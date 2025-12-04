Putin marca sus “líneas rojas” para un acuerdo de paz y se filtra una dura definición de Macron sobre la gestión de Trump

MOSCÚ.– El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que varias de las propuestas planteadas por Estados Unidos en su nuevo plan de paz para Ucrania son “inaceptables” para el Kremlin, un mensaje que subraya que cualquier acuerdo continúa distante tras casi cuatro años de guerra.

Las declaraciones del mandatario se producen en medio del esfuerzo diplomático más intenso lanzado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para frenar los combates, aunque las posiciones de Moscú y Kiev siguen profundamente enfrentadas, especialmente respecto a la cesión de territorios y las garantías de seguridad.

Aunque se negó a dar detalles sobre lo que Rusia efectivamente podría aceptar o rechazar, Putin endureció su postura territorial al reiterar, en su entrevista con India Today, que Rusia tomará “todo el control del Donbass por la fuerza” si las tropas ucranianas no se retiran. A su vez, afirmó que sería “prematuro” profundizar en eso porque “porque podría perturbar el funcionamiento del proceso de paz”.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, acompañado por el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, se reúne con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner, en el Kremlin en Moscú el 2 de diciembre de 2025 KRISTINA KORMILITSYNA� - POOL�

Actualmente, Moscú controla el 19,2% de Ucrania, incluida Crimea y amplias zonas de las regiones de Donetsk, Lugansk, Kherson y Zaporiyia. Kiev sostiene que no cederá territorio y considera que una retirada equivaldría a premiar la agresión rusa.

Rusia insistió ante Washington que cualquier acuerdo debe reconocer su control de todo el Donbass, una exigencia que Ucrania y sus aliados rechazan.

We’re preparing meetings in the United States – after the American team returns from Moscow and following the relevant consultations in Washington – Rustem Umerov, Andrii Hnatov, along with the rest of the negotiating team, will continue discussions with envoys of President… pic.twitter.com/IZZ14YmdMe — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 3, 2025

Reunión en Miami

Según confirmó un alto funcionario de la Casa Blanca, el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, se reunirán este jueves en Miami con el principal negociador ucraniano, Rustem Umerov, para avanzar en las conversaciones. Zelensky confirmó que su equipo se prepara para la próxima ronda de conversaciones en Estados Unidos y que el diálogo con los representantes de Trump continuará.

La reunión llega tras el encuentro de cinco horas que ambos mantuvieron esta semana con Putin en el Kremlin, y que el mandatario ruso calificó como “muy necesaria”, “útil” y “un trabajo difícil”, pese a aquellos puntos que considera “inaceptables”.

Trump, por su parte, afirmó el miércoles que sus enviados regresaron convencidos de que Putin “quiere llegar a un acuerdo”, aunque ninguno de los participantes ha revelado el contenido del intercambio. El canal paralelo entre Washington y Moscú generó crecientes inquietudes en Europa, donde gobiernos clave se sienten marginados del proceso y temen que Kiev sea presionado para aceptar concesiones territoriales que no está dispuesto a conceder.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin; el asesor presidencial de política extranjera, Yuri Ushakov, y el director general de Fondo de Inversión Directa de Rusia y representante especial presidencial para la Cooperación e Inversión Económica, Kirill Dmitriev, durante una reunión con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Palacio del Senado, en el Kremlin, Moscú, el 2 de diciembre de 2025 Alexander Kazakov - Pool Sputnik Kremlin

Macron teme una “traición”

En ese contexto, el presidente francés, Emmanuel Macron, habría advertido a otros líderes europeos sobre el riesgo de una posible “traición” de Estados Unidos hacia Ucrania en materia territorial ante la falta de claridad sobre las garantías de seguridad, según informó la revista alemana Der Spiegel. El medio accedió a una nota filtrada de una llamada reciente entre el mandatario galo, el canciller alemán, el secretario general de la OTAN, el presidente finlandés y su homólogo ucraniano.

En esa conversación, Macron describió un “momento de gran peligro” para Zelensky.

El canciller alemán, Friedrich Merz, también advirtió que el líder ucraniano debía actuar “con mucho cuidado” y le dijo que “están jugando con ustedes y con nosotros”, en referencia aparente a la misión de Witkoff en Moscú.

Otros líderes, como el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, habrían expresado preocupaciones similares y la necesidad de “proteger a Volodimir” para no “dejarlos solos”. Aunque la autenticidad de la nota no ha podido ser verificada, Der Spiegel asegura que varios participantes confirmaron la llamada, mientras los voceros de Merz y del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, se declinaron a comentar sobre los dichos.

Por su parte, el medio estadounidense Politico afirmó que se contactó con un diplomático ucraniano que prefirió mantener el anonimato pero condenó la publicación de la aparente transcripción de la conversación entre los líderes europeos. “Consideramos que es incorrecto publicar cualquier supuesta transcripción de las conversaciones de los líderes, que podría dañar el proceso diplomático; no confirmamos ni negamos nada de lo anterior”, dijo al medio el diplomático.

Más ataques

Mientras el frente diplomático intenta avanzar, los ataques rusos sobre áreas civiles continuaron durante la noche y la madrugada del jueves. Un misil alcanzó Krivói Rog, ciudad natal del presidente ucraniano, y dejó al menos seis heridos, entre ellos una niña de tres años, según el jefe local Oleksandr Vilkul. Más de 40 edificios residenciales, una escuela y redes de gas resultaron dañados.

En Kherson, una niña de seis años murió tras un ataque de artillería rusa, y la central térmica de la ciudad —que provee calefacción a más de 40.000 personas— fue clausurada luego de varios días de bombardeos. Mientras que Vladimir Saldo, el funcionario instalado por Moscú, afirmó que , dos hombres murieron y una mujer resultó herida por un ataque ucraniano con dron.

Odessa también sufrió una nueva oleada de drones rusos que causaron seis heridos y daños en infraestructura energética, informó el responsable regional Oleh Kiper. En total, las fuerzas rusas lanzaron dos misiles balísticos y 138 drones de distintos tipos durante la madrugada, según las autoridades ucranianas.

Las tensiones se trasladaron también a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), donde el canciller ucraniano reclamó una “paz real, no apaciguamiento”, evocando el acuerdo de Múnich de 1938. Agradeció el impulso estadounidense, pero advirtió que Europa ya ha vivido “demasiados acuerdos injustos” que solo condujeron a nuevas catástrofes. El organismo enfrenta, además, bloqueos internos: Rusia ha frenado decisiones clave y Estados Unidos mantiene su veto al presupuesto a la espera de reformas.

Aunque el frente diplomático se reactiva, el estancamiento militar y las posiciones irreconciliables hacen que la posibilidad de un acuerdo inmediato siga pareciendo remota.

