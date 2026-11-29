MADRID.- España elige hoy un nuevo presidente. Las elecciones, que prometen ser una de las más convocantes de su historia democrática, son observadas con especial atención por toda Europa y también por Argentina. La gran incógnita por develar es si España tendrá un giro a la derecha que saque de La Moncloa a Pedro Sánchez, el líder socialista que ya se convirtió en uno de los referentes del progresismo internacional.

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP), aspira a llegar a la presidencia después de su frustrada experiencia de 2023, cuando fue el candidato más votado, pero no sumó el consenso necesario para formar gobierno. La mayoría de las encuestas coinciden en que esta vez sí alcanzará el objetivo, aunque no sería en solitario, sino con el apoyo de Vox, el partido de ultraderecha que parece haberse consolidado como la tercera fuerza política detrás de los dos partidos tradicionales.

El presidente del Gobierno de España y secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, y el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se dan la mano al comienzo de un debate televisado en directo Manu Fernandez - AP

Sánchez y Feijóo confrontaron hasta último minuto de una campaña caliente, cargada de acusaciones cruzadas, que se coronó este jueves con el último debate entre los candidatos. Los sondeos publicados este jueves marcaban un empate técnico entre PP y Partido Socialista (PSOE) por el primer lugar, cuyo beneficiario tendrá la ventaja de mover la primera pieza en el juego de las alianzas parlamentarias para lograr las 176 bancas que sustenten una mayoría.

Las elecciones, previstas para el primer semestre de 2027, fueron adelantadas por Sánchez después de la crisis por la vivienda que desató el desahucio de Maricarmen Abascal. La anciana de 87 años fue desalojada de su casa de alquiler ante la presión de un fondo de inversión que había comprado su vivienda y pretendía duplicar el precio de su renta. Su caso movilizó a miles de personas en toda España, especialmente jóvenes, cuya icónica imagen fue un acampe en la Puerta del Sol, frente a las oficinas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El gobierno socialista reaccionó a la crisis con dos decretos que reunían un puñado de medidas de emergencia para intervenir en el mercado inmobiliario, pero el PP y Vox rechazaron la medida. Acorralado por su debilidad parlamentaria, Sánchez adelantó la convocatoria electoral para este 29 de noviembre con la intención de que el debate sobre el acceso a la vivienda pueda movilizar a un electorado progresista que venía descontento por los casos de corrupción en su gobierno.

Activistas acampan en la Puerta del Sol, en Madrid (España), durante una protesta tras el desahucio de Maricarmen, de 87 años, para exigir leyes más sólidas que protejan a los inquilinos Manu Fernandez - AP

La participación electoral será clave para saber si habrá un escenario parejo. El PSOE arengó la convocatoria para el votante progresista, las mujeres y los jóvenes, un colectivo desanimado con la política. De hecho, Sánchez le pidió este viernes a sus militantes que haya, por lo menos, un 75% de participación, casi un 10% más que en los últimos comicios. Habrá más de 38 millones de españoles habilitados para votar y los primeros resultados llegarán desde las 21 (17 de Argentina). El voto no es obligatorio en España.

Para lograr la soñada remontada Sánchez deberá ajustar las tuercas de un sistema electoral parlamentario que tiene sus secretos. No existe en España una elección presidencial, sino que este domingo se celebran 52 elecciones legislativas provinciales que, luego, configuran el tablero del Congreso, donde se elige al presidente de gobierno.

El PSOE sabe que para gobernar esta vez sí deberá ser el partido más votado. No alcanzará el juego de alianzas, como ocurrió hace cuatro años, cuando quedó por detrás del PP. Pero, además, el socialismo necesitará repetir ese primer lugar en provincias clave, que le permitan quedarse con las bancas relegadas entre los partidos menos votados, una ayuda del sistema electoral D’Hont. Aun así, nueve de cada diez pronósticos lo sitúan a Sánchez fuera de La Moncloa.

Milei, el enemigo de campaña del PSOE

Después del éxito de Lula da Silva en Brasil y la derrota de Donald Trump en Estados Unidos, el socialismo se entusiasmó con la remontada y orientó su relato en el efecto contagio. Pero el accidente ferroviario de Urda, que causó 69 muertos y cientos de heridos, fue un balde de agua fría para los socialistas, que todavía no explicaron cómo pudo repetirse un accidente mortal en los trenes de alta velocidad en menos de un año.

