en la anterior legislatura, mientras que el partido de ultraderecha Mi Hazánk (Nuestra Patria) ocupará seis.

Los 199 diputados asumieron sus cargos alrededor de las 11 de la mañana. Por primera vez desde que se formó el primer Parlamento poscomunista de Hungría en 1990, Orban no fue uno de ellos.