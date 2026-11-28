BARCELONA.– España celebrará este domingo 29 de noviembre elecciones generales anticipadas en una votación que puede marcar un cambio de ciclo político y poner fin a la etapa de Pedro Sánchez al frente del gobierno. El presidente socialista buscará otro mandato frente al avance del Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, la formación ultraderechista de Santiago Abascal, que aspira a convertirse en socio indispensable de una eventual coalición de derechas. A la izquierda del PSOE, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau encabeza el Frente Amplio, que aspira a reunir los votos necesarios para reeditar una alianza con los socialistas.

Los cuatro dirigentes representan proyectos políticos diferentes. Sánchez apuesta a su gestión económica y su perfil internacional; Feijóo busca capitalizar el desgaste del oficialismo; Abascal pretende ampliar la influencia de la derecha radical y Colau enfrenta el desafío de reconstruir la unidad del espacio progresista.

Pedro Sánchez

A los 54 años, Pedro Sánchez gobierna España desde 2018 y es uno de los dirigentes europeos con más tiempo en el poder. Economista de formación, se convirtió en los últimos años en un referente del progresismo internacional por sus posiciones críticas hacia Donald Trump, su rechazo a las operaciones militares de Israel en Gaza y su oposición a la guerra contra Irán.

También defendió una política migratoria más abierta. Durante su gestión, España registró uno de los mayores ritmos de crecimiento de las principales economías europeas, aunque ese desempeño no logró disipar el malestar por el encarecimiento de la vivienda y el costo de vida.

El presidente del gobierno español busca un nuevo mandato en medio del desgaste de su gestión y las investigaciones judiciales por presunta corrupción que salpican a su entorno NICOLAS TUCAT - AFP

Su trayectoria está marcada por su capacidad para revertir pronósticos adversos. En 2023, tras una derrota socialista en las elecciones autonómicas y municipales, sorprendió al convocar elecciones generales anticipadas y centró su campaña en el riesgo de que la ultraderecha llegara al gobierno. La estrategia funcionó y le permitió continuar en la Moncloa mediante un acuerdo con fuerzas de izquierda y partidos regionalistas.

Ahora enfrenta uno de sus mayores desafíos por las investigaciones judiciales de presunta corrupción que involucran a un exministro, dirigentes de su partido y a su esposa, que niega irregularidades. Sus posibilidades de continuar dependerán también del desempeño de las formaciones situadas a su izquierda.

Alberto Núñez Feijóo

El líder del PP, de 65 años, se presenta como una alternativa de centroderecha moderada y con experiencia de gestión. Gobernó Galicia durante 13 años, con sucesivas victorias electorales, antes de asumir la conducción nacional de su partido.

Defiende una reducción de impuestos y regulaciones estatales y mantiene una posición favorable a la integración europea. Una eventual llegada al gobierno supondría también un acercamiento a Estados Unidos e Israel, después de los desacuerdos de Sánchez con ambos países.

El líder del Partido Popular aspira a desplazar a los socialistas del poder y podría necesitar el apoyo de Vox para formar gobierno THOMAS COEX - AFP

Feijóo asumió el liderazgo del PP antes de las elecciones de 2023, pero no consiguió desplazar al socialista. Ahora cuenta con una estructura territorial extendida y una maquinaria electoral consolidada. Su principal desafío será la relación con Vox: aunque aspira a gobernar con autonomía, los resultados podrían obligarlo a negociar una coalición con Abascal.

Santiago Abascal

Con 50 años, Santiago Abascal es uno de los exponentes europeos de la ultraderecha. Nacido en el País Vasco, desarrolló buena parte de su identidad política en oposición al separatismo y a la violencia de ETA, la organización armada disuelta en 2018.

Comenzó su carrera en el Partido Popular, pero abandonó esa formación para incorporarse al grupo que fundó Vox en 2013. Desde entonces mantiene un liderazgo indiscutido dentro del partido.

El dirigente de Vox busca recuperar representación parlamentaria y convertirse en un socio indispensable de una eventual coalición de derechas Presidencia

Su programa combina nacionalismo, reducción de impuestos y regulaciones, críticas al feminismo y cuestionamientos a las políticas ambientales. También responsabiliza a la inmigración de buena parte de los problemas sociales y económicos.

En política exterior, defiende a Israel y es un admirador declarado del presidente argentino Javier Milei.

Tras perder escaños en 2023, Vox busca recuperar terreno y convertirse en un socio imprescindible para el PP. Su objetivo es obtener suficiente representación para exigir ministerios y participar de un gobierno de coalición, algo inédito para la ultraderecha española desde el retorno de la democracia tras la muerte de Francisco Franco, en 1975.

Ada Colau

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau es una de las principales novedades de estas elecciones. Encabeza el Frente Amplio, una coalición integrada por Movimiento Sumar, Más Madrid, Izquierda Unida y Cataluña en Comú, que busca consolidar una alternativa progresista a la izquierda del PSOE.

La exalcaldesa de Barcelona encabeza el Frente Amplio, una nueva alianza de izquierda que busca disputar el electorado progresista al PSOE

Su trayectoria política está marcada por el activismo social y la defensa del derecho a la vivienda. Alcanzó notoriedad como vocera de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), desde donde impulsó la lucha contra los desalojos y los abusos hipotecarios. En 2015 ganó las elecciones municipales y se convirtió en la primera mujer en ocupar la alcaldía de Barcelona, cargo que ejerció durante ocho años.

Su propuesta electoral pone el foco en la regulación del mercado de alquileres y la protección de los servicios públicos. Colau busca representar al sector más a la izquierda del socialismo de Sánchez, con la promesa de impulsar transformaciones más profundas y rápidas en la sociedad y la economía.

Agencias AP, AFP y ANSA