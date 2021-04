Fray Bentos: una ciudad uruguaya limítrofe con la Argentina, “desbordada” por el virus

FRAY BENTOS.- La muerte de 16 ancianos por coronavirus en un asilo de Fray Bentos desnudó la situación complicada que sufre toda la ciudad uruguaya limítrofe con la provincia argentina de Entre Ríos: hay casi 600 infectados de un total de 24.000 habitantes y no hay camas de terapia intensiva (UTI) disponibles.

Las autoridades detectaron la circulación de la variante P.1, originada en Manaos, causante de los casos más graves. Hay 45 internados en “salas Covid” -una suerte de cuidados intermedios- entre los que están en el prestador público y el privado. Las seis camas UTI están ocupadas. Se registraron casos de Covid-19 en más de 100 chicos. “Tuve 43 niños, entre 4 y 6 años, enfermos de coronavirus y tenemos seis camas de UTI”, dijo al diario El País el intendente de Río Negro, Omar Lafluf. Y añadió que se acaba de conseguir con [la planta de celulosa] UPM una donación de cinco camas más, pero “tampoco hay elementos para armar más UTI”.

“Fray Bentos en este momento está peor que Rivera, porque la P.1 pegó muy duro y hay casi 50 personas internadas recibiendo asistencia por coronavirus”, dijo a El País el diputado del Frente Amplio Constante Mendiondo. El diagnóstico es compartido por el diputado Eduardo Lorenzo (Partido Nacional), que señaló que en la ciudad fronteriza (con paso por el puente Libertador San Martín hacia Gualeguaychú) “hubo una explosión de coronavirus y muy probablemente de la cepa P.1 por el alto nivel de contagios”.

“Se dio algo que no estamos acostumbrados, porque tuvimos más de 100 chicos con test positivos”, afirmó el legislador. En su mayoría, los niños afectados han sido escolares de nivel primario, aunque se han dado casos de alumnos de secundaria también. Incluso, esta situación supuso que el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) se planteara la realización de un estudio para la identificación de las cepas circulantes.

El residencial de Fray Bentos donde se registraron 16 muertes

”Llamó la atención la afectación en niños, aunque no necesitaron UTI y muchos hicieron la cuarentena en sus casas”, comentó Lorenzo.

“Si vamos a hablar porcentualmente estamos peor que Rivera por el índice de población que tenemos”, añadió el diputado. Si bien esa es la sensación de los legisladores, el índice de Harvard (que mide el promedio de infectados en los últimos siete días) indica que Fray Bentos se ubica en 131, un poco por debajo de Rivera (limítrofe con Brasil), que está en 153, según datos oficiales.

“El hilo epidemiológico se perdió”

Mónica Frascheri, directora del hospital de Fray Bentos, dijo a El País que “el hilo epidemiológico se perdió” y “hay una circulación del virus comunitaria”. La conclusión para el diputado del FA es que Fray Bentos “está desbordada”.

“No sé cómo decir: estamos en negro, porque 45 camas de salas de Covid-19 están ocupadas y eso indica la demanda que existe sobre el sector sanitario”, explicó.

Mendiondo dijo que solicitó la semana pasada, cuando se constataron las primeras muertes en el asilo de Fray Bentos, la presencia de representantes del Ministerio de Salud Pública en el lugar “porque ya no basta la respuesta del equipo departamental”.

“El sistema está colapsado y no se puede esconder la situación de Fray Bentos”, afirmó.

Puente que une Gualeguachu con Fray Bentos, en Uruguay

Según un documento de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) al que accedió El País, en Río Negro hay 676 pacientes con coronavirus, de los cuales 10 se encuentran en UTI, 18 en cuidados moderados y uno permanece en su domicilio. Los que se encuentran en UTI fueron derivados al Pasteur, Las Piedras, Paysandú, Maldonado y Carmelo. Hay pacientes graves en el Casmu 2 (Montevideo) y en la mutualista Camy (Young).

“Siempre que un paciente necesita ser derivado a un UTI llamamos a la coordinadora SAME 105 y siempre primero agota los recursos de ASSE y en caso de no haber camas se recurre a los privados”, explicó Frascheri, que consideró que la situación es “dinámica” respecto a la camas de UTI.

El desborde de los servicios de terapia intensiva en Fray Bentos determinó que algunos infectados murieran en otros departamentos. “Han muerto personas jóvenes en la UTI de Salto y en la de Colonia”, dijo Mendiondo. Uno de estos casos es el de la madre del futbolista Lucas Torreira, Viviana Di Pascua, que tenía 53 años y murió en la UTI del Hospital de Salto.

Mendiondo planteará la situación del asilo, que derivó en 15 pacientes muertos, en la Comisión de Salud de mañana, cuando comparezca (de forma virtual) el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani. ”Es la oportunidad que tenemos para hacer la pregunta directa”, señaló en alusión a los fallecimientos de los adultos mayores.

“Desde la intendencia ya no queda nada por hacer, ya no sé cómo pedirles que se cuiden, y lo juro por mis hijos y nietos”, dijo a El País el intendente del departamento Río Negro, Omar Lafluf. En ese marco, consideró que “la gente no entiende” lo que está sucediendo y siguen registrándose aglomeraciones. “No sé más cómo pedirles. Controlamos a las 12 de la noche que se cierre todo y los delivery y nos salen por otro lado”, manifestó el jerarca municipal.

“Son tantos los contagios que se pierde el hilo conductor”, dijo Lorenzo. Consultado sobre el origen de los contagios, señaló que “no hay nada comprobado”, pero hubo casos en centros educativos y también se manejó la hipótesis de que todo se inició en un culto religioso con personas de Rivera, aunque, advirtió, “no sirve de nada señalar con el dedo”. Opinó que no se interpreta bien el concepto de “libertad responsable” y se “mira al gobierno, cuando el responsable es el individuo”.

Uruguay, que el año pasado fue uno de los países que mejor controló la pandemia en la región, ya registra 1146 muertes por coronavirus y cerca de 120.000 casos oficiales.

Diario El País/GDA

