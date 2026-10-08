Francia enfrenta un nuevo capítulo de la revuelta estudiantil mientras la protesta cruza a Bélgica

PARÍS.– Contenedores de basura bloqueando las rejas de la universidad parisina de Assas, una banda musical bajo la lluvia y fuegos artificiales en la Bastilla… el “Cuarto Acto” de la revuelta estudiantil francesa mostró este jueves un movimiento menos masivo, pero lejos de extinguirse. El gobierno de Francia anuncia 3000 profesores suplementarios a partir de este viernes en los establecimientos en dificultad, mientras que los sindicatos estudiantiles han convocado una nueva jornada de huelga para el 13 de octubre. La agitación, por su parte, ya cruzó la frontera hacia Bélgica.

El mapa de liceos y colegios se reduce día tras día. Este jueves por la mañana, 375 de los aproximadamente 3700 que existen en Francia mantenían las clases suspendidas, de los cuales 224 estaban totalmente cerrados, según el Ministerio de Educación. Al mediodía, solo quedaban cerrados 157: el 96% de los institutos ya habían reabierto, frente al 86% de la jornada anterior.

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Massive clashes in central Paris between riot police and an alliance between high school rioters and far-left Antifa extremists pic.twitter.com/LtDy4ev4aX — Visegrád 24 (@visegrad24) October 8, 2026

Sin embargo, las calles no se vaciaron. Más de 130.000 manifestantes salieron hoy a la calle, según el sindicato de orientación comunista CGT. Unos 71.500, según el Ministerio del Interior. En París, unos cientos de estudiantes bloquearon la entrada de la universidad Panthéon-Assas con contenedores de basura al ritmo de una banda musical. En un hecho poco común, el Instituto Católico de París también fue bloqueado. Frente al instituto Hélène-Boucher, los gases lacrimógenos volvieron a irritar los ojos de los presentes. Por la noche, la situación era tensa en la plaza de la Bastilla con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden.

En el interior del país, las manifestaciones desafiaron el mal tiempo. En Lille (norte), miles de alumnos y profesores marcharon desde el mediodía. En Lyon (centro), la prefectura registró entre 1000 y 1500 manifestantes bajo la lluvia y 27 institutos afectados. Nantes, Rennes y Marsella también vieron desfilar a sus estudiantes, al igual que La Reunión y Guadalupe en el Caribe.

La tarde parisina derivó nuevamente en un duelo de fuerzas. Alrededor de las 15 (hora local), la Plaza de la Bastilla estaba abarrotada. Poco después de las 16, se lanzaron proyectiles y fuegos artificiales contra la policía, sin que se registraran heridos. Cerca de las 17, un grupo vestido de negro — los llamados black blocs, según la policía— lanzaron mobiliario urbano contra las fuerzas del orden, que respondieron antes de escoltar la marcha hacia la Plaza de la Nación.

Violentos enfrentamientos en la plaza de la Bastilla

“La Bastilla ha sido retomada. ¡Demostración poderosa de la juventud que porta sus reivindicaciones de la manera más hermosa posible!“, escribió en redes sociales Jean-Luc Mélenchon, diputado en la Asamblea Nacional por el partido de izquierda Francia Insumisa.

En otros lugares del territorio, la tensión siguió latente. En Saint-Ouen-l’Aumône (al norte de París), se informó que la puerta del instituto Jean-Perrin fue incendiada temprano por la mañana. En Nantes (oeste), la policía tuvo que repeler a un grupo de manifestantes. En Brest (noroeste), la directora del instituto Lesven resultó ligeramente herida el miércoles por un proyectil. Incluso las clases a distancia no se libran de la protesta: se han producido “ciberbloqueos” mediante música y gritos que han perturbado clases en línea. En Marsella (sur), donde según imágenes de redes sociales se concentraron unos 2000 jóvenes, la policía recurre ahora a la videovigilancia para identificar a los autores de actos violentos.

“Nadie puede ser indiferente”

Por parte del gobierno, las palabras han precedido a los hechos. El miércoles por la noche, el primer ministro Sebastien Lecornu tendió la mano sin ofrecer concesiones concretas.

“La indignación de los jóvenes no surge de la nada. Nadie puede ser indiferente a la angustia que expresan”, afirmó.

La parole lycéenne est précieuse et doit être entendue.



Après les manifestations d’hier, place aujourd’hui à un temps de dialogue « Temps Lycéens » dans chaque lycée pour permettre aux élèves d’exprimer leurs difficultés et leurs propositions pour améliorer leur temps à… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 7, 2026

El gobierno definió cinco ejes de acción: la rápida sustitución de profesores ausentes, el estado de los edificios, la organización del horario escolar, la transparencia de la plataforma Parcoursup —mediante la cual se asignan las vacantes universitarias— y un nuevo marco de expresión para los estudiantes. Se espera que las “primeras decisiones” lleguen a finales de octubre. Lecornu aseguró, además, que las fuerzas del orden “no tienen instrucciones de enfrentarse a los estudiantes”.

