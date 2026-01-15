Europa se moviliza tras las amenazas de Trump: cómo es el refuerzo militar que despliega en Groenlandia

NUUK.– Tropas de varios países europeos, incluidos Francia, Alemania, Noruega y Suecia, ya comenzaron a llegar a Groenlandia para ayudar a reforzar la seguridad de la isla ártica después de que las tensas conversaciones entre representantes de Nuuk, de Dinamarca y de Estados Unidos, que amenaza con anexar este territorio autónomo de Dinamarca alegando motivos de seguridad nacional.

Los efectivos participarán en Nuuk, la capital de Groenlandia, de la Operación Resistencia Ártica, una misión militar europea de reconocimiento lanzada por varios países de la OTAN, en medio de las tensiones entre Washington y Europa.

Un Lockheed C-130J Super Hércules de la Real Fuerza Aérea Danesa (RDAF) está estacionado en la pista del aeropuerto internacional de Nuuk ALESSANDRO RAMPAZZO� - AFP�

Trump insiste en que la isla, un territorio danés semiautónomo estratégicamente ubicado y rico en minerales, es vital para la seguridad de Estados Unidos y que Washington debe controlarla para evitar que Rusia o China la ocupen. Llegó a decir que considera todas las opciones, incluidas las militares, para hacerse de la isla.

Ese fue el foco de la reunión entre funcionarios de Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia en la Casa Blanca este miércoles, que terminó con un “desacuerdo fundamental” por el futuro de la isla, pero con la intención de trabajar en conjunto para encontrar una solución.

“La ambición estadounidense de apoderarse de Groenlandia sigue intacta”, declaró la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, este jueves. “Esto es, por supuesto, grave, y por lo tanto, continuamos nuestros esfuerzos para evitar que este escenario se haga realidad”.

Un soldado camina hacia el cuartel general del Comando Ártico Conjunto, encargado de las tareas de defensa en Groenlandia y las Islas Feroe, y sus alrededores, en Nuuk, Groenlandia, el 15 de enero ALESSANDRO RAMPAZZO� - AFP�

En ese sentido, su vice, Mute Egede, dijo que “se espera una mayor presencia de soldados de la OTAN en Groenlandia a partir de hoy y en los próximos días", que incluirá también “más vuelos y barcos militares”.

“Los primeros elementos militares franceses ya están en camino” y “otros seguirán”, anunció el miércoles el presidente francés, Emmanuel Macron, mientras las autoridades francesas informaron que unos 15 soldados franceses de la unidad de infantería de montaña ya estaban en Nuuk para un ejercicio militar.

Francia enviará más “medios terrestres, aéreos y marítimos” a Groenlandia en los “próximos días”, anunció Macron este jueves en un discurso ante las Fuerzas Armadas en la base aérea de Istres, en el sureste de Francia.

“Francia y los europeos deben seguir estando presentes allí donde sus intereses estén amenazados, sin escalada, pero inflexibles en el respeto de la soberanía territorial”, dijo Macron, para quien “el papel” de su país es “estar al lado de un Estado soberano para proteger su territorio”.

Alemania también desplegará un equipo de reconocimiento de 13 personas en Groenlandia el jueves por invitación de Dinamarca, según informó su Ministerio de Defensa, que precisó que los soldados permanecerán hasta el domingo en la isla.

El jefe de Gobierno de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, y la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, en una conferencia de prensa conjunta LISELOTTE SABROE - Ritzau Scanpix

El ministerio señaló que la misión tiene como objetivo “explorar opciones para garantizar la seguridad ante las amenazas rusas y chinas en el Ártico”.

Por su parte, Reino Unido dijo que un oficial británico formaba parte de lo que denominó un grupo de reconocimiento para un ejercicio de resistencia ártica. Holanda afirmó estar dispuesto a enviar personal y que tomaría una decisión esta semana, como España, que definirá si se suma o no antes del fin de semana. Polonia afirmó que no enviaría soldados.

El rol de la OTAN

El ministro danés de Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, acompañado por su homóloga groenlandesa Vivian Motzfeldt, dijo el miércoles que persiste un “desacuerdo fundamental” sobre Groenlandia con Trump después de sus mantener conversaciones en la Casa Blanca con el vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Rasmussen dijo que sigue estando “claro que el presidente [Trump] tiene este deseo de conquistar Groenlandia”.

“De verdad lo necesitamos”, dijo Trump a los medios en el Salón Oval después de la reunión. “Si no entramos, Rusia va a entrar y China va a entrar. Y no hay nada que Dinamarca pueda hacer al respecto, pero nosotros podemos hacer todo al respecto”.

La ministra groenlandesa de Exteriores, Vivian Motzfeldt, a la izquierda, y el ministro danés de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, llegan al Capitolio para reunirse con miembros del Senado, en Washington, el miércoles 14 de enero J. Scott Applewhite - AP

Para intentar apaciguar a Washington, Copenhague prometió “reforzar su presencia militar” en Groenlandia a partir del miércoles y dialogar con la OTAN, de la que forma parte, para aumentar la presencia aliada en el Ártico. .

Rasmussen dijo el miércoles que unos 200 soldados estadounidenses estaban estacionados en Groenlandia, que tiene una población de unos 57.000 habitantes. La magnitud total del aumento de tropas europeas planificado no se ha hecho pública, pero los despliegues iniciales parecen ser pequeños.

“Esto significa que desde hoy y en el tiempo venidero habrá una presencia militar aumentada en y alrededor de Groenlandia de aviones, barcos y soldados, incluidos otros aliados de la OTAN”, dijo el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, sobre los envíos de aliados europeos.

El despliegue europeo en Groenlandia envía dos mensajes al gobierno de Trump, afirmó Marc Jacobsen, profesor asociado del Real Colegio de Defensa Danés. “Uno es disuadir, es demostrar que ‘si deciden hacer algo militarmente, estamos listos para defender Groenlandia’”, dijo a la agencia Reuters. “Y el otro propósito es decir: ‘Bueno, tomamos en serio sus críticas, aumentamos nuestra presencia, cuidamos nuestra soberanía y mejoramos la vigilancia sobre Groenlandia’”.

Trump considera a Groenlandia una isla estratégica para la seguridad de Estados Unidos Evgeniy Maloletka� - AP�

Los esfuerzos europeos están encabezados por Dinamarca y no están coordinados a través de la OTAN, dominada por Estados Unidos. Pero a los aliados europeos les interesa mantener a la OTAN en juego.

Poulsen señaló que él y el ministro de Relaciones Exteriores de Groenlandia planean reunirse el lunes en Bruselas con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para analizar la seguridad en y alrededor del Ártico. La alianza ha estudiado formas de reforzar la seguridad en la región ártica.

En una entrevista con Fox News tras las conversaciones en la Casa Blanca, Rasmussen rechazó tanto una toma militar como la posible compra de la isla por parte de Estados Unidos. Cuando se le preguntó si cree que Estados Unidos invadirá, respondió: “No, al menos no lo espero, porque eso sería el fin de la OTAN”.

Mientras tanto, la diplomacia rusa expresó su “grave preocupación” ante el anuncio del envío de tropas adicionales a Groenlandia.

“En lugar de llevar a cabo una labor constructiva en el marco de las instituciones existentes, en particular el Consejo Ártico, la OTAN ha optado por acelerar la militarización del norte y reforzar su presencia militar allí con el pretexto imaginario de una amenaza creciente por parte de Moscú y Pekín”, denunció el miércoles en un comunicado la embajada rusa en Bruselas, donde está ubicada la sede de la alianza atlántica.

Agencias AP, Reuters, AFP y ANSA