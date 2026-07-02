Fuerte malestar en Washington con María Corina Machado por sus intentos de volver a Venezuela tras los terremotos

WASHINGTON.– Mientras continúan las tareas de rescate y asistencia tras los terremotos que dejaron casi 2300 muertos, altos funcionarios estadounidenses criticaron con dureza los reiterados intentos de María Corina Machado de regresar a Venezuela y la acusaron de utilizar la tragedia con fines políticos, según publicó Axios.

El medio estadounidense, que cita a funcionarios de la administración Trump, reveló que la Casa Blanca considera que las gestiones de Machado para volver al país agregan una tensión innecesaria en un momento en el que Estados Unidos concentra sus esfuerzos en la ayuda humanitaria.

“Es oportunismo político y es grotesco”, afirmó un alto funcionario citado por Axios. Otro fue todavía más lejos: “Quiere una oportunidad para tomarse fotografías mientras distribuye nuestra ayuda. Esto tiene que ver con sus propios intereses”.

Venezolanos, sobre mi regreso a Venezuela: pic.twitter.com/UhSCsM3ovi — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) June 29, 2026

La propia Machado anunció esta semana en un video publicado en redes sociales que se encuentra en Panamá y que desea regresar a Venezuela para acompañar a la población afectada por la catástrofe. “Quiero volver a Venezuela para acompañarlos en estas horas desgarradoras”, sostuvo.

También denunció que el gobierno venezolano cerró el espacio aéreo para impedir su regreso y aseguró: “Han amenazado a quienes quieren facilitar mi regreso”.

La respuesta oficial de Washington fue mucho más medida que las críticas reveladas por Axios, aunque dejó en claro que la prioridad de la Casa Blanca no pasa hoy por la disputa política venezolana.

Una persona busca a un familiar fallecido entre los escombros de un edificio derrumbado en el barrio Los Corales de Caraballeda, estado La Guaira, Venezuela FEDERICO PARRA - AFP

En un correo electrónico enviado a la AFP, un vocero del Departamento de Estado afirmó que “la administración Trump está únicamente enfocada en seguir impulsando nuestros esfuerzos en respuesta a los devastadores terremotos en Venezuela”.

Consultado sobre la intención de Machado de regresar, añadió: “Añadir cuestiones políticas sensibles a la situación en este momento es contraproducente para nuestros esfuerzos de respuesta tras esta tragedia”.

Detrás de esa posición pública existe, según Axios, un profundo malestar dentro del gobierno estadounidense. Funcionarios consultados por el medio sostuvieron que las gestiones personales de Machado ante el secretario de Estado Marco Rubio, el vicesecretario Chris Landau, congresistas republicanos de Miami y asesores de la Casa Blanca terminaron por desgastar la relación.

El secretario de Estado, Marco Rubio, junto a María Corina Machado X: Maria Corina Machado

“Marco está al límite. Ella tiene que tener paciencia y no la tiene, y eso lo está volviendo loco”, aseguró uno de ellos.

El punto de mayor fricción apareció cuando la dirigente opositora expresó su deseo de participar directamente en la distribución de la ayuda internacional.

La respuesta del gobierno estadounidense fue negativa. “No se trata solo de la ayuda”, explicó uno de los altos funcionarios citados por Axios.

Un médico forense camina entre los escombros de la playa de Los Cocos, en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela JUAN BARRETO - AFP

“Quiere que le garanticemos su seguridad. Si está al lado de los marines estadounidenses, nadie la va a atacar y parecerá que ella está al mando. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Instalándola en el poder?”, agregó.

El plan de Machado

Según la reconstrucción publicada por Axios, Machado intentó regresar en dos oportunidades durante los últimos días. El viernes abordó un vuelo chárter desde Manassas, Virginia, con destino a Curazao, desde donde pretendía ingresar a Venezuela.

Sin embargo, tras una confusión diplomática, autoridades neerlandesas entendieron erróneamente que Estados Unidos respaldaba esa operación. Una vez aclarado que esa no era la política oficial de Washington, el avión dio media vuelta antes de completar el recorrido.

Dos días después, Machado volvió a intentarlo desde Ciudad de Panamá, esta vez en un vuelo comercial de Copa Airlines con destino a Caracas.

Los rescatistas jordanos permanecen cerca de un edificio derrumbado en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela JUAN BARRETO - AFP

No pudo abordar. De acuerdo con Axios, ambos episodios generaron complicaciones dentro del Departamento de Estado porque sembraron dudas sobre cuál era la posición oficial de Estados Unidos respecto del eventual regreso de la dirigente.

Al mismo tiempo, la administración insiste en mantener una postura “agnóstica” sobre esa posibilidad mientras concentra sus esfuerzos en la asistencia a las víctimas.

Un funcionario resumió el malestar con una frase contundente: “Más de 1700 venezolanos murieron trágicamente. Miles más podrían haber fallecido. Decenas de miles viven en carpas sin tener adónde ir. Mientras nosotros estamos enfocados en responder a esta calamidad, ella hace que todo gire alrededor de sí misma”.

Agencias AFP y AP