Este jueves, la vocera del gobierno, Maud Bregeon, defendió a una policía que no dispone de un “armamento desproporcionado”, recordando que más de 700 policías y gendarmes han resultado heridos desde mediados de septiembre. El uso de granadas ensordecedoras sigue suspendido tras la tragedia de Lens, donde un estudiante de 15 años perdió la mano.

Unos manifestantes permanecen frente a contenedores de basura incendiados durante una manifestación de estudiantes de secundaria en Burdeos CHRISTOPHE ARCHAMBAULT - AFP

Este jueves, Édouard Geffray intentó acelerar el proceso. Durante una visita a Reims, el ministro de Educación anunció un “plan de urgencia” para sustituir “de forma permanente” a los profesores ausentes, y prometió que “no habrá recorte de plazas en los colegios”. Por la tarde se reunió con las tres principales organizaciones estudiantiles, mientras que por la noche, detalló sus “primeras medidas concretas” en el informativo de las 20 de la cadena TF1.

Identificando los liceos en 114 “rojos” y 400 “naranja”, según el grado de dificultad, el ministro anunció que este mismo viernes 3000 profesores se harán presentes en esos establecimientos”.

“Voy asimismo a autorizar a los rectores a reclutar más de lo que está autorizado”, agregó, precisando que a fines de la jornada se habían registrado 66.000 contribuciones en la plataforma creada para recoger los comentarios y pedidos de los estudiantes. Por la mañana, esa cifra era de 40.000.

Un estudiante sostiene una bandera francesa durante una protesta en París contra la falta de recursos en las escuelas Aurelien Morissard - AP

Del otro lado de la frontera

Pero el contagio alcanzó el otro lado de la frontera. Nacida en Lieja el 1 de octubre “como eco del movimiento estudiantil francés”, la revuelta de los alumnos se ha extendido a Bruselas, Mons o Verviers, y las convocatorias llegan incluso hasta Namur.

“¡Glatigny, vete!”, corean los jóvenes contra la ministra francófona de Educación, Valérie Glatigny, miembro del partido liberal MR. Los jóvenes denuncian la falta de sustitutos para los profesores, las aulas masificadas, el aumento de la matrícula a 1200 euros y el encarecimiento de los abonos de autobús.

“Estamos sacrificando a toda una generación para ahorrar dinero”, lamentó el Comité de Estudiantes Francófonos.

Los estudiantes de secundaria franceses salen a las calles para protestar contra las malas condiciones de aprendizaje, la escasez de profesores, el hacinamiento en las aulas y la grave falta de financiación de la educación pública Gvé¬©rard Cambon - Le Pictorium via ZUMA Press DPA

El miércoles por la noche, Lieja fue escenario de disturbios. Se lanzaron adoquines contra los escaparates de la Fnac y de edificios de la Provincia, se incendió una parada de autobús y una de sus estaciones tuvo que ser cerrada, mientras el gobierno emitió emitió un mensaje de alerta instando a los comerciantes a bajar las persianas. El alcalde, Willy Demeyer, prohibió cualquier concentración de más de tres personas en la ciudad desde el jueves hasta el 16 de octubre. Según la policía, entre los jóvenes detenidos en los últimos días también se encontraban varios franceses.

Al igual que en París, el debate sobre los “infiltrados” ha irrumpido en la escena. Valérie Glatigny ha sugerido una posible “instrumentalización por parte de ciertos sectores”, aunque reconoce que esto aún debe confirmarse. Ha aconsejado a los padres que digan a sus hijos que no participen en las manifestaciones.

Este viernes está prevista una manifestación nacional del sector educativo, seguida de una huelga el lunes 12 de octubre. El presidente del MR, Georges-Louis Bouchez, pidió posponer la manifestación para “no jugar con fuego”.

Estudiantes se reúnen en la Gare Centrale de Bruselas para protestar contra las reformas educativas y los recortes presupuestarios Lilli Förter - dpa DPA

En Francia, el movimiento ya fijó su próxima cita para el 13 de octubre. El jueves por la tarde, la coalición de sindicatos de estudiantes y docentes convocó una nueva jornada de huelga y manifestaciones para ese día, el “Quinto Acto” de la protesta.

“Hacemos un llamamiento a la huelga a todo el personal”, declaró Caroline Chevé, de la Federación Sindical Unitaire (FSU) —principal federación que reagrupa los sectores de la enseñanza—, mientras también circulan otras convocatorias para alrededor del 17 de octubre.

La Unión Estudiantil exige 10.000 millones de euros para educación, y su vocera, Sabrine Kharbach, promete que la movilización continuará mientras no se ponga esa cifra sobre la mesa. El presupuesto de Educación para 2027, de unos 64.000 millones de euros, solo aumentará en 1200 millones. El mismo será examinado en la Asamblea el 12 de noviembre y el gobierno espera haber introducido sus primeras medidas para entonces.

Pero el calendario juega en contra del Ejecutivo. Entre las “primeras decisiones” prometidas para fines de octubre y la impaciencia de los estudiantes de secundaria, queda un hueco de tres semanas. Según una encuesta de Elabe, el 64 % de los franceses cree que la indignación de los estudiantes de secundaria podría extenderse a otros sectores. El plan de urgencia de Édouard Geffray determinará, desde esta misma noche, si el gobierno es capaz de llenar ese vacío.