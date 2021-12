Gabriel Boric y la Argentina: su fanatismo por el Beto Acosta y su tema favorito de Charly García

El futuro vínculo bilateral entre el presidente electo en Chile, Gabriel Boric, y el mandatario argentino Alberto Fernández luce prometedor, con un llamado entre ambos poco después del triunfo del líder estudiantil y mensajes de felicitaciones desde todo el arco kirchnerista.

Pero el vínculo entre Boric y la Argentina va más allá de lo político. Mientras que el futuro presidente de izquierda defendió la soberanía argentina sobre las islas Malvinas en Twitter en 2013 en una respuesta al entonces embajador del Reino Unido en Chile –mensaje que se hizo viral en las últimas horas-, sus menciones a la cultura y el deporte argentino proliferan en su red social desde hace años.

@JonBenjamin19 Malvinas viejo, Malvinas Argentinas. — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) February 11, 2013

Música

“Que increíble que en Chile no se conozca al Indio Solari”, escribió Boric en Twitter en abril de 2017, y compartió un link a un video que ya no está disponible. “Aguante los kuervos! Me gustan harto”, agregó en un tuit posterior, en referencia a una banda de rock chilena, Kuervos del Sur.

Que increíble que en Chile no se conozca al Indio Solari https://t.co/qazzwE8yHc — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) April 16, 2017

La senadora nacional del Frente de Todos Juliana Di Tullio respondió anoche sobre ese tuit de Boric y le envió un mensaje al líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota: “Hola @Indio_Solari_ok, fortalezcamos los lazos latinoamericanos porfa!”, le escribió, junto al hashtag #BoricPresidentedeChile.

Hola @Indio_Solari_ok , fortalezcamos los lazos latinoamericanos porfa!✌️❤️ #BoricPresidentedeChile — Juliana di Tullio (@ditulliojuli) December 20, 2021

El 23 de octubre de este año, además, el líder de Apruebo Dignidad se sumó a los saludos de todo el mundo a Charly García por sus 70 años.

“Hoy Charly cumple regalados 70. ¿Cuál es su tema favorito? Yo voy con esta: ‘... hay algo que late en mi corazoooon’”, escribió en Twitter y compartió un video del artista en un show en Chile en 1985 en el que interpreta “Yo no quiero volverme tan loco”.

Hoy Charly cumple regalados 70. ¿Cuál es su tema favorito? Yo voy con esta 🎶🎶"... hay algo que late en mi corazoooon" https://t.co/YuIc88WSuP — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) October 23, 2021

El nombre de Charly resonó fuerte en la campaña de Boric. Una de las canciones más usadas, y que sonó anoche en el búnker ganador, fue “Los Salieris de Charly”, de León Gieco.

Gieco, de hecho, fue uno de los artistas que manifestó su apoyo a Boric en la campaña electoral chilena. “El tremendo León Gieco nos mandó buena vibra y hasta nos dedicó una hermosa canción. Nos pide ser fuertes para trabajar y unir a la gente. Eso buscamos, sumar y seguir sumando a tod@s los que quieren cambiar Chile y toda Latinoamérica. Gracias compañero!”, escribió Boric el 20 de agosto, al compartir el video del cantautor.

El tremendo León Gieco nos mandó buena vibra y hasta nos dedicó una hermosa canción. Nos pide ser fuertes para trabajar y unir a la gente. Eso buscamos, sumar y seguir sumando a tod@s los que quieren cambiar Chile y toda Latinoamérica. Gracias compañero! https://t.co/MBQcS2hxrd — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) August 20, 2021

Fútbol

Desde el deporte, Boric también mostró su afinidad por la Argentina. El 10 de julio pasado, cuando la Selección se alzó con la Copa América, el ahora presidente electo tuiteó: “Me da alegría Argentina, alegría linda. Felicitaciones hermanos!”.

Me da alegría Argentina, alegría linda. Felicitaciones hermanos! — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) July 11, 2021

Además, en 2017, compartió un tuit sobre Diego Maradona y sumó su propio comentario: “Que gran estilo el de Diego”. Ante la referencia, un usuario le preguntó: “¿Maradona o Pelé?”. “Maradona sin duda”, respondió Boric.

maradona sin duda — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) February 23, 2017

Ese mismo año, el 1 de abril de 2017, cuando Alberto “Beto” Acosta celebró en un tuit el cumpleaños de San Lorenzo, Boric le contestó: “Que grande el Beto Acosta. Ídolo de la niñez. Gracias por tanto :)”.

Que grande el Beto Acosta. Ídolo de la niñez. Gracias por tanto :) https://t.co/ICL5ji3WKr — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) April 1, 2017

Acosta es además de uno de los jugadores emblemático de San Lorenzo, un ídolo de Universidad Católica, club del que Boric es un fanático declarado.

“Un 9 en serio porfavooor. Que no venga a remar contra la corriente de la vida como Silva o el Sacha (que de ambos se agradece el esfuerzo), ni a hacer show como Riascos (que no hay nada que agradecer). La mitad del Beto Acosta te pido, la mitad...”, escribió en 2019, en sus clásicos comentarios futbolísticos sobre el club de sus amores.