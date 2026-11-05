Expectativa en Uruguay: cómo se prepara el país más laico de la región para recibir al papa León XIV

MONTEVIDEO.- Con expectativa creciente, respeto y clima festivo, el país más laico de la región se dispone a recibir y a honrar el líder de la Iglesia Católica, sin que eso cambie la particularidad de Uruguay con un Estado y un pueblo alejado de las ceremonias religiosas.

Vista aérea del campus de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), antes de la visita del Papa León XIV a Montevideo EITAN ABRAMOVICH - AFP

Uruguay recibió por primera vez un papa en 1987 con Juan Pablo II, que repitió la visita en 1988, y las celebraciones fueron masivas, pero a partir de entonces la cantidad de personas que se reconocen como católicos cayó de 60% a 35%.

No hay crucifijos, ni imágenes religiosas en los centros de estudios ni en los hospitales, salvo en los que pertenecen a la Iglesia.

En Uruguay nunca se espera -como en otros países- la voz y postura de la Iglesia sobre un tema político o social trascendente, para tenerla en cuenta para la discusión, e incluso desde el siglo XIX cada vez que los líderes católicos locales salieron a la opinión pública para defender sus ideas en discusiones polémicas, siempre han salido derrotados y los proyectos fueron convertidos en ley.

Eso ocurrió para relaciones de pareja, contratos matrimoniales, adopción de hijos, aborto, eutanasia, relaciones homosexuales y otros.

Pese a eso, Uruguay prepara una gran fiesta para recibir al Papa León XIV con una gran expectativa popular y preparativos para concentraciones masivas en la Rambla montevideana, la principal plaza de la ciudad, encuentro en uno de los barrios de más pobreza y de mayor inseguridad por operaciones de bandas de narcotraficantes, así como una misa en el Estadio Centenario y concentraciones en dos ciudades del interior.

El papamóvil uruguayo, listo para subir a León XIV EITAN ABRAMOVICH - AFP

La Iglesia intentó tener representación política con partido propio y esas expresiones quedaron reducidas a un espacio poco significativo, hasta desaparecer de las hojas de votación.

El Uruguay nació en 1830 con un vínculo con la Iglesia pero el proceso de secularización se inició en la segunda mitad del Siglo XIX: el 18 de abril de 1861 el entonces presidente Bernardo Berro dispuso por decreto transferir la jurisdicción de los cementerios de la Iglesia a las juntas de gobierno municipales, tras la polémica por la negativa a sepelio de un médico masón.

La reforma de la educación, dispuesta por la Ley N° 1.350 de 1877 estableció las bases para obligar gradualmente a una escuela pública y laica.

En 1885 el gobierno aprobó la Ley de Matrimonio Civil que quitó validez a las ceremonias de cualquier templo religioso.

En 1906 se dispuso la remoción de los crucifijos de todos los hospitales y asilos, y en 1909 se eliminó de forma definitiva toda enseñanza y práctica religiosa en las escuelas del Estado,

En 1907 fue votada la Ley de Divorcio que estableció la figura de disolución total del matrimonio, que rompió el precepto religioso de la unión indisoluble y en 1913 fue promulgada la Ley de Divorcio por Sola Voluntad de la Mujer. La Iglesia dio batalla contra esas normas, pero perdió en todos los casos.

El papamóvil que utilizará el papa León XIV durante su visita a Uruguay se exhibe durante su presentación en Montevideo el 3 de noviembre de 2026. EITAN ABRAMOVICH - AFP

La primera reforma de la Constitución de 1830 fue plebiscitada en 1917 y triunfó la versión que eliminó la religión católica como oficial.

Dos años después el Parlamento uruguayo votó la famosa Ley N° 6.997 que le cambió el nombre a todos los feriados religiosos y así Navidad pasó a ser “Día de la Familia”, el 8 de diciembre no mencionó más a la Virgen y quedó como “Día de las Playas”, el 6 de enero como “Día de los Niños” y la Semana Santa se mantuvo en sus fechas pero con el nombre de “Semana de Turismo”.

