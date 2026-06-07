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Elecciones en Perú, en vivo: Keiko Fujimori vs. Roberto Sánchez, se define el futuro presidente en el balotaje

Ambos candidatos, juntos, no superaron el 30% en una primera vuelta empañada por denuncias de fraude que aumentaron la desconfianza; los comicios cerrarán a las 5 de la tarde; anticipan un recuento voto a voto y demora en los resultados

Perú: Robert Sánchez desafía el poder de Keiko Fujimori
Perú: Robert Sánchez desafía el poder de Keiko Fujimori

El mensaje de Estados Unidos

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, recorrió este domingo un centro de votación en Lima y a su salida, señaló en declaraciones al canal Latina que su presencia buscaba “observar y asegurar la transparencia” del proceso electoral.

Asimismo, afirmó que Estados Unidos está dispuesto a colaborar con quien resulte electo en los comicios de este domingo.

Las propuestas de los candidatos

En su cuarta postulación para conquistar la presidencia, Fujimori, de 51 años, prometió, en caso de ganar el balotaje, un gobierno firme y compuesto “por los mejores” para recuperar el orden y acabar con las extorsiones que agobian a miles de peruanos. La candidata llamó además a mantener y abrir las puertas a las inversiones de todo tipo, incluidas las de capitales internacionales.

La candidata conservadora Keiko Fujimori enfrenta este domingo al izquierdista Roberto Sánchez
La candidata conservadora Keiko Fujimori enfrenta este domingo al izquierdista Roberto SánchezERNESTO BENAVIDES - AFP

Sánchez ha indicado que una eventual gestión suya también estará abierta a las inversiones extranjeras, incluidas las de Estados Unidos y China, aunque señaló que buscaría renegociar los contratos de extracción de recursos naturales, en especial los de minerales y gas natural.

El legado de Fujimori

Lucía Boccio
Lucía Boccio

Fujimori llegó al poder en 1990 como un outsiderderrotó al establishment político tradicional en medio de una crisis económica marcada por la hiperinflación e impulsó un ajuste drástico que estabilizó la economía. Al mismo tiempo, desplegó una estrategia de mano dura contra Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.

Dos años después protagonizó el autogolpe que marcó a fuego la institucionalidad peruana. En 1992 disolvió el Congreso, intervino el Poder Judicial y concentró el poder en el Ejecutivo, inaugurando una etapa autoritaria. Ese período, en el que Keiko asumió el rol de primera dama de facto a los 19 años tras la separación de sus padres, también estuvo atravesado por violaciones a los derechos humanos y una trama de corrupción estructural encabezada por Vladimiro Montesinos.

La candidata a la presidencia peruana por el partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori
La candidata a la presidencia peruana por el partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori[e]STR - XinHua

El presidente de Perú llamó a reconocer los resultados de quien resulte ganador

El presidente de Perú, José Balcázar, exhortó a reconocer el triunfo de quien resulte ganador tras ejercer su derecho al voto en esta segunda vuelta electoral, celebrada hoy domingo en la nación sudamericana.

El mandatario participó en los comicios en un colegio instalado en la Institución Educativa “Pedro Abel Labarthe Durand”, ubicada en la ciudad de Chiclayo, en la región norteña de Lambayeque, poco después del mediodía.

Perú vota para elegir a su noveno presidente en 10 años

Los peruanos comenzaron a votar este domingo para elegir a su noveno presidente en diez años. Todo indica que será un ajustado balotaje entre el candidato de izquierda Roberto Sánchez y la derechista Keiko Fujimori, en medio de la crisis política que afronta el país donde la tasa de violencia ha ido en aumento.

Keiko Fujimori, hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), enfrenta en su cuarto intento de llegar a la presidencia a Sánchez, quien repuntó en la última recta hasta llegar al empate en las encuestas.

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