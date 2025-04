Estos son los ritos y rituales que siguen a la muerte del papa Francisco, su funeral y entierro

El papa Francisco falleció a los 88 años. En los últimos meses, había tenido distintos problemas de salud y ayer tuvo su última aparición pública ante la multitud de la plaza de San Pedro, donde se lo vio desmejorado y llegó a saludar por Pascuas. Muchas personas se preguntan cuáles son los ritos y rituales que siguen a la muerte del papa Francisco.

Sede vacante: confirmación de muerte y el entierro del papa Francisco

Tras la defunción del Papa, comienza el denominado rito de Confirmación de muerte. Se trata de una celebración muy especial en la que se comienza con el funeral del sumo pontífice. La Oficina de Celebraciones Litúrgicas del Vaticano publicó un comunicado en el que detalló cuándo comenzará este proceso.

El momento en el que el Vaticano anuncia la muerte del papa Francisco

Tal como se lee en el anuncio, “según lo dispuesto en el Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, esto será el lunes 21 de abril a las 20. Su Eminencia, el Reverendísimo Cardenal Kevin Joseph Farrell, camarlengo de Santa Iglesia Romana, presidirá el rito de la confirmación de la muerte y la ubicación del cuerpo en el ataúd".

Asimismo, el documento firmado por Diego Ravelli —arzobispo titular y Maestro de las Celebraciones Litúrgicas Pontificias— invita al “eminentísimo Decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Re, a participar en la ceremonia” y detalla que también asistirán los familiares del Papa, y el director y subdirector de la Dirección de Salud e Higiene del Estado de Vaticano.

Luego de la defunción de Francisco, Kevin Farrell, el camarlengo debe certificar la muerte y sellar el apartamento papal. “Él mismo dirige las tareas administrativas y financieras de la Santa Sede hasta que asuma el liderazgo un nuevo papa”, afirma Associated Press. En los próximos días se espera el traslado del ataúd a la Basílica de San Pedro para su visualización pública. Luego, habrá una misa fúnebre y se realizará el entierro de Francisco. Este último debe llevarse a cabo y concluirse entre el cuarto y el sexto día después de la muerte del Papa, lo que indica que tendrá lugar entre el jueves y el sábado de esta semana.

“Después del funeral, hay nueve días de luto oficial, conocidos como ‘novendiali’. Durante este tiempo, los cardenales llegan a Roma. Para que todos tengan tiempo suficiente para reunirse, el cónclave debe comenzar entre 15 y 20 días después de que se declare la ’sede vacante‘, aunque puede comenzar antes si los cardenales están de acuerdo”, expresa Associated Press (AP).

Una de las últimas imágenes del papa Francisco con vida Gregorio Borgia - AP

Paso a paso: qué se espera en el Vaticano esta semana

En particular, tras la muerte de un Papa, se cumplen cuatro etapas:

La confirmación de la muerte y la colocación del cuerpo en el ataúd.

y la colocación del cuerpo en el ataúd. Exposición del cuerpo a la veneración de los fieles en la basílica del Vaticano.

en la basílica del Vaticano. Misa exequial y entierro en la Basílica de Santa María la Mayor , una de las cuatro basílicas papales de Roma.

, una de las cuatro basílicas papales de Roma. Se prepara el cónclave.

Francisco cambió a fines del año pasado varias de las reglas del rito. Entre ellas, los lugares para la constatación de la muerte —en la capilla privada del Palacio Apostólico y no en su habitación—, el cajón donde descansarán sus restos —de madera con interior de zinc, y no los tres féretros tradicionales— y su propio lugar de entierro —en la Basílica de Santa María la Mayor y no en la Basílica de San Pedro—, entre otros.

Kevin Farrell hará hoy la constatación de la muerte del Papa TIZIANA FABI - AFP

¿Qué es el cónclave?

Un cónclave es una reunión de cardenales a puertas cerradas, donde eligen a un nuevo sumo pontífice. Este momento tan particular se da ante la muerte o la renuncia de un Papa.

Lo primero que se hace para elegir a un Papa es solicitar la presencia de todos los cardenales en una misa, dada en la basílica de San Pedro por el decano del Colegio Cardenalicio. Luego, cantan el “Veni Creator” en la Capilla Paolina para invocar al Espíritu Santo para la elección.

En tercer lugar, se reúnen a puertas cerradas en la Capilla Sixtina para comenzar el cónclave. Esta cumbre “se establece a los 15 días después de la vacante de la Sede Apostólica, aunque el Colegio de Cardenales puede establecer otra fecha, que no puede retrasarse más de 20 días desde la vacante”, afirma la ACI Prensa. Como residencia de los cardenales, se toma el Domus Sanctae Marthae para que los religiosos descansen.

¿Qué es el cónclave? (Fuente: REUTERS/Tony Gentile)

Una de las particularidades más conocidas es la de las dos estufas de hierro que se utilizan para quemar las papeletas mezcladas con algunos químicos luego de cada votación. Estas sirven para comunicar a los fieles las novedades de la elección, a través humo que sale de estas chimeneas, llamado “fumata”, que anuncia el resultado: el de color blanco significa que se determinó un nuevo Papa, y el negro, cuando esto no ocurrió.

Finalmente, una vez que se establece un elegido, este debe aceptar el cargo y determinar un nombre por el cual quiere ser conocido. Entonces, el protodiácono anuncia desde el balcón central de la basílica de San Pedro la elección diciendo Habemus Papam. Por último, el Papa electo sale a dar un discurso y una bendición especial a los fieles.