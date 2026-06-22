Europa se sofoca bajo una ola de calor extrema que deja muertos y amenaza récords históricos

PARÍS/MADRID/LONDRES.— Tres personas murieron por el calor extremo en Francia y miles de escuelas cerraron o modificaron sus horarios, mientras las autoridades europeas emitían alertas por ola de calor y los meteorólogos en Gran Bretaña advertían que las temperaturas podrían romper esta semana los récords de junio.

En Burdeos, en el sudoeste de Francia, se preveía que las temperaturas superaran los 42 grados Celsius el lunes, y la agencia meteorológica Météo-France informó que 49 departamentos estarían bajo alerta roja por ola de calor.

Invitados se protegen del sol durante un desfile en Milán Antonio Calanni - AP

“Nos encaminamos, como mínimo, a varios días de muchísimo calor. No sabemos cuándo empezarán a bajar las temperaturas”, dijo la ministra de Salud francesa, Stephanie Rist, al canal TF1.

Tres personas mayores, de entre 80 y 95 años, murieron durante el fin de semana en la región de Burdeos como consecuencia de problemas de salud provocados por la actual ola de calor, dijo la funcionaria local Sophie Brocas a France TV el domingo por la noche.

El Met Office, el servicio meteorológico nacional británico, informó el lunes que una ola de calor de cuatro días, que afectará el sur y el centro de Inglaterra y partes de Gales, podría llevar las temperaturas por encima de los 39°C en algunos lugares, lo que superaría ampliamente el récord de 35,6°C registrado para junio en 1957 y 1976.

Personas bailan y beben en una calle durante el festival anual de música callejera “Fête de la Musique”, en Burdeos ROMAIN PERROCHEAU - AFP

La ola de calor de junio llega después de un mayo récord, cuando Gran Bretaña registró el día más caluroso para ese mes, con 35,1°C.

En España, la agencia meteorológica estatal Aemet emitió una alerta roja para el País Vasco, en el norte del país, una zona normalmente más fresca. En San Sebastián, se esperaba que el termómetro alcanzara los 40°C, más del doble del promedio histórico de la ciudad para un 22 de junio, según el Monitor Climático de Reuters.

San Sebastián iba camino a registrar más calor que las ciudades sureñas de Sevilla y Córdoba, que habitualmente concentran las temperaturas más intensas del verano en el país.

Bañistas toman sol en las orillas del Canal Saint-Martin mientras Francia atraviesa una ola de calor, en París ARNAUD FINISTRE - AFP

“Estamos viendo temperaturas entre 5 y 10 grados por encima de lo normal para esta época del año, y en algunas zonas del norte incluso más de 10 grados por encima del promedio”, dijo Rubén del Campo, vocero de Aemet.

La noche ofrecía poco alivio en algunas zonas de España, con temperaturas que no bajaban de los 25°C e incluso de los 30°C en lugares como la provincia suroccidental de Almería, informó Aemet.

Europa era el continente más alejado de su norma histórica el lunes, con una temperatura máxima promedio de 24°C, 4,1°C por encima de lo habitual entre 1961 y 1990, según el monitor climático. En comparación, Asia y América del Norte estaban 2°C y 1,3°C por encima de su promedio histórico, respectivamente.

Una mujer se protege del sol con un paraguas mientras camina por el jardín del Palacio de Versalles, en las afueras de París Thibault Camus - AP

Cerca del Panteón de Roma, los turistas mojaban sus sombreros o gorras en las fuentes, se salpicaban la cara o se colocaban toallas húmedas alrededor del cuello, mientras otros se refugiaban en restaurantes con ventiladores nebulizadores.

Los refugios de fauna silvestre del norte de Europa tenían dificultades para hacer frente a la cantidad de animales que llegaban afectados por el calor. Aves como vencejos, golondrinas, gorriones y estorninos, que hacen sus nidos en los aleros de los techos, resultaron especialmente afectadas por las temperaturas anormalmente altas, dijo Romaine de Jaegere, bióloga y fundadora del Centro para la Rehabilitación de Animales Silvestres (Creaves), un refugio de fauna en Temploux, Bélgica.

“Las temperaturas en los techos a veces pueden alcanzar los 50 o incluso 60 grados Celsius. Entonces prefieren saltar antes que dejarse morir y literalmente cocinarse en sus nidos”, dijo De Jaegere a Reuters, y agregó que el refugio había recibido 150 animales en los últimos tres días.

Un caballo islandés es rociado con agua en un criadero de Wehrheim, cerca de Frankfurt Michael Probst - AP

El Ministerio de Trabajo de España dijo que estaba supervisando si las empresas cumplían con las leyes que permiten a los trabajadores reducir o ajustar su jornada laboral cuando se emiten alertas meteorológicas naranjas o rojas. Los trabajadores también tienen derecho a hasta cuatro días de licencia paga si no pueden llegar a su lugar de trabajo debido a las condiciones meteorológicas, informó el ministerio.

Agencia Reuters