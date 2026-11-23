La francesa Gisèle Pelicot, convertida en una figura internacional de la lucha contra la violencia sexual tras el histórico juicio por las violaciones que sufrió durante casi diez años, anunció que presentará una denuncia penal contra una editorial que habría utilizado fotos íntimas suyas para promocionar un libro.

La mujer aseguró sentirse nuevamente “humillada” y “herida” por la difusión de esas imágenes y también cuestionó el contenido de la publicación, al considerar que reescribe los hechos e insinúa que fue cómplice de los abusos.

Gisele Pelico también rechazó que la presenten como “cómplice” de las violaciones sufridas CHRISTOPHE SIMON - AFP

“Estoy profundamente en shock de que imágenes que pertenecen a mi intimidad más absoluta puedan ser exhibidas e instrumentalizadas con fines comerciales”, declaró Pelicot a la señal francesa BFMTV. “Me niego a que mi intimidad se convierta en un argumento publicitario”, agregó.

La polémica gira en torno al ensayo Emprises, les impasses d’une success story, de la psicoanalista Sabine Prokhoris, publicado por la editorial francesa Tinbad.

Según informaron medios franceses y el semanario satírico Le Canard enchaîné, la editorial habría distribuido a distintos medios fotos y videos pornográficos registrados por Dominique Pelicot, exmarido de la víctima y principal responsable de los abusos.

La editorial reconoció que hubo una “comunicación desafortunada” en torno al lanzamiento del libro, aunque negó haber enviado “imágenes de violación” o material íntimo a la prensa. Sin embargo, no desmintió específicamente la difusión de fotografías de Gisèle Pelicot desnuda.

“Hoy me siento de nuevo humillada, expuesta y herida. ¡Como si el trance del juicio no hubiera sido suficiente!”, afirmó Gisele Pelicto. También adelantó que impulsará “todos los procedimientos necesarios” contra la editorial y contra la autora de la obra.

Asimismo, la mujer cuestionó el enfoque del libro. En declaraciones a BFMTV, sostuvo que la publicación “describe escenas de violación en las que participo y pinta un panorama insoportable de mi vida”. La francesa rechazó cualquier insinuación sobre una posible complicidad de su parte en las violaciones que sufrió. “Luché por recuperar mi dignidad y mi libertad. No permitiré que nadie me las arrebate”, expresó.

Gisele Pelicot sufrió abuso sexual durante una década Lewis Joly - AP

El caso de Gisele Pelicot

El nombre de Gisèle Pelicot trascendió las fronteras de Francia durante el juicio realizado en Aviñón en 2024. Allí la mujer relató cómo, entre 2011 y 2020, fue drogada por su entonces esposo, Dominique Pelicot, quien la mantenía sedada y contactaba a hombres a través de internet para que abusaran sexualmente de ella mientras permanecía inconsciente.

En esta imagen de archivo, una ilustración elaborada por Valentin Pasquier durante el juicio muestra a Gisèle Pelicot (izquierda) y a su exesposo, Dominique Pelicot, en la corte de Avignon, en el sur de Francia, el 17 de septiembre de 2024. (AP Foto/Valentin Pasquier, archivo) Valentin Pasquier - AP

La Justicia francesa condenó a Dominique Pelicot a 20 años de prisión. Además, la cincuentena de acusados que participaron de las agresiones recibió penas que fueron desde tres hasta quince años de cárcel.