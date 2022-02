Gabriel Boric, Pedro Castillo y Gustavo Petro: las fuertes declaraciones de tres líderes de izquierda que se distancian del régimen de Nicolás Maduro

A pesar del auge de la izquierda en algunos países de América Latina, el controvertido presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pierde cada vez más fuerza en la región, luego de que en los últimos días, el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, el presidente de Perú, Pedro Castillo, y el candidato presidencial colombiano Gustavo Petro marcaran distancia del régimen bolivariano.

En una polémica entrevista con CNN en Español la semana pasada, Castillo, del partido político de izquierda Perú Libre, dijo que piensa crear “un verdadero modelo democrático y abierto con los peruanos”, a diferencia de lo que ocurre en Venezuela, Nicaragua y Cuba, aunque evitó llamarlos abiertamente dictaduras.

Pedro Castillo en CNN: “No me gustaría que Perú se convierta en Cuba, Venezuela o Nicaragua" https://t.co/ms7LFJ0hez pic.twitter.com/0osGbjAvHc — Monitoreamos (@monitoreamos) January 26, 2022

“No soy parte de eso. Y no me gustaría que el Perú se convierta en uno de esos modelos”, dijo Castillo, actualmente con una crisis dentro de su propio gobierno.

Además, el mandatario peruano fue ambivalente en su respuesta sobre la legitimidad en disputa de Maduro como presidente de Venezuela frente al líder opositor Juan Guaidó. “Eso lo deben responder los venezolanos”, dijo al respecto.

“Retroceso brutal”

Por su lado, Boric, el presidente electo de Chile –que asumirá el 11 de marzo de 2022– aseguró ayer en una entrevista con M24 Radio de Uruguay que el retroceso democrático en Venezuela ha sido “brutal” y enfatizó que ese no es su “camino”, sino que aspira a construir una “izquierda democrática”.

“A mí me gustaría establecer un principio irreductible que es la defensa irrestricta de los derechos humanos, independiente del gobierno de turno. No podemos tener doble estándar, no nos podemos perder. El alegato permanente que hacen ciertas izquierdas a la autodeterminación de los pueblos para terminar incluso justificando sus desviaciones o conductas que no son apropiadas, como limitaciones a libertad de expresión, a la reunión, es algo que tenemos que enfrentar más abiertamente”, sostuvo, con dureza, el futuro mandatario chileno.

Incluso fue más allá y se refirió directamente al deterioro de las garantías de los derechos humanos y el éxodo en Venezuela: “Y esto es muy triste, pero tenemos que ser capaces de decirlo: en la situación de Venezuela, por cierto que incide el asedio que ha tenido permanentemente por parte de Estados Unidos, pero también ha habido un retroceso en las condiciones democráticas que ha sido muy brutal y para qué decir las condiciones económicas de vida, el éxodo de seis millones de Venezolanos es la prueba más fehaciente de aquello”.

“Ese no es nuestro camino y nosotros aspiramos a construir una izquierda profundamente democrática, respetuosa de los derechos humanos, que sea capaz de ser crítica de sí misma”, agregó.

“Política de la muerte”

Por último, el candidato Gustavo Petro, líder fundador del movimiento político Colombia Humana y candidato presidencial para las elecciones de 2022, afirmó en entrevista publicada por la revista Semana que Maduro “es una persona que está dentro de las dirigencias de la política de la muerte”.

“La imagen de Maduro no es de un líder de izquierda, es un integrante muy conservador de las facciones más regresivas de la política mundial que están tratando de defender que el mundo permanezca en una economía fósil”, expresó el actual senador colombiano.