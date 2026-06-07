Video: un avión privado explotó en la pista de aterrizaje de un aeropuerto de República Dominicana

LA ROMANA, República Dominicana.– Un avión privado se estrelló este domingo en la pista del Aeropuerto Internacional de La Romana, uno de los principales accesos a la zona turística del este de República Dominicana. Las autoridades aeronáuticas informaron el hecho de manera preliminar y, hasta el momento, no difundieron detalles sobre las circunstancias del accidente ni sobre la situación de las personas que viajaban a bordo.

Las primeras imágenes que circularon en las redes sociales mostraron una escena impactante. En los videos se observó una enorme columna de humo negro que se elevó sobre el aeropuerto y pudo verse desde distintos puntos de la zona. También aparecieron varios camiones cisterna que trabajaron en el lugar con el objetivo de controlar las llamas y evitar que el fuego se extendiera.

Impresionante accidente de un avión privado en la República Dominicana.

La información oficial disponible todavía es limitada. El director de la Junta de Aviación Civil, Héctor Porcella, señaló que aún no contaba con detalles precisos sobre lo ocurrido. La falta de información impidió conocer de inmediato qué provocó el accidente, cuántas personas se encontraban en la aeronave o cuál era su estado tras el impacto.

Mientras avanzaban las tareas de emergencia, medios locales identificaron al aparato accidentado como un Gulfstream G200, un modelo de jet ejecutivo utilizado habitualmente para vuelos privados y corporativos. Se trata de una aeronave con capacidad para transportar entre ocho y 18 pasajeros, según la configuración de la cabina.

El momento posterior al accidente del avión privado en República Dominicana

La terminal de ese aeropuerto recibe cada año a miles de viajeros que llegan atraídos por las playas, complejos hoteleros y centros vacacionales de la región.

La Romana se encuentra en la costa sudeste de República Dominicana y forma parte de una de las áreas más visitadas por el turismo internacional. La actividad turística constituye uno de los motores de la economía nacional y representa una fuente clave de ingresos para este país caribeño.

La Romana destaca por sus campos de caña de azúcar, que conducen a preciosas playas de arena blanca desde Dominicus hasta Bayahíbe Ministerio de Turismo de República Dominicana

Por esa razón, cualquier incidente que involucre a la infraestructura aeroportuaria suele generar una fuerte atención pública y mediática. Las imágenes del accidente se difundieron rápidamente y despertaron preocupación entre residentes, trabajadores del sector turístico y pasajeros que se encontraban en las inmediaciones del aeropuerto.

El siniestro también recordó otro episodio que conmocionó al país en los últimos años. En 2021, un avión privado que había partido desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas, en Santo Domingo, sufrió un accidente que dejó nueve muertos.

La Romana es uno de los destinos preferidos en República Dominicana, por sus encantos naturales y sus canchas de gol Ministerio de Turismo de República Dominicana

Entre las víctimas de aquel hecho se encontraba el productor musical puertorriqueño José Ángel Hernández, conocido popularmente como Flow La Movie, cuya muerte tuvo una amplia repercusión en América Latina.

Por el momento, las autoridades dominicanas continúan con las tareas de evaluación en La Romana y mantienen abierta la investigación para determinar qué ocurrió con la aeronave.

Agencia AFP