WASHINGTON (AP).- Los alrededores de la Casa Blanca eran un caos. El viernes por la noche, allí, cientos de manifestantes se reunieron para protestar contra el asesinato del afroamericano George Floyd el martes pasado en manos de la Policía y arrojaron piedras y se cruzaron con los agentes dispuestos en la zona para evitar mayores problemas. Los alrededores de la Casa Blanca eran un caos y adentro la preocupación crecía. Por ello los agentes del Servicio Secreto llevaron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a un búnker subterráneo.

Según se conoce hoy, Trump pasó un tiempo no muy extenso en el búnker, diseñado para su uso en emergencias como ataques terroristas, según una fuente cercana a la Casa Blanca que habló bajo condición de anonimato. La decisión de los agentes reflejó el tenso ambiente en el lugar, donde pudieron oírse reclamos de los manifestantes en el Parque Lafayette durante todo el fin de semana. De acuerdo con lo publicado por el diario The New York Times, la primera dama Melania y el hijo de ambos de 14 años, Barron, también fueron encerrados en el búnker.

Horas después, Trump elogió al Servicio Secreto por su manejo de las protestas, que comenzaron en Minneapolis el martes pasado, luego de conocerse la muerte de George Floyd, un hombre negro que falleció después de que un policía blanco le oprimiera el cuello con su rodilla por más de ocho minutos.

En la capital, las marchas provocaron una de las mayores situaciones de alerta en el complejo desde los ataques del 11 de septiembre de 2001. "La Casa Blanca no hace comentarios sobre decisiones y protocolos de seguridad", indicó el portavoz Judd Deere.

Desde que se conoció el caso, y pese a haberse reunido con la familia de la víctima, el presidente continuó con sus esfuerzos de dar una imagen de fuerza y utilizó una serie de tuits provocadores y con ataques partisanos en medio de la crisis nacional. Mientras tanto en varias ciudades las protestan crecían y se incendiaban edificios, noche tras noche.

Ayer, en una nueva jornada de violencia en el país y en la capital, Trump no apareció en público. Ni brindó un mensaje para llevar tranquilidad a la nación. En su lugar, un funcionario que no estaba autorizado a comentar los planes dijo que se esperaba que en los próximos días el mandatario marcara distinciones entre el descontento legítimo de los manifestantes pacíficos y las acciones inaceptables de los agitadores violentos.

Lo que sí hizo Trump fue retuitear un mensaje de un comentarista conservador que instaba a las autoridades a responder con más fuerza. "Esto no va a parar hasta que los buenos estén dispuestos a utilizar una fuerza abrumadora contra los malos", escribió Buck Sexton, en un mensaje amplificado por el republicano.

Frente a este escenario, agentes de la Guardia Nacional y personal adicional del Servicio Secreto y de la Policía de Parques reforzaron la seguridad de la Casa Blanca. El Departamento de Justicia desplegó ayer a miembros del Servicio Federal de Alguaciles y agentes de la agencia antidroga de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) para apoyar a los agentes de la Guardia Nacional.

En todo el país, los manifestantes pidieron nuevamente el fin de la violencia policíaca y muchos se unieron a las autoridades en sus llamados a suspender los saqueos. Varios otros también exigieron terminar con los incendios, actos vandálicos y robos que se registraron que -entienden- no representan los valores de las marchas y que por ello obstaculizan las exigencias para que se haga justicia y se apliquen reformas.

