Francia acusa a Irán por los ciberataques masivos a las heladeras de sus supermercados

PARÍS.- El gobierno de Francia responsabilizó el lunes a Irán del ciberataque ocurrido el mes pasado contra las heladeras y los congeladores de varios supermercados y convocó al embajador iraní, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores francés.

“Francia condena en los términos más enérgicos los inaceptables ciberataques perpetrados en su territorio por la República Islámica de Irán contra intereses franceses”, dice un comunicado del ministerio.

Los Guardianes de la Revolución de la República Islámica de Irán están detrás del ciberataque contra los frigoríficos de supermercados en Francia, denunció el canciller francés, Jean-Noel Barrot, asegurando que se adoptarían sanciones “a nivel europeo”.

En la imagen se ven carros de la compra con alimentos en mal estado o en riesgo de estropearse, después de que los congeladores y refrigeradores del supermercado ICA Kvantum en Sjöbo, Suecia, fueran vaciados el 2 de noviembre de 2026 tras un ataque informático que elevó la temperatura de los congeladores a 50 grados JOHAN NILSSON - TT NEWS AGENCY

Las autoridades apuntan en concreto al “grupo iraní Shahid Kaveh, una unidad cibernética ofensiva afiliada al Centro Electrónico y Cibernético del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC-CEC)”, indicó la fiscal de París, Laure Beaccuau.

La justicia francesa abrió una investigación contra el jefe del grupo, sus dos adjuntos y “cualquier otra persona que pueda ser identificada”, precisó la representante del ministerio público, indicando que pidieron la emisión de órdenes de detención internacional.

Empleados arrojan alimentos en mal estado o en riesgo de estropearse a un gran contenedor fuera del supermercado ICA Kvantum en Sjöbo, Suecia, el 2 de noviembre de 2026, después de que un ataque informático elevara la temperatura de los congeladores a 50 grados Celsius. JOHAN NILSSON - TT NEWS AGENCY

Según Beccuau, los investigadores revelaron un modus operandi “característico de esta unidad, el uso del farsi y de direcciones IP que remiten a terminales localizados en Irán”.

“Los atacantes tomaron el control de los equipos a distancia a través de interfaces web para iniciar ciclos de deshielo anómalos de duración ilimitada, al tiempo que desactivaban las alertas de seguridad de las sondas que se supone deben activarse por encima de cierta temperatura”, explicó.

En Europa

Como en Francia en octubre, a principios de noviembre varios supermercados en Bélgica, Estonia, Finlandia, Luxemburgo y Suecia experimentaron un aumento inusual de la temperatura en sus heladeras y congeladores, lo que los obligó a tirar a la basura alimentos en mal estado.

Grandes cadenas de supermercados de Europa afirmaron que sus heladeras y congeladores habían sido hackeados y configurados a 50 grados Celsius. En Francia, 700 supermercados se vieron afectados, mientras que en otros países europeos la totalidad fue de 100.

Un puñado de supermercados suecos vieron cómo las temperaturas de sus refrigeradores y congeladores se disparaban a primera hora del 2 de noviembre JOHAN NILSSON - TT NEWS AGENCY

Esto convertiría a los ‌incidentes en unos de los ciberataques ​más disruptivos de la ​guerra con Irán que comenzó en febrero, un conflicto que se ha caracterizado por incidentes aislados de presuntas perturbaciones cibernéticas.

Entre ellos se incluyen las interrupciones en el sistema de transporte público ​de Los Ángeles en marzo, en las plantas de tratamiento de agua ⁠de Estados Unidos en julio y en buques con destino a Estados ‌Unidos en agosto.

Irán niega habitualmente llevar a cabo operaciones cibernéticas maliciosas.

Riesgos

Los expertos afirmaron que los ciberataques son un recordatorio de los riesgos que conlleva la creciente conexión de más dispositivos a internet.

“Este ataque es una llamada de atención. Hemos llenado nuestros hogares y tiendas con dispositivos que son, en realidad, ordenadores diminutos, pero seguimos tratándolos como electrodomésticos comunes”, declaró Katerina Mitrokotsa, profesora de ciberseguridad en la Universidad de St. Gallen, en Suiza.

Empleados desechan bolsas de alimentos refrigerados en mal estado frente a un supermercado ICA en Odengatan, Estocolmo, el 2 de noviembre de 2026 FREDRIK SANDBERG - TT NEWS AGENCY

“Un frigorífico no parece un riesgo para la seguridad, y precisamente por eso les gusta a los atacantes”, agregó.

Según los expertos, muchas empresas se apresuran a adoptar las nuevas tecnologías de moda, descuidando la vasta red de conexiones de la que dependen para sus operaciones diarias, desde los sistemas de pago y pedidos hasta los almacenes, la refrigeración y otros controles de edificios.

Agencias AP y Reuters