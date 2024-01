escuchar

MONTEVIDEO.- El arquitecto Eduardo Strauch, sobreviviente de la tragedia de Los Andes, tildó de “estúpidos y lamentables” los comentarios del precandidato frenteamplista Mario Bergara con respecto a que los protagonistas de la historia son “muchachos de la élite”.

En diálogo con FM Gente, Strauch señaló que las palabras del senador del Frente Amplio (FA) “fueron estúpidas y lamentables”, y que con sus comentarios se está “generando una grieta que nunca existió en Uruguay”.

“Algunos de los que iban en ese avión, las familias tenían plata, otros no tenían nada, otros tenían poco. ‘Los privilegiados de Carrasco’ es una imagen tan tonta. Me da pena”, expresó Strauch, que fue uno de los 16 sobrevivientes que estuvo 72 días en la montaña.

El arquitecto explicó que “en el mundo y conferencias jamás” recibió críticas sino “siempre admiración, cariño y agradecimiento”. “Los pocos comentarios negativos y estúpidos, y desagradables, muy pocos, han sido de uruguayos. Te da tristeza”, acotó.

En ese sentido, dijo que no le afecta “lo que digan ahora”. “Lo que me sucede es que me da lástima, no por nosotros, sino que no ven todo lo maravilloso de lo que es esta historia humana. En vez de hablar de eso se habla de estupideces, que ‘los nenes bien de Carrasco’...”

El pasado domingo, el precandidato del Frente Amplio se expresó en redes sobre La sociedad de la nieve, la nueva película que relata la peripecia de los protagonistas de la tragedia de los Andes, en 1972. “Fue protagonizada por chiquilines de los sectores más ricos de la sociedad”, comentó Bergara, generando una catarata inmediata de críticas, casi todas negativas. “Muchachos de elite, sin vuelta ni matices”, apuntó.

“Sin embargo, todos estamos orgullosos de que sean uruguayos”. Bergara utilizó esa historia para señalar que, tal vez, en el Uruguay existan “recelos” de clase, pero afirmó que no debe haber ni odio ni “grieta”.

Sus comentarios generaron críticas dentro y fuera del Frente Amplio, e incluso provocaron un enfrentamiento mediático entre la diputada Margarita Libschitz (MPP) y la senadora Liliam Kechichian. Sin nombrarlo, la primera había señalado al precandidato por estar “meta twitteando y discutiendo con sí mismo”, obedeciendo a “algún asesor” que le dijo que “para levantar en las encuestas hay que ser más polémico”.

Sin embargo, en Seregnistas, el espacio que respalda su precandidatura, existe total conformidad con los resultados. En particular, con las repercusiones que sus comentarios han generado públicamente.

“El objetivo es estar presente”, le dijo a El País una fuente cercana a Bergara. Ese ha sido, expresó, el objetivo del postulante en estas semanas. Estar presente, generar debate y lograr una mayor llegada en la agenda pública. Sobre todo, en momentos en que sus dos principales competidores en la interna, Yamandú Orsi y Carolina Cosse, en uso de sus licencias reglamentarias como intendentes, se mantienen en silencio.

Y hasta el “error” cometido por Bergara en este proceso se entiende que también tuvo una repercusión “positiva”, al demostrar que el senador tiene capacidad de reconocer cuando se equivoca, dicen.

Bergara admitió ayer que “quizá en la redacción” de su afirmación original hubo algo “que no fue feliz” y que “generó alguna mala interpretación”, aunque ratificó el espíritu de su publicación. Con lo de “mala interpretación” el precandidato aludió a la utilización del término “sin embargo”, y aseguró que lejos estuvo su intención de profundizar en “algún tipo de grieta” en la sociedad uruguaya. “Si uno lee todo el mensaje y no una palabra suelta, queda claro que lo que procuro es evitar esa grieta”, dijo. “Procuro rescatar la historia independientemente del origen de sus protagonistas”, concluyó.

Las últimas encuestas muestran a Bergara en tercer lugar en la interna, muy lejos de Orsi y Cosse. Pero, en su comando, se señala que lo de esta semana demostró que el candidato “no está muerto” y que el objetivo sigue siendo el mismo: “ganar”.

El periplo mediático de Bergara había comenzado el año con expresiones que ya habían generado polémica. El 1 de enero recordó el 65° aniversario de la Revolución Cubana y tuvo que aclarar poco después que había señalado la necesidad de cambios en la isla, ante acusaciones del oficialismo de que estaba ensalzando al régimen castrista.

Incluso, Bergara volvió a utilizar las redes ayer para referirse a la “turba de ultraderecha”, que en enero de 2021 procuró impedir en Washington la asunción de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. También la de 2023, que quiso asaltar el Congreso brasileño. “La democracia prevaleció ante esos ataques”, dijo, para dejar una advertencia. “Los uruguayos sabemos que la democracia no está ganada para siempre”, añadió.

