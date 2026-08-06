Felipe VI recibió al presidente de Ceuta en un encuentro inédito tras la crisis migratoria

MALLORCA.– La crisis migratoria en Ceuta volvió este jueves al centro de la agenda institucional española con un encuentro poco habitual. Felipe VI recibió en audiencia al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, en el Palacio de Marivent, en Mallorca, en una reunión marcada por la situación que atraviesa el enclave después de la llegada masiva de migrantes registrada la semana pasada.

La cita tuvo un carácter excepcional. Pero la magnitud de la crisis llevó a organizar el encuentro como la forma más rápida de intercambiar información de primera mano sobre lo ocurrido y sobre la situación actual en Ceuta.

El rey Felipe VI recibe al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en el Palacio de Marivent en Palma Raúl Terrel - EUROPA PRESS DPA

El deseo inicial del Rey había sido viajar a Ceuta para transmitir respaldo a la población y conocer sobre el terreno el alcance de la emergencia. Sin embargo, la cita no llegó a concretarse. En el sistema de monarquía parlamentaria español, los traslados e intervenciones del jefe del Estado requieren el refrendo del Gobierno central, por lo que el monarca no pudo realizar esa visita.

En cambio, Felipe VI recibió a Vivas en la residencia oficial de verano de la familia real y ambos mantuvieron una reunión que reflejó la preocupación institucional por la evolución de la crisis.

En los días previos, el Rey siguió los acontecimientos mediante conversaciones telefónicas con el propio presidente ceutí, con el presidente de Melilla, con el jefe del Gobierno español y con uno de los líderes opositores, Alberto Núñez Feijóo.

Migrantes que irrumpieron España desde Marruecos se reúnen en una playa del enclave español de Ceuta Antonio Sempere - AP

De acuerdo con esa información, durante el fin de semana la Casa del Rey ya había expresado su “gran preocupación e indignación” por lo ocurrido en la frontera.

En esos contactos, Felipe VI insistió en la necesidad de responder con unidad y firmeza, trasladar el respaldo del Estado a la población de Ceuta y evitar que una tragedia de estas características vuelva a repetirse.

La reunión tuvo lugar mientras la ciudad autónoma todavía intenta recuperar la normalidad. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, informó que 72.000 migrantes llegaron a Ceuta durante la crisis de la semana pasada y que alrededor de 70.000 ya regresaron o abandonaron el territorio español.

Horas antes de reunirse con el Rey, Vivas expuso la situación de Ceuta ante una comisión del Parlamento Europeo, donde sostuvo que la respuesta del Estado todavía resulta insuficiente.

“Aún no se ha desplegado los cuerpos y fuerzas de seguridad con la intensidad que requiere lo que estamos viviendo aún. Nuestra seguridad está en manos de un país tercero, Marruecos, que no reconoce nuestra soberanía”, afirmó.

También aseguró que los servicios de Extranjería no recibieron el refuerzo necesario para agilizar la tramitación de los expedientes de rechazo en frontera.

Una imagen de archivo, del año 2023, de cuando el Rey Felipe VI recibió en audiencia al Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas Lara, en el Palacio de la Zarzuela A. Pérez Meca - Europa Press - A. Pérez Meca - Europa Press

El dirigente también describió el impacto humano de la crisis. Según dijo ante los eurodiputados, unas 100 personas murieron durante la entrada masiva registrada la semana pasada. Además, advirtió que entre 3000 y 5000 migrantes permanecen todavía en Ceuta, una situación que, según explicó, mantiene desbordados los centros de recepción y provocó una grave crisis humanitaria.

Ante ese escenario, Vivas reclamó más efectivos de seguridad, un mayor refuerzo de los servicios de acogida y un apoyo más amplio de las agencias de la Unión Europea para afrontar las consecuencias de la emergencia.

También transmitió que la ciudad se encuentra “lejos de la normalidad” y que persiste un clima de incertidumbre tras los acontecimientos de la semana pasada.

Antes de trasladarse al Palacio de Marivent, el presidente ceutí mantuvo una reunión con la presidenta de las Islas Baleares, Marga Prohens.

Después del encuentro con Vivas, Felipe VI partió rumbo a Colombia, donde asistirá a la toma de posesión del presidente Abelardo de la Espriella.

Agencias Reuters y Xinhua