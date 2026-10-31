Flavio Bolsonaro reapareció en redes y confesó que recibió una advertencia de su padre antes de huir a Estados Unidos

El excandidato presidencial de Brasil Flavio Bolsonaro hizo una reaparición pública a través de redes sociales luego de huir de su país y asilarse en Estados Unidos. Mediante una transmisión en vivo que realizó en su cuenta de Instagram, el senador manifestó que recibió una advertencia de su padre, el exmandatario Jair Bolsonaro, antes de viajar a EE.UU. y señaló que está preparado para volver a presentarse a elecciones.

El candidato opositor a Lula da Silva expresó que, luego de exponerle su plan de fuga a Estados Unidos, su padre lo miró “con lágrimas en los ojos” y le dijo: “Ya sabés a dónde quieren llegar con esto, ¿verdad?“.

“Papá, lo sé”, respondió Flavio, y agregó: “Creo que Dios tiene el control de todo, estoy preparado y lo afrontaré: ahora sé lo que tengo que hacer”. Según el senador brasileño, ese intercambio con su padre tuvo lugar luego de que el expresidente de Brasil le pidiera a sus custodios que abandonen una de las salas donde cumple prisión domiciliaria para poder conversar a solas con su hijo.

En otro tramo del video, que se extendió por casi 17 minutos, Bolsonaro hizo referencia a por qué abandonó Brasil. “Tomé la decisión junto con mi esposa, sin que nadie lo supiera. Porque, si lo hubieran sabido, las probabilidades de que las cosas salieran mal habrían sido mayores. Así que, en realidad, no culpen a nadie. Nadie es responsable de lo sucedido”, relató.

Tras perder el balotaje presidencial y luego de que el juez Alexandre de Moraes ordenara retener y cancelar sus pasaportes por causas de lavado de dinero y evasión, Bolsonaro huyó de Brasil por vía terrestre e ingresó a Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, el martes 27 de octubre. El cruce —del cual formaron parte su esposa Fernanda y sus dos hijas menores— se realizó a través del Puente Internacional Tancredo Neves y el legislador utilizó un pasaporte italiano, lo que le permitió ingresar formalmente al país al no registrar alertas ni impedimentos legales vigentes en el sistema migratorio argentino.

Una vez en Misiones, la comitiva se dirigió al Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú, donde abordó un jet Gulfstream G400 de la empresa de vuelos privados Baires Fly que los esperaba en pista. La aeronave despegó durante la madrugada del miércoles evitando el espacio aéreo brasileño. El operativo, que generó sospechas de colaboración política debido a la presencia en la provincia del asesor presidencial de la Casa Rosada Santiago Caputo, contempló una escala técnica de reabastecimiento en Guayaquil, Ecuador, antes de alcanzar su destino final en Miami.

Bolsonaro al arribar al aeropuerto de Opa Locka, en Miami RICARDO ARDUENGO - AFP

Luego del intercambio con su padre, el senador regresó a su domicilio particular y le reveló a su esposa la estrategia para abandonar Brasil. “Hablé con Fernanda y ella lo entendió. Así fue como tomé la decisión junto con mi familia. No fue fácil dejar mi país para al menos seguir teniendo voz activa”, dijo.

Sobre la decisión de De Moraes de retener su pasaporte, Bolsonaro consideró que se trató de “una decisión completamente absurda” y motivada “con el fin de intimidar”. “Comenzó la persecución incluso antes de lo que imaginaba”, marcó y aseguró que en Brasil se vive “un régimen de excepción”.

Durante otro momento del video, el líder del Partido Liberal (PL) dejó entrever que sus aspiraciones políticas se mantienen intactas. “Pase lo que pase, estaré aquí, listo y preparado, incluso, si fuera necesario, para volver a presentarme a la presidencia de la República. No me refiero a 2030, sino a antes”, declaró.

A su vez, sobre el final, el senador brasileño remató: “No me fui de Brasil, me fui a Brasil. Sé que desde aquí seguiré teniendo voz propia y podré seguir ejerciendo mi liderazgo”.