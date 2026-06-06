El Pentágono percibe una creciente amenaza de espionaje por parte de Israel

WASHINGTON.– Recientes informes de inteligencia estadounidenses generaron preocupación sobre las posibles escuchas de las agencias de espionaje israelíes a los negociadores estadounidenses que trabajan en un acuerdo de paz con Irán, en medio de una creciente inquietud por una amenaza de contrainteligencia más general por parte de Israel.

Israel y Estados Unidos han sabido desde hace tiempo, y lo han tolerado, que se espiaban mutuamente. Sin embargo, según algunos funcionarios estadounidenses, el intensificado esfuerzo israelí por conocer las posiciones de Estados Unidos en las conversaciones con Irán ha traspasado los límites.

Los informes incluyen la preocupación de que Israel haya intensificado sus esfuerzos para espiar a altos funcionarios estadounidenses, entre ellos Steve Witkoff, principal negociador del presidente Trump; Elbridge A. Colby, alto funcionario de política del Pentágono; y uno de sus principales adjuntos, Michael P. DiMino IV.

El negociador estadounidense Steve Witkoff sería uno de los objetivos de los israelíes, según el informe Ludovic Marin - Pool AFP

Otro informe, elaborado por la Agencia de Inteligencia de Defensa y otras oficinas de inteligencia militar, y centrado en sucesos de hace varios años, señala que el nivel de amenaza de contrainteligencia que representa Israel se elevó en las últimas semanas al nivel máximo, pasando de alto a crítico. El informe, en el que contribuyó la Agencia de Contrainteligencia y Seguridad de Defensa, describe diversos esfuerzos de Israel para espiar a personal militar y funcionarios gubernamentales estadounidenses.

Los informes y la creciente preocupación por el espionaje israelí se producen en un momento especialmente delicado. Israel y Estados Unidos han estado luchando juntos en la guerra contra Irán y nunca antes habían tenido una coordinación militar tan estrecha como la actual, con oficiales militares israelíes trabajando codo con codo con sus homólogos estadounidenses en el Comando Central de Estados Unidos.

Descifrando a Trump

El Ejército estadounidense comparte grandes cantidades de información táctica y operativa con sus homólogos israelíes. Sin embargo, altos funcionarios estadounidenses afirmaron que Israel busca comprender la estrategia de Donald Trump y sus posturas cambiantes respecto a las conversaciones de paz.

Esta nueva advertencia podría complicar los esfuerzos para integrar aún más la planificación militar entre el Comando Central de Estados Unidos e Israel, especialmente si el Pentágono decide imponer nuevas restricciones a la información compartida con oficiales israelíes.

Netanyahu y Trump comenzaron con los mismos objetivos la guerra contra Irán, pero ahora sus intereses son divergentes Joe Raedle - Getty Images

Ya existe tensión entre ambos países, ya que Trump busca un acuerdo de paz, mientras que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, intenta debilitar aún más las capacidades de Irán, debilitar o derrocar a su gobierno teocrático y atacar a Hezbollah, el grupo afín a Teherán en el Líbano.

El informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa se elaboró ​​tras incidentes en los que personal de defensa estadounidense en Israel detectó que se había instalado subrepticiamente en sus teléfonos un software para interceptar sus comunicaciones.

La existencia del informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa y el aumento del nivel de amenaza fueron reportados previamente por NBC News. Varios funcionarios estadounidenses, tanto en activo como retirados, describieron los acontecimientos, hablando bajo condición de anonimato.

Las fuentes añadieron que, en cierto modo, la advertencia de contrainteligencia no es sorprendente. Israel lleva mucho tiempo realizando operaciones agresivas de recopilación de inteligencia contra sus enemigos y aliados, al igual que Estados Unidos.

Sin embargo, el nivel de amenaza de contrainteligencia que representa Israel es ahora mayor que el de cualquier otro aliado y que el de algunos países adversarios. De los aliados estadounidenses, solo Corea del Sur, que se considera de alto riesgo en ciertas situaciones, se acerca a la preocupación que genera el espionaje israelí, según los funcionarios.

