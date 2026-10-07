Están por terminar de construir el templo espiritual más grande del mundo: “Tendrá 123 metros de altura”

La India avanza con uno de los proyectos religiosos más ambiciosos de los últimos años. Se trata del Virat Ramayan Mandir, un gigantesco complejo de templos hindúes que se levanta en el distrito de East Champaran, en el estado de Bihar, y que busca convertirse en uno de los mayores referentes espirituales y arquitectónicos de la región.

La construcción se desarrolla en las aldeas de Kaithawalia y Bahuara, cerca de Chakia, sobre una superficie de unas 65 hectáreas. El complejo estará dedicado principalmente a Rama y Sita, dos figuras centrales de la tradición hindú, aunque contará con numerosos santuarios destinados a otras deidades.

La construcción contará con los santuarios más grandes del mundo (Foto: Har Har Mahadev)

Aunque busca ser un monumento único, sus creadores tomaron de inspiración algunos elementos de grandes construcciones religiosas de Asia, entre ellas Angkor Wat, en Camboya. Según explicaron en la página oficial del templo, la estructura principal estará diseñada para alcanzar unos 123 metros de altura, mientras que el resto de los templos anexados tendrán aproximadamente 850 metros de longitud y 430 metros de ancho.

Los planes difundidos contemplan además un gran salón con capacidad para recibir a unas 20.000 personas, una característica que permitirá albergar importantes celebraciones religiosas.

El enorme monumento de Shiva que se volvió viral en redes sociales

Otro de los elementos que más llamó la atención fue la incorporación de un Sahasralingam Shivling dentro de uno de los templos dedicados a Shiva. La pieza mide 10 metros de altura y pesa cerca de 210 toneladas. Fue tallada en un único bloque de granito negro y posee 1008 pequeños Shivlings grabados sobre su superficie.

Miles de fieles fueron parte de la colocación del Shiva más grande del mundo (Foto: X)

Para trasladarla hasta East Champaran fue necesario recorrer más de 2500 kilómetros y utilizar equipamiento especializado para su colocación. Su instalación se concretó en enero de 2026 mediante una ceremonia con rituales que reunió a miles de fieles. Dos grandes grúas participaron del operativo necesario para colocar la enorme estructura sobre su base.

Los fieles acompañaron el momento en que la estatua ingresaba al templo donde será colocada para su veneración (Foto: X)

Además de los fieles, también se hicieron presentes el ministro de Bihar, Ashok Choudhary, y Sayan Kunal, miembro del Consejo de Fideicomisos Religiosos del Estado de Bihar (BSRTC). “No se trata simplemente de una estructura de piedra, sino de un símbolo de una profunda convicción espiritual. El difunto Kishore Kunal ji había imaginado la creación de un Shiva Lingam de este tipo, cuya veneración otorgaría a los devotos un mérito espiritual equivalente al de venerar 1008 Shiva Lingams. Hoy, ese sueño se está haciendo realidad”, expresó Choudhary ante la prensa.