¿Elon Musk y Sam Altman almorzando en McDonalds? La verdad detrás de una foto que circuló estos días

Una foto dio vuelta al mundo y sorprendió a la gente, al mostrar a gigantes tecnológicos y, en algunos casos, rivales entre sí, compartiendo juntos una comida informal, al lado de un auto. Y una vez más, como últimamente ocurre en relación a la tecnología y en todas las industrias, la inteligencia artificial fue la artífice detrás de este suceso.

La fotografía, proyectada en una pantalla gigante durante el evento anual Google I/O, mostraba específicamente a Jensen Huang, presidente y director ejecutivo de Nvidia, Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, y Sundar Pichai, CEO de Google, compartiendo unas hamburguesas de McDonalds en lo que parece un estacionamiento, y riéndose afablemente.

La imagen, que mostraba una escena extraña, pero aparentemente verosímil, fue utilizada para mostrar el potencial de la tecnología de Google para detectar contenidos generados por inteligencia artificial. En el momento de la presentación, un usuario consultó si la imagen era generada por IA, por lo que Pichai activó una herramienta, que respondió: “Basado en un análisis digital, la mayor parte o la totalidad de esta imagen fue generada o editada usando herramientas de IA”.

En el Google I/O 2026 la compañía presentó Gemini Spark, un agente de IA personalizado que vive en la nube y la que se le pueden encomendar tareas en segundo plano de largo plazo BENJAMIN FANJOY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

¿Cómo lo detectó? Google ahora permite preguntarle si una imagen fue creada por una IA. La compañía, que previamente había desarrollado la tecnología SynthID, una herramienta que marca de manera invisible imágenes, videos y audios generados por IA, para facilitar la detección de contenido generado por inteligencia artificial, brindó noticias en Google I/O en relación a este sistema.

La firma considera que el trabajo que hace SynthID de identificar los contenidos generados con IA solo es efectivo si se hace a escala, y por ello el año pasado se asoció con Nvidia. Este año, ha anunciado la colaboración con OpenAI, Kakao y ElevenLabs, por lo que el contenido generado por herramientas de estas empresas adoptará estas marcas de agua imperceptibles.

Por otro lado, Google anunció que integrará esta herramienta en su ecosistema, tanto en Google Search como Chrome. De esta forma, la función, ya disponible en Gemini, ahora se expandirá y permitirá que otros usuarios puedan verificar si ciertos contenidos fueron generados por IA.

La imagen completa presentada en el evento de Google google

Este suceso vuelve a poner sobre la mesa un fuerte debate, que la IA ha planteado: ¿quién es el dueño de los contenidos que genera la IA y cómo detectar si estos son reales o engañosos? Recientemente, se dio a conocer que un hombre de 40 años se enfrentará a una condena de cinco años de prisión y a una multa de 6000 euros, por haber publicado una imagen falsa, creada con inteligencia artificial, que generó desastres en una ciudad de Corea del Sur.

El suceso tuvo lugar en Daejeon, donde poco tiempo antes, un lobo que se había escapado del zoológico despertó inquietud en la zona. En ese contexto, un hombre aprovechó la situación y se sirvió de la IA para crear una imagen de un animal, que supuestamente estaba deambulando por la ciudad. El evento, que inició como una broma, terminó generando un despliegue de emergencia masivo en la ciudad, con los costos económicos: la imagen circuló en redes sociales y la policía, pensando que era cierta, cerró escuelas, movilizó bomberos y desplegó fuerzas de emergencia durante nueve días, buscando al supuesto animal.

En definitiva, el suceso habla de un debate abierto, que el tiempo mostrará cómo se resulve.