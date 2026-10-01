Flydubai suspendió temporalmente sus vuelos con destino a Israel tras el ataque

TEL AVIV.- La aerolínea Flydubai decidió suspender todos sus vuelos con destino a Israel después de que un piloto intentara estrellar un avión que viajaba a Tel Aviv, mientras se investiga un intento de secuestro, según informó el medio local The Times of Israel. La empresa informó que la medida se tomó para garantizar la “seguridad y bienestar” de los pasajeros y la tripulación, y pidió disculpas.

“La seguridad y el bienestar de nuestros pasajeros, la tripulación y las operaciones siguen siendo nuestra máxima prioridad. Esta suspensión temporal permitirá a las autoridades competentes continuar con su labor y esclarecer todos los hechos relacionados con el incidente”, declaró el portavoz de la compañía aérea.

Además, Flydubai le pidió disculpas a los pasajeros cuyos planes de viaje resultaron afectados y se comprometió a trabajar para “ofrecer asistencia y alternativas siempre que sea posible”. La aerolínea, junto con Etihad Airways, son algunas de las más demandadas por los ciudadanos israelíes.

Los pasajeros del vuelo fueron recibidos en Israel Jamal Awad - dpa DPA

Horas antes del anuncio, la ministra de Transporte de Israel, Miri Regev, había exigido la suspensión de todos los vuelos de Flydubai con destino a Israel después del incidente. También le solicitó a la Autoridad de Aviación Civil que investigue si los Emiratos Árabes Unidos violaron su acuerdo de aviación con su país, el cual estipula que solo los pilotos con pasaportes de países con relaciones diplomáticas con Israel pueden aterrizar allí.

En contracara, Amir Hayek, exembajador de Jerusalén en los Emiratos Árabes Unidos advirtió contra la “precipitación” de culpar a la aerolínea por el episodio de este miércoles. “Flydubai y Etihad son las únicas dos aerolíneas del mundo que continuaron volando a Israel incluso durante los momentos más difíciles”, dijo Amir Hayek en sus redes sociales.

Luego agregó: “Los Emiratos Árabes Unidos y la aerolínea merecen que dejemos de lado las especulaciones y les permitamos investigar a fondo lo que realmente sucedió. Confío en ellos”.

Netanyahu calificó al episodio como un intento terrorista ALEXI J. ROSENFELD - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Meses atrás, Flydubai suspendió temporalmente sus vuelos con destino a Israel por las altas tensiones en Medio Oriente luego de la intervención de Estados Unidos. En esa ocasión, la medida rigió desde el 15 de marzo hasta el 30 de abril.

Que pasó en el vuelo

Tal como informó LA NACION, un vuelo de Flydubai con cerca de 180 pasajeros, en su mayoría israelíes, perdió miles de metros de altura y llegó a entrar brevemente en picada, después de que uno de los pilotos aparentemente intentara estrellar el avión, según afirmó el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Pasajeros y miembros de la tripulación lograron reducir al piloto señalado como agresor antes de que la aeronave aterrizara de emergencia en Arabia Saudita.

Se trata del vuelo FZ1073, que había despegado de Dubai rumbo a Tel Aviv, y volaba a unos 34.000 pies de altura cuando comenzó un brusco descenso cerca de la frontera entre Arabia Saudita y Jordania. En menos de dos minutos perdió aproximadamente la mitad de su altitud y atravesó luego varios minutos de vuelo errático antes de estabilizarse, según datos públicos de seguimiento aéreo.

Netanyahu dijo que el hombre señalado como atacante había sido detenido y estaba siendo interrogado por las autoridades sauditas. Funcionarios del aeropuerto de Tabuk informaron, por su parte, que tanto el piloto como el copiloto fueron hospitalizados después de sufrir heridas.

“Uno de los pilotos apuñaló al otro y, aparentemente, intentó estrellar el avión con todos sus pasajeros a bordo”, dijo el primer ministro israelí en un mensaje grabado y aseguró además que habló con un pasajero que, junto con un tripulante, logró ingresar a la cabina y reducir al piloto mientras este intentaba sabotear los sistemas de la aeronave.