El PP es la fuerza que se encamina para liderar la política española durante los próximos años, pero difícilmente pueda gobernar en solitario. Las encuestas ubican a Vox como el tercer partido más elegido, con pronósticos que le entregan desde el 15% hasta el 20% de los votos. Su fortaleza será inversamente proporcional a la debilidad que pueda enfrentar el PP si necesita sus votos para formar un nuevo gobierno. Santiago Abascal, el líder de la ultraderecha española y amigo de Milei, podría ser vicepresidente en un gobierno de coalición.

El PSOE puso un cartel gigante en la calle para darle la bienvenida a Milei

El presidente argentino también tuvo su protagonismo en la campaña electoral española, que estuvo marcada por sus dos últimas visitas. El PSOE lo recibió con un cartel gigante sobre la fachada de su sede que decía: “Hola Milei. Los zurdos te dan la bienvenida a España”. Sánchez lo usó como su contracara en toda la campaña y el libertario apareció como el villano elegido desde el primero hasta el último mitin.

De hecho, el presidente español abrió el debate del pasado jueves con el argumento de que España iba camino hacia una “regresión” si gana la alianza del PP y Vox. El socialista recordó que el referente económico del partido de ultraderecha dijo esta semana que su plan para el próximo gobierno es un recorte equivalente al 6,5% del PBI del país. Y remarcó que están preparando “la motosierra”, como ocurrió en Argentina.

Desde la Casa Rosada seguirán con atención lo que pase hoy en España. Milei estaría encantado de que los vientos de cambio metan a su amigo Abascal en La Moncloa. Eso facilitaría una normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos países, que quedaron dañadas después de que el Presidente llamara “corrupta” a la primera dama Begoña Gómez.

El voto exterior

La campaña española volvió a girar en torno a lo que ocurrió esta semana en Buenos Aires por el voto de los beneficiados por la ley de nietos, cuyo derecho de elección fue restringido por una cautelar impulsada desde Vox y avalada por el Tribunal Supremo de Justicia. La oposición española sostiene que el gobierno buscó agrandar el censo electoral para, así, influir en el resultado de las elecciones.

Las advertencias realizadas este miércoles por Feijóo sobre posibles manipulaciones electorales comenzaron después de que se difundieran imágenes que mostraban cajas de cartón abiertas que eran utilizadas como urnas alternativas en los consulados españoles en la Argentina y otros países de América Latina. Allí quedarán bajo resguardo los votos de los beneficiados por la ley de nietos hasta que la justicia tome una decisión de fondo sobre el asunto.

“Obviamente, me provoca inquietud que en mi país haya urnas de cartón en los consulados”, dijo Feijóo. Y agregó: “Sigo teniendo fe en que los cónsules blinden los votos que se emiten en las urnas de los consulados y que esas urnas de cartón, que no sé muy bien para qué se ponen, estén bien supervisadas. La Junta Electoral Central sabe muy bien que el gobierno intentó que muchos ciudadanos pudieran votar sin tener acceso a voto”.

Personas votan en el Consulado de España durante las elecciones generales este martes, en Buenos Aires JUAN IGNACIO RONCORONI - EFE

Abascal fue un paso más allá al asegurar esta semana durante un acto en Cataluña que su partido respetará el resultado de las elecciones siempre que no haya “trampas” y dejó abierta la puerta para llevar a la justicia el proceso electoral por el voto desde el exterior.

Sánchez respondió ayer durante su cierre de campaña en la Caja Mágica de Madrid. “Tienen mal perder. Ya están hablando de ‘pucherazo’, ya están cuestionando el censo electoral, ya están diciendo que el voto del exterior les resulta inquietante. El PSOE nunca cuestiona los resultados electorales y exijo al PP que respeten el resultado que salga de las urnas”, dijo el presidente español.

Si los resultados son ajustados este será tema de discusión durante la semana próxima, cuando se contabilicen los votos que lleguen desde el exterior.