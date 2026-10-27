Este es el avión retenido en Puerto Iguazú: investigan si Bolsonaro iba a abordarlo para viajar a EE.UU.

Un avión Gulfstream G400 de la empresa de vuelos privados Baires Fly se encuentra retenido en el Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú luego de que se sospechara que el senador de Brasil Flavio Bolsonaro -que perdió el balotaje a la presidencia contra el mandatario Lula da Silva- quería ingresar al país para viajar en ese vehículo a Estados Unidos en medio de la prohibición dictada por la Justicia por las causas judiciales en su contra.

La aeronave salió de Aeroparque Jorge Newbery a las 22.14 del lunes y aterrizó en Iguazú a las 23.45. Según publicó el medio local Misiones Online, Baires Fly no consiguió la autorización de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para despegar rumbo a Miami. El avión matrícula LV-JQW se encuentra en la pista de la terminal internacional.

El avión privado en la mira por las versiones de viaje de Flavio Bolsonaro Flightradar

El mismo portal indicó que fuentes aeroportuarias expresaron que ante la negativa de la autoridad aeronáutica se generó una fuerte discusión entre el piloto al mando del vuelo y los funcionarios locales del organismo. Iba a salir con cuatro pasajeros y tres tripulantes; se desconoce si Bolsonaro figuraba en la lista. Hasta el momento, tampoco se revelaron las identidades de los miembros de la tripulación. El medio agregó asimismo que la operación del vuelo a Miami se canceló antes de la salida (prevista para las 2.30) porque “uno de los pasajeros tuvo un problema”.

Por su parte, tanto Migraciones como Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria aseguraron a LA NACION esta mañana que no hay un registro oficial sobre una entrada del senador carioca a la Argentina, ya sea por vía aérea o terrestre. En medio de las versiones, la Dirección Nacional de Migraciones confirmó a través de un comunicado que no registró “ingreso alguno de Flavio Bolsonaro a la República Argentina”.

En relación al avión de Baires Fly en Puerto Iguazú, señaló que “las autoridades procedieron a iniciar controles correspondientes a la aeronave y tripulación”. “Finalmente se constató que la documentación de la empresa se encuentra en regla y no se presentó ningún plan de vuelo que incluya a la familia Bolsonaro”, agregó el texto.

Hijo del expresidente Jair, quien está preso por intento de golpe de Estado en 2022, Flavio perdió las elecciones el domingo contra Lula da Silva. El senador no reconoció el resultado y pidió anularlo. Horas después, el Partido Liberal, admitió la victoria del titular del Ejecutivo, que tendrá su cuarto mandato.

Flavio Bolsonaro SERGIO LIMA - AFP

Poco después el senador fue intimado por la Policía Federal de Brasil a entregar sus pasaportes y quedó impedido de salir del país por dos causas judiciales en su contra. Contaba con 24 horas para entregar sus pasaportes. Hasta este martes por la mañana todavía no lo había hecho, según O Globo.

La primera de las causas en su contra, a cargo de Alexandre de Moraes, indaga una presunta maniobra de lavado de dinero y evasión de divisas a través de plataformas de apuestas y de pagos vinculadas al abogado Willer Tomaz, amigo del senador. La investigación se originó en la Policía Federal de Rio Grande do Sul y llegó al Supremo cuando encontraron referencias a Flavio, que tiene fueros.

La segunda, a cargo del juez André Mendonça, investiga el financiamiento de Dark Horse, una película sobre la trayectoria política de Jair Bolsonaro. La Policía Federal analiza la participación de Flavio en la obtención de fondos del exbanquero Daniel Vorcaro, exdueño del Banco Master.

La línea aérea

Baires Fly es una empresa argentina de aviación privada y comercial creada en 1996 que opera desde el hangar 5 de Aeroparque. En paralelo, según publicó LA NACION, la compañía exhibe vínculos con el empresario argentino Fred Machado (declarado culpable por lavado de dinero en Estados Unidos), a través de uno de sus socios, Sergio Daniel Mastropietro, quien se encuentra relacionado con la firma de aviación. La firma también se asocia al titular de la AFA, Claudio “el Chiqui” Tapia, que suele recurrir a estas aeronaves para sus propios traslados o viajes oficiales.

Baires Fly, la empresa con la que, según la fiscalía, operaba Mastropietro para mover dinero de corrupción de la Agencia Nacional de Discapacidad

La empresa quedó en la mira de la Justicia a fines del año pasado. Tal como publicó LA NACION, Sergio Daniel Mastropietro, empresario clave en el entramado financiero de los pagos de medicamentos con sobreprecios y coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), utilizaba a Baires Fly para mover dinero de corrupción del organismo.

LA NACION se contactó con fuentes de la línea aérea, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta nota.