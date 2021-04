Coronavirus: Gayle Smith, la elegida de Joe Biden para la “diplomacia de la vacuna”

WASHINGTON (AFP).- En medio de su campaña de vacunación récord contra el coronavirus, que llegó a registrar hasta 4 millones de aplicaciones en un día, Estados Unidos se dispone ahora a aumentar la ayuda en materia de dosis contra el Covid-19 en el extranjero. Frente a este rumbo el gobierno de Joe Biden nombró a Gayle Smith, que dirigió la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional durante el mandato del expresidente Barack Obama, para estar al frente de la “diplomacia de la vacuna”, según describió el puesto el diario The New York Times.

¿De qué se encargará esta mujer? De coordinador la respuesta global al Covid y la seguridad sanitaria. Smith, directora ejecutiva de la Campaña ONE para erradicar la pobreza y las enfermedades prevenibles, asumirá el cargo con el objetivo de ampliar el liderazgo del país frente al brote a una escala internacional.

Entre las funciones que ocupó en el pasado, la nueva integrante del gobierno estadounidense ayudó a liderar la respuesta al brote de ébola en 2014.

Hasta ahora, según lo publicado por el diario The New York Times, Estados Unidos se comprometió a dar 4000 millones de dólares al fondo Covax, la campaña mundial de vacunación liderada por la Organización Mundial de la Nación y en gran parte destinada a países de ingresos bajos y medios. Asimismo el mes pasado el Congreso aprobó un monto de 11 mil millones de dólares en esfuerzos en el extranjero para combatir la pandemia, además de miles de millones dólares enviados durante los primeros meses del brote a naciones extranjeras y organizaciones no gubernamentales.

El anuncio

Al dar a conocer las novedades de la Casa Blanca, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, dijo ayer que la principal prioridad de EE.UU. era luchar contra el Covid-19 en casa, pero que el objetivo del presidente Biden de ofrecer al 90% de los estadounidenses una vacuna se alcanzaría pronto por lo que el país está dispuesto a compartir su conocimiento y poder de gestión al resto de las naciones.

“Estamos explorando opciones para compartir más con otros países en el futuro. Creemos que estaremos en condiciones de hacer mucho más en este frente. Al ayudar a poner fin a una de las pandemias más mortíferas de la historia de la humanidad, podemos mostrar al mundo una vez más lo que el liderazgo y el ingenio estadounidenses pueden hacer”, dijo Blinken.

Asimismo dejó en claro que no hay intereses en juego. “No cambiaremos las vacunas por favores políticos. Se trata de salvar vidas”, agregó y cerró: “Trataremos a nuestros países socios con respeto. No prometeremos más de la cuenta sin cumplir”.

Gayle Smith en la Casa Blanca Al Drago - Pool Reuters

LA NACION