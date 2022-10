La lucha de los pueblos más lindos de Italia por sobrevivir al abandono

escuchar

ABBATEGGIO, Italia.– ¿Qué pueblo es el más lindo de Italia? Según el recuento oficial, hay un empate de 334 en el primer puesto.

Los pueblos van desde las montañas Dolomitas del norte de Italia hasta las carreteras de Sicilia, en el Mediterráneo, y cada uno recibe la misma designación: El más bello. Han sido nombrados así por la asociación italiana Borghi Più Belli (Pueblos más bonitos), un grupo que comenzó hace 20 años con el objetivo de preservar y promover sus aldeas en peligro de extinción. Al menos los que pasan el corte.

Desde que llegué a Italia hace cuatro años –y descubrí la cuenta de Borghi Più Belli en Instagram– he utilizado la lista como una brújula ocasional para mis viajes, una guía para el interior del país. Y puedo confirmarlo: los pueblos son preciosos. Están situados, en su mayoría, lejos de la ruta turística. Suelen parecer pequeñas cápsulas del tiempo que se desmoronan, a menudo dispuestas alrededor de las ruinas de un castillo, casi siempre con una buena trattoria. Algunos, construidos hace siglos con fines defensivos, están encaramados en laderas o montañas tan altas que parecen más bien apariciones, y entre sus maravillas está el hecho de que alguna vez se construyeran carreteras para llegar a ellos.

A estas alturas he estado en docenas de pueblos de montaña de toda Italia, incluidos 20 de la lista de los más bellos, y a menudo tengo la impresión de que sus habitantes son los últimos valientes que se mantienen en pie, luchando por algo que ya está medio perdido.

Por muy pequeño que sea el pueblo, organizan festivales y conciertos de verano que se prolongan hasta altas horas de la noche. Ofrecen encuentros diarios de cartas y aperitivos en la plaza central.

Pero también hay muchas casas abandonadas, resultado de más de un siglo de despoblación rural. ¿Quién no querría vivir en un pueblo medieval de cuento sobre una colina? Al mismo tiempo: ¿Cuántos de nosotros podríamos realmente?

Así que cuando me enteré de que la asociación Borghi Più Belli celebraba su festival nacional, tuve que ir. Este año se celebraba en Abbateggio, un pueblo de la región de los Abruzos situado tras la cordillera central de Italia, a las puertas de un parque nacional.

Ya al salir del coche, el pueblo se sintió totalmente vivo. La música y las risas resonaban en las estructuras de piedra. Las puertas de las casas se abrían y dejaban ver tiendas que vendían digestivi, aceite de oliva y cereales locales; incluso había una galería de arte. Los alcaldes y los visitantes de otros pueblos más bellos hacían la ronda, y un anciano de 86 años estaba sentado en un banco tocando el acordeón, junto a una botella de chianti, que se ofrecía a cualquiera que se acercara.

Emocionado, otro hombre de Abbateggio, Giacinto De Thomasis, me llevó a recorrer la parte más antigua del pueblo, deteniéndose en pequeños pasadizos que, según dijo, conocía por haber jugado al escondite cuando era niño. Llegamos a una estrecha escalera que se interponía entre dos casas, y al final de la misma no había más que un desnivel y un panorama verde: el final del pueblo. De Thomasis señaló el exterior fortificado del pueblo.

“Esta zona”, dijo, “solía ser un castillo”.

Pero fuera lo que fuera, las casas a ambos lados de la escalera estaban ahora en mal estado. Lo mismo ocurría con una casa al otro lado de la calle, con su vieja puerta de madera entreabierta y con décadas de escombros en su interior. En la calle colgaban carteles de “Se vende”, e incluso las propiedades que parecían estar en buenas condiciones desde fuera, no eran más que “cascarones”.

“No hay agua. No hay electricidad. No se puede vivir”, dijo.

Lo sabía porque había pensado en comprar. Hacía décadas que no vivía en Abbateggio, ya que a los 19 años se vio obligado a abandonar el lugar por la escasez de empleos disponibles. En su lugar, se trasladó a Montreal, donde pasó la edad adulta y crió a su familia. Pero añoraba tanto su pueblo natal que había vuelto a visitarlo 43 veces.

Con los años, Abbateggio se había vuelto más tranquilo. La carnicería había desaparecido. También el supermercado. Incluso la galería de arte y las tiendas de aceite de oliva eran provisionales. Se habían instalado únicamente para el festival en edificios que, de otro modo, estarían vacíos.

A medida que se acercaba la puesta de sol, gran parte del pueblo –además de los visitantes– se reunió en una plaza central, donde se encendieron luces cerca de un escenario con alfombra roja. Los alcaldes llevaban sus fajas rojas, blancas y verdes. El arzobispo local se encontraba entre las personalidades. Y luego el presidente de los Borghi Più Belli, Fiorello Primi, subió al podio.

“Oportunidad”

Lo que más deseaba en estos pueblos, dijo, era crear un futuro “donde la gente tenga una oportunidad”.

Primi concibió la idea de la asociación Borghi Più Belli cuando era alcalde del pueblo umbro de Castiglione del Lago. La idea era atraer al turismo. Él y otros alcaldes estaban hartos de ver de reojo cómo la atención y los recursos se dirigían a Florencia, Roma y la Costa Amalfitana.

Pero a medida que formaban comités, elaboraban una carta y seleccionaban las primeras 54 ciudades, la idea se hacía más urgente. Las ciudades estaban perdiendo gente. Y una cosa en la que el grupo estaba de acuerdo era que la belleza dependía de tener una comunidad.

