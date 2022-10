Filtran nuevos audios que desnudan el vínculo de Silvio Berlusconi con Vladimir Putin: la furiosa reacción de Giorgia Meloni

escuchar

ROMA.– En un clima ya incandescente por el “show” y la incontinencia verbal del expremier Silvio Berlusconi, un aliado cada vez más incómodo y molesto para la futura primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, se filtró este miércoles un nuevo audio del Cavaliere, aún más incorrecto políticamente, que puso en duda la credibilidad internacional futura de Italia.

Si bien en el audio de ayer Berlusconi, de 86 años, de un encuentro reservado con parlamentarios de Forza Italia, se reveló que había reanudado sus relaciones con su viejo amigo, Vladimir Putin, quien le mandó para su cumpleaños 20 botellas de vodka de regalo, en la parte conocida hoy fue más allá. Dio su versión de por qué estalló la guerra en Ucrania y culpó al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, de haber prácticamente obligado a Putin, tras sus ataques en el Donbass, a “inventar” una “operación especial”. Esta debía ser relámpago pero, debido a las armas y el dinero que Occidente (e incluso Italia) le envió, se ha vuelto una devastadora guerra sin fin a la vista.

Las declaraciones generaron una nueva crisis de nervios y una reacción furiosa de Meloni, que advirtió que piensa liderar un gobierno “con una línea de política exterior inequívoca”, europea y atlántica y “quien no esté de acuerdo con esto, no podrá ser parte”. Un mensaje clarísimo al fundador de Forza Italia, que en los últimos días, enojado porque no obtuvo los ministerios que quería, torpedeó a la líder de Hermanos de Italia, la gran ganadora de las elecciones.

La filtración del nuevo audio de Berlusconi se produce un día antes del comienzo de la ronda de consultas que los diversos partidos tendrán con el presidente, Sergio Mattarella, como prevé el sistema parlamentario de Italia, un preámbulo de la formación de un nuevo gobierno.

“¿Saben cómo ocurrió el tema de Rusia? Sobre esto les pido máxima reserva. ¿Prometen?”, se oye que arranca Berlusconi, según el audio en el que dio su versión de la guerra desencadenada por su amigo Putin hace casi ocho meses.

“La cosa fue así: en 2014 en Minsk, Bielorrusia, se firmó un acuerdo de paz entre Ucrania y las dos recién nacidas repúblicas del Donbass para que nadie atacara al otro. Ucrania tiró al diablo este tratado un año después y comenzó a atacar las fronteras de las dos repúblicas”, sostuvo.

“Las dos repúblicas sufrieron 7000 bajas. Desesperadas, mandan una delegación a Moscú y finalmente logran hablar con Putin. ‘Vladimir, no sabemos qué hacer, defiéndenos tú’, le dicen. Él está en contra de cualquier iniciativa, resiste, sufre una fuerte presión de toda Rusia. Entonces decide inventar una operación especial: las tropas debían entrar en Ucrania, en una semana llegar a Kiev, deponer al gobierno de Zelensky e instalar uno electo por la minoría ucraniana de personas de bien y de sentido común”, siguió.

“Entró en Ucrania y se encontró frente a una situación imprevista e impredecible de resistencia de parte de los ucranianos, que al tercer día comenzaron a recibir dinero y armas de Occidente. Y la guerra, en lugar de ser una operación de dos semanas, se convirtió en una guerra de doscientos y más días”, explicó.

En el audio, Berlusconi, que ya había metido la pata y dejado en claro de qué lado estaba, más allá de la postura inequívoca de Meloni en defensa de Ucrania, también habla pésimo de Zelensky. “No veo cómo pueden sentarse a una mesa de mediación Putin y Zelensky. No hay ningún modo posible. Zelensky, para mí... dejémoslo ahí, no puedo decirlo”, dijo el magnate en el audio mientras lo aplauden sus parlamentarios.

Contra Europa

Pero hubo más. En el marco de la misma conversación sobre la situación “peligrosa” que se da hoy en el corazón de Europa, el Cavaliere lamentó la falta de líderes en Europa y en Estados Unidos. “Hoy, lamentablemente, en el mundo occidental no hay líderes verdaderos. ¿Puedo hacerlos reír? El único verdadero líder soy yo”, disparó el expremier, quien no puede tolerar que sea una mujer, y mucho más joven que él, la que domine la alianza de derecha. Al cabo de las consultas, que se extenderán hasta el viernes, Meloni recibirá el encargo de formar gobierno de parte de Mattarella.

Así como ayer Forza Italia intentó apagar el incendio desmintiendo los dichos de su líder, esta tarde el propio Berlusconi llamó a un programa de televisión que estaba transmitiendo el audio para exigir que se precisara que el “contexto” en el que había hablado era una reunión de partido y no una “ocasión oficial”.

Pero la tormenta ya había estallado. El expremier Enrico Letta, líder del Partido Democrático, el principal opositor de centroizquierda, fue categórico. “Las declaraciones de Berlusconi son gravísimas, incompatibles con el posicionamiento de Italia y de Europa. Son palabras que ponen a nuestro país fuera del contexto europeo y occidental y que minan la base de la credibilidad del posible nuevo ejecutivo”, denunció. “Cada gobierno que nace hoy en Europa tiene que decidir si está con Putin o está con Ucrania y con la Unión Europea. El gobierno de Meloni está naciendo bajo la marca de la peor ambigüedad”, acusó.

Le hizo eco el expremier Giuseppe Conte, del Movimiento Cinco Estrellas, que destacó que a la luz de las declaraciones de Berlusconi “emerge un línea de política exterior totalmente inaceptable”.

“Las palabras de Berlusconi son incomentables, solamente estoy entristecido”, se limitó a decir el expremier y expresidente de la Comisión europea Romano Prodi, en momentos en que peligraba el sillón como futuro canciller de Antonio Tajani, de Forza Italia.

Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, también dejó trascender su perplejidad. “No pienso hacer un comentario sobre un comentario, pero hay una posición clara de la UE: respaldamos a Ucrania lo más posible, con apoyo financiero, militar, político y humanitario. Condenamos el ataque injustificado y no provocado de Rusia. Naturalmente trabajaremos y cooperaremos con todos los gobiernos y también con el italiano, en base al respeto de las instituciones democráticas en Italia”.