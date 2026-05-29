Hay alerta amarilla por tormentas para este viernes 29 de mayo: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este viernes 29 de mayo. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa habrá cuatro provincias afectadas y este nivel de alerta implica “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta amarilla por tormentas regirá en el norte de Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa. En toda esa zona, el SMN indicó que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Según el parte oficial, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 45 y 65 milímetros, que pueden ser superados de forma localizada. Además, existe la posibilidad de que se registren granizo, ráfagas intensas, abundante caída de agua en cortos períodos y actividad eléctrica frecuente.

Las alertas emitidas por el SMN para este viernes 29 de mayo SMN

Frente a esta situación, el SMN recomienda evitar salir durante las tormentas, no sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros. También aconseja retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y buscar refugio inmediato en una vivienda, edificio o vehículo cerrado en caso de encontrarse al aire libre.

El tiempo en la ciudad de Buenos Aires

Para este viernes, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires oscilará entre los 12°C y los 16°C. Se prevé que el cielo esté nublado durante la mañana y mayormente nublado desde el mediodía en adelante. Además, durante las primeras horas de la jornada se esperan vientos de hasta 22 kilómetros por hora.

En la provincia de Buenos Aires se espera un escenario similar, con temperaturas que irán desde los 9°C hasta los 15°C. El cielo permanecerá nublado durante la mañana y mayormente nublado por la tarde. Al igual que en la Ciudad, se prevé la presencia de nieblas durante la mañana y el mediodía del sábado. En los próximos días no se esperan precipitaciones y las temperaturas tenderán a descender de forma leve.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país. Se esperan temperaturas de entre 12°C y 19°C en Córdoba, entre 10°C y 20°C en Tucumán, entre 14°C y 19°C en Santa Fe y Entre Ríos, entre 7°C y 20°C en Jujuy, y entre 7°C y 19°C en Salta.

Por su parte, las marcas térmicas oscilarán entre 16°C y 21°C en Misiones, entre 9°C y 20°C en La Rioja, entre 15°C y 20°C en Santiago del Estero, entre 7°C y 19°C en San Luis, entre 4°C y 18°C en San Juan, entre 5°C y 17°C en Mendoza, entre 9°C y 16°C en Río Negro, entre 7°C y 14°C en Chubut y entre 3°C y 7°C en Santa Cruz.