El siglo XXI siguió con más casos, como la Ley N° 18.590 sobre Adopción por Parejas del Mismo Sexo, por lo que Uruguay fue el primer país de América que lo habilitó.

La ley de Aborto fue votada dos veces en el Parlamento, la primera fue vetada por el presidente socialista Tabaré Vázquez y la segunda fue promulgada por el presidente José Mujica en octubre de 2012. Legisladores católicos y representantes de la Iglesia promovieron un referéndum que terminó con menos de 10% de apoyo, por lo que la ley quedó firme.

En 2007 fue votada la Ley de Unión Concubinaria, sin matrimonio por registro civil, y en 2013 fue votada la Ley de Matrimonio Igualitario que redefinió el matrimonio como la unión de dos contrayentes, con total independencia de su sexo. La Iglesia intentó evitarla pero su voz no fue escuchada.

Un trabajador coloca sillas junto a la silla papal en el escenario del anfiteatro de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) EITAN ABRAMOVICH - AFP

Lo mismo pasó con la Ley Integral para Personas Trans de 2018 que también fue sometida a referéndum para derogarla, pero quedó vigente. El rechazo fue mínimo.

El último golpe legal para la Iglesia fue la “Ley de Eutanasia y Muerte Digna”: el Cardenal Daniel Sturla hizo todo lo posible para evitarla o para postergarla y pedir más tiempo de debate, pero fue promulgada en octubre de 2025

Las encuestas de Equipos Consultores y de Latinobarómetro muestran que hay 35% que se reconoce católico pero que apenas 1% se siente “muy practicante” y 9% se manifiesta algo practicante.

Agenda

La llegada del Papa tendrá la recepción oficial este viernes a las 16 en el Aeropuerto de Carrasco, luego hará el recorrido hacia Montevideo por Rambla, desde Carrasco a la Ciudad Vieja, para llegar a la Plaza Independencia para reunirse con el presidente de la República, Yamandú Orsi y líderes de los partidos políticos en el Palacio Estévez, que fue Casa de Gobierno de 1880 a 1984. Luego recibirá la “llave de la ciudad” por el intendente de Montevideo (jefe de Gobierno), Mario Bergara, en el histórico edificio del Cabildo, Plaza de la Constitución.

La jornada terminará con la “Celebración de Vísperas” en la Catedral Metropolitana, que está en la misma plaza,

El sábado partirá temprano a Paysandú, ciudad fronteriza con Colón de Entre Ríos, para realizar una recorrida en papamóvil por el Parque París Londres, donde oficiará una misa masiva al aire libre. Hará una visita, oración y placa en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, y luego volverá a Montevideo

Por la tarde tendrá un encuentro con la comunidad del barrio Casavalle, una de las zonas de pobreza extrema de Montevideo y área de operativa de banas de narcotráfico Hará la bendición de viviendas y estará en Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.

Luego tendrá un Encuentro con el mundo de la educación en la Universidad Católica del Uruguay, la primer universidad privada del país que fue inaugurada en 1985.

Tras un saludo desde el balcón hará una recorrida en papamóvil hacia el Estadio Centenario, para realizar una “Vigilia de oración”.

El domingo hará una visita a la parroquia Parroquia Santa Teresita, Juanicó, que está a unos 40 kilómetros de Montevideo, para seguir a la ciudad de Florida, a la Plaza Asamblea y a la Catedral Basílica. Ahí tendrá “Santa Misa, Ángelus y homenaje a la Virgen” y después del mediodía volverá al Aeropuerto de Carrasco para tomar el avión hacia Buenos Aires.

Las autoridades de gobierno y los líderes religiosos aguardan una presencia masiva en los actos, mientras todos saben que al día siguiente las parroquias seguirán funcionando con muy escasa participación, en un país que atraviesa desde el siglo XIX ese proceso de secularización.