En la actualidad, uno de los objetivos explícitos del grupo es evitar la despoblación.

Primi afirma que los esfuerzos están funcionando, hasta cierto punto. Los 334 pueblos registraban un estancamiento de la población, no en un declive. En otras palabras, les va mejor que a la media de los pueblos italianos. Pero incluso algunas de las ciudades más bellas –sobre todo en el sur más pobre– tenían problemas. Y había otros innumerables pueblos que no cumplían los requisitos para ser reconocidos y nunca recibirían el impulso. Cuando las ciudades son designadas como “Las más bellas”, dice Primi, el valor de las propiedades tiende a aumentar.

Requisitos

¿Qué significa ser la más bella? La asociación Borghi Piu Belli tiene una respuesta técnica. Una ciudad sólo puede ser elegida si al menos el 70% de los edificios de su centro histórico son anteriores a 1939. Debe haber una “armonía” de materiales de cubierta y elementos decorativos. Hay 72 parámetros en total, que abordan aspectos de la comunidad y la historia, y un comité técnico científico que evalúa las ofertas.

En algunos casos, las ciudades pueden obtener el estatus de “Más bella” de forma provisional, con el requisito de que realicen ciertos cambios, como hacer que sus centros históricos estén prohibidos para los autos, por ejemplo. Si no lo hacen, son expulsados. Como parte de la evaluación final de la solicitud de una ciudad, un experto de la asociación realiza una visita al lugar. El porcentaje de aceptación es de aproximadamente el 40%.

Hay muchas ciudades que solicitan convertirse en el número 335.

La belleza de Italia llega hasta ahí.

Pero también hay otras formas de entender la belleza, y esa misma noche, cuando la asociación celebró una charla sobre la bellezza, me escabullí por las calles de Abbateggio y me colé en la tienda de aceite de oliva. Un pequeño grupo de personas estaba degustando vino y pan rociado con aceite. El hombre que ofrecía las muestras me llamó la atención, porque zumbaba con energía, y después de presentarme como reportero, acordamos reunirnos a la mañana siguiente.

La noche, dijo, era sólo un “adelanto” de lo que Abbateggio podría llegar a ser.

A la mañana siguiente, las multitudes habían desaparecido. Era como si las tiendas nunca hubieran existido. Aparte de dos ciclistas de paso, la única actividad estaba en el punto más alto del pueblo, el café, donde me reencontré con Bernardo Lecci, de 51 años, y con Donato Parete, de 53.

Era un dúo curioso: Parete, un acaudalado inversor milanés; Lecci, un vendedor con una abundante melena rizada, cuya principal ocupación en ese momento era asesorar a Parete sobre cómo emplear su dinero.

Lecci había pasado gran parte de su carrera en la elegante ciudad norteña de Treviso, trabajando para la marca de moda Benetton. Ahora pasaba algunas de sus noches en Abbateggio, y ya no se consideraba un visitante. Tenían grandes planes para la ciudad, decían.

El padre de Parete, Ermando, nació en el pueblo. Tras su muerte en 2016, y después de que Parete se convirtiera en padre, empezó a sentir la urgencia de conectar con su pasado familiar. Así que llegó a Abbateggio y empezó a comprar casas: una, dos, tres... 12 en total. También ayudó a rescatar la cafetería del pueblo, que había cerrado el año pasado sin planes de reabrir.

Una vista muestra el castillo de Rocca Calascio el 29 de marzo de 2022 en Calascio. FILIPPO MONTEFORTE - AFP

Junto con Lecci, empezó a soñar con otras formas de revivir el pueblo, ideas que todavía eran más bien conceptuales. Tal vez, dijo, podrían contratar a investigadores universitarios interesados en el entorno montañoso. Tal vez podrían atraer a los nómadas digitales. Tal vez podrían utilizar algunas de sus propiedades para un hotel, con habitaciones repartidas por diferentes edificios del pueblo.

Parete aseguró que sería un proyecto “para toda la vida”. Porque ahora mismo, Abbateggio no tiene mucho que ofrecer a los visitantes. Ni siquiera tiene la trattoria necesaria.

Lecci me llevó a visitar las 12 propiedades, y a mi parecer, muchas requerían de un gran trabajo de recuperación. Una de ellas no era más que una sala de estar, congelada en el tiempo, con una polvorienta consola de televisión, botellas verdes y una pequeña foto de Jesús. Y otra parecía haber sido abandonada a toda prisa: una maleta en el suelo yacía semiabierta, llena de ropa.

Pero yo soy el tipo de persona que se dejaría disuadir por el trabajo de tales proyectos; Lecci no. Lleva meses tratando de encontrar los mejores lugares de Abbateggio y sus alrededores. Se entusiasma con las aceitunas de la zona y con las mujeres de los alrededores que le venden queso. Dice que la macellaria que está a 24 kilómetros es la “Tiffany’s de las carnicerías”.

Y con las propiedades, también puede ver el potencial.

“Con un poco de imaginación...”, dice mientras abre una puerta tras otra. “Sé que ahora es feo, pero ....”

Atravesamos algunas calles estrechas más y llegamos a un último punto del recorrido, un patio escondido. Algunas de las ventanas que lo rodeaban dejaban entrever las cáscaras llenas de telarañas de las casas vacías, cuyos exteriores se estaban destartalando, dejando al descubierto una piedra aún más antigua: una capa tras otra de historia. Pero Lecci no pensaba en el pasado. Pensaba en el futuro, y en un patio un día lleno de mesas.

Tal vez para el té, tal vez para el café. “Para la gente”, zanjó.

Por Chico Harlan

The Washington Post

The Washington Post

Temas Italia