La dura advertencia del líder supremo iraní, Motjaba Khamenei, a Trump tras los ataques en Kuwait

TEHERÁN.- Pese a la frágil tregua que rige entre Estados Unidos e Irán, la Guardia Revolucionaria confirmó este jueves que lanzó misiles contra una base estadounidense de Kuwait. Tras darse a conocer la nueva ofensiva, el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, declaró en un comunicado escrito, leído por la televisión estatal, que Washington e Israel están intentando desestabilizar la República Islámica.

“El plan ciego del enemigo, tras la guerra impuesta, la presión económica y el asedio político y propagandístico, es crear división y desintegración para compensar las derrotas militares y doblegar a la nación”, afirmó Khamenei, quien no ha aparecido en público desde que asumió el cargo en marzo.

Las declaraciones de Khamenei se dan luego que el ejército de Estados Unidos afirmara que Kuwait había interceptado misiles lanzados por Irán a última hora de la noche del miércoles, y calificó el ataque iraní contra uno de los principales aliados de Washington en el golfo Pérsico como una “flagrante violación del alto el fuego”.

El embestida contra Kuwait representa un nuevo golpe al frágil alto el fuego alcanzado el mes pasado entre Estados Unidos e Irán.

Ambos países han intercambiado ataques durante toda la semana, incluso mientras el presidente Donald Trump expresaba confianza en que su gobierno está logrando avances en las negociaciones con Irán para poner fin a la guerra.

“Ataques defensivos”

Sin embargo, Estados Unidos confirmó este lunes que llevó a cabo lo que el Pentágono calificó de ataques “defensivos” contra sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones que colocaban minas en el sur de Irán.

La ofensiva continuó ayer por la noche, luego que funcionarios estadounidenses informarar a última hora de nuevas operaciones contra Irán, en las que derribaron cuatro drones iraníes de ataque unidireccional que representaban una amenaza en las inmediaciones del estrecho de Ormuz y atacaron una estación de control terrestre en Bandar Abbas que estaba a punto de lanzar un quinto dron.

La Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán, a través de la agencia de noticias estatal IRNA, reconoció la ofensiva en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Bandar Abbas y se jactó de haber iniciado su propio ataque en represalia contra la base aérea que lanzó el asalto, sin especificar si la embestida mencionada había tenido como objetivo a Kuwait.

Agencias AFP y Ansa

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