Espías israelíes fueron pescados infraganti mientras instalaban dispositivos en sitios estratégicos

La agresividad de la recopilación de inteligencia israelí sobre altos funcionarios estadounidenses durante la segunda administración Trump ha sido “desmesurada”, afirmó un alto funcionario.

Dos altos mandos militares estadounidenses afirmaron que el personal estadounidense, en particular el que prestaba servicio en Israel o con sus homólogos israelíes, era plenamente consciente de los riesgos de contrainteligencia antes de la publicación del nuevo informe.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para comentar evaluaciones internas, afirmaron que el personal estadounidense emplea diversos procedimientos y protocolos de seguridad para contrarrestar la amenaza y proteger sus teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos, especialmente durante sus viajes a Israel. Sin embargo, se negaron a describir estas medidas en detalle por motivos de seguridad.

La cooperación entre las fuerzas armadas de ambos países es muy estrecha, pero cada parte también debe mantener en secreto su información más sensible.

Protesta en Nueva York contra de la guerra en Medio Oriente, un conflicto impopular entre el electorado estadounidense Ryan Murphy - FR172324 AP

En el Centro de Coordinación Cívico-Militar liderado por Estados Unidos en Kiryat Gat, Israel, por ejemplo, personal militar y diplomático estadounidense e israelí trabaja codo con codo para garantizar la tregua en Gaza y facilitar las labores humanitarias. Tiene una planta exclusiva para personal estadounidense y otra exclusiva para personal israelí, donde ambos países pueden tratar los temas más delicados.

Años de espionaje

El informe señala que los incidentes de contrainteligencia comenzaron a aumentar a finales de 2024, cuando la administración Biden presionó a Israel para que redujera sus ataques contra Gaza, y continuaron en 2025, mientras la administración Trump evaluaba opciones para atacar a Irán.

El informe, que incluyó contribuciones de varias agencias de inteligencia militar, también detalla varios episodios ocurridos en los últimos años. En 2021, oficiales de inteligencia militar israelíes fueron sorprendidos instalando dispositivos de escucha en la sede de la Agencia de Inteligencia de Defensa. El año pasado, se descubrió que oficiales del Shin Bet, la agencia de inteligencia interna de Israel, habían intentado instalar un dispositivo de escucha en un vehículo del Servicio Secreto.

Si bien el documento de la Agencia de Inteligencia de Defensa no aborda explícitamente las negociaciones de paz, otros informes de inteligencia recientes han generado preocupación sobre la posibilidad de que israelíes escuchen a Witkoff y a otros altos negociadores mientras intentan alcanzar un acuerdo a largo plazo para un tratado de paz entre Estados Unidos e Irán.

El espionaje de Israel habría comenzado durante la administración de Joe Biden Evan Vucci - AP

La tendencia de algunos altos funcionarios de la administración Trump a viajar en aviones privados, a realizar asuntos de seguridad nacional a través de sus teléfonos personales y a rechazar la presencia de personal de las embajadas estadounidenses en el extranjero los convirtió en objetivos especialmente vulnerables para los servicios de espionaje tanto de aliados como de adversarios, según un ex alto funcionario estadounidense con amplia experiencia en relaciones con Israel.

Otros funcionarios actuales también reconocieron que el uso de teléfonos celulares personales por parte de altos funcionarios estadounidenses los ha convertido en blancos fáciles para el espionaje.

Estados Unidos e Israel estaban en gran medida alineados al comienzo de la guerra con Irán, con Trump respaldando el objetivo largamente anhelado por Netanyahu de derrocar al gobierno teocrático. Pero los objetivos de la guerra divergieron rápidamente, ya que Estados Unidos se centró más en intentar erosionar las capacidades militares de Irán para forzar concesiones en la mesa de negociaciones, mientras que Israel esperaba que el gobierno iraní de línea dura perdiera el control del poder.

No está del todo claro por qué Colby, quien está a cargo de la política del Pentágono, sería un objetivo. Pero es uno de los defensores más destacados dentro del gobierno estadounidense de una política exterior moderada. DiMino está a cargo de la política del Pentágono para Medio Oriente, lo que lo convierte en una persona de interés natural para Israel.