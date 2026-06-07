Elecciones en Perú, en vivo: Keiko Fujimori vs. Roberto Sánchez, se define el futuro presidente en el balotaje

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, recorrió este domingo un centro de votación en Lima y a su salida, señaló en declaraciones al canal Latina que su presencia buscaba “observar y asegurar la transparencia” del proceso electoral.

Asimismo, afirmó que Estados Unidos está dispuesto a colaborar con quien resulte electo en los comicios de este domingo.