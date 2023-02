Gripe aviar y Argentina: en qué países se registraron casos y cuál es la estrategia para contener una “enfermedad que llegó para quedarse”

escuchar

CHICAGO.– La gripe aviar ha llegado a nuevos rincones del planeta y se ha hecho endémica por primera vez en algunas aves silvestres que transmiten el virus a las aves de corral, según veterinarios y expertos en enfermedades, que advierten de que ahora es un problema que afecta a todo el año.

Reuters habló con más de 20 expertos y granjeros de cuatro continentes que afirmaron que la prevalencia del virus en la naturaleza indica que los brotes sin precedentes no remitirán pronto en las granjas avícolas, con lo que aumentarán las amenazas para el suministro mundial de alimentos. Advirtieron que los granjeros deben considerar la enfermedad como un grave riesgo durante todo el año, en lugar de centrar los esfuerzos de prevención en las épocas de migración primaveral de las aves silvestres.

Los brotes del virus se han extendido por América del Norte y del Sur, Europa, Asia y África. El miércoles, la Argentina y Uruguay declararon sendas emergencias sanitarias nacionales después de que las autoridades confirmaran las primeras infecciones en esos países. La Argentina detectó el virus en aves silvestres, mientras que los cisnes muertos en Uruguay dieron positivo.

Gripe aviar. Alerta del Senasa para evitar su ingreso en el país. Versova

Desde principios del año pasado, la gripe aviar ha asolado las granjas de todo el mundo, provocando la muerte de más de 200 millones de aves debido a la enfermedad o a los sacrificios masivos, según declaró a Reuters la Organización Mundial de Sanidad Animal (WOAH).

Los precios de los huevos batieron récords después de que la enfermedad acabara el año pasado con decenas de millones de gallinas ponedoras, dejando una fuente básica de proteínas barata fuera del alcance de algunos de los más pobres del mundo en un momento en que la economía mundial se tambalea por la alta inflación.

Según los expertos, las aves silvestres son las principales responsables de la propagación del virus. Las aves acuáticas, como los patos, pueden portar la enfermedad sin morir e introducirla en las aves de corral a través de heces, saliva y otros medios contaminados.

Los mejores esfuerzos de los granjeros por proteger las bandadas se están quedando cortos.

Pérdidas récord

En Estados Unidos, Rose Acre Farms, el segundo mayor productor de huevos del país, perdió cerca de 1,5 millones de gallinas en un centro de producción del condado de Guthrie, en Iowa, el año pasado, a pesar de que se exigía a todo el que entraba en los establos que se duchara primero para eliminar cualquier rastro del virus, declaró el director ejecutivo Marcus Rust.

Una granja de la empresa en el condado de Weld, Colorado, se infectó dos veces en unos seis meses, matando a más de tres millones de pollos. Rust cree que el viento arrastró el virus desde los campos cercanos, donde los gansos defecaban.

Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Japón son algunos de los países que han sufrido pérdidas récord de aves de corral en el último año, lo que ha dejado a algunos granjeros con una sensación de impotencia.

Una gaviota yace muerta en la playa de Santa María en Lima, Perú, el martes 30 de noviembre de 2022. Al menos 13.000 aves han muerto en lo que va del mes de noviembre, a lo largo del Pacífico peruano por gripe aviar, según dijo el martes el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). (AP Foto/Guadalupe Pardo)

“La gripe aviar está apareciendo incluso en una granja avícola nueva con equipos modernos y sin ventanas, así que lo único que podemos hacer ahora es pedir a Dios que evite un brote”, dijo Shigeo Inaba, que cría pollos en la prefectura de Ibaraki, cerca de Tokio.

Anteriormente se consideraba que las aves de corral del hemisferio norte corrían mayor riesgo cuando las aves silvestres están activas durante la migración primaveral. El aumento de los niveles del virus en una amplia gama de aves acuáticas y otras aves silvestres significa que las aves de corral se enfrentan ahora a altos riesgos durante todo el año, según los expertos.

“Es una nueva guerra”, afirmó Bret Marsh, veterinario del estado de Indiana. “Es básicamente una vigilia de 12 meses”.

El total de muertes en Estados Unidos supera los 58 millones de aves, según datos del gobierno estadounidense, superando el récord anterior de 2015. El virus suele ser mortal para las aves de corral, y se sacrifican bandadas enteras cuando un solo ave da positivo.

Problema mundial

Las aves silvestres han propagado la enfermedad por todo el mundo, probablemente transportando cantidades récord del virus, dijo Gregorio Torres, jefe del departamento científico de la Organización Mundial de Sanidad Animal, con sede en París. El virus cambió con respecto a brotes anteriores a una forma que probablemente sea más transmisible, declaró a Reuters.

“La enfermedad ha llegado para quedarse, al menos a corto plazo”, afirmó Torres.

Torres no pudo confirmar que el virus sea endémico en las aves silvestres de todo el mundo, aunque otros expertos afirmaron que sí lo es en ciertas aves de lugares como Estados Unidos.

Aunque el virus puede infectar a las personas, normalmente a las que tienen contacto con aves infectadas, la Organización Mundial de la Salud afirma que el riesgo para los humanos es bajo.

La forma del virus que circula está infectando a una gama más amplia de aves silvestres que las versiones anteriores, incluidas las que no migran largas distancias, dijo David Suárez, director en funciones del Laboratorio de Investigación Avícola del Sureste del gobierno de EE.UU. en Georgia.

Estas infecciones de aves “residentes” están contribuyendo a que el virus persista durante todo el año cuando antes no lo hacía, afirmó.

El virus también ha infectado a mamíferos como zorros, osos y focas. iStock

Los buitres negros, que habitan en el sur de Estados Unidos y antes evitaban las infecciones, se encuentran ahora entre las especies afectadas, según David Stallknecht, director del Southeastern Cooperative Wildlife Disease Study de la Universidad de Georgia.

El virus también ha infectado a mamíferos como zorros, osos y focas.

Cruzando fronteras

Los altos niveles de virus en aves como las cercetas aliazules, patos que migran largas distancias, ayudaron a propagar el virus a nuevas partes de América del Sur, dijo Stallknecht. Países como Perú, Ecuador y Bolivia notificaron en los últimos meses sus primeros casos.

Ecuador impuso una emergencia zoosanitaria de tres meses el 29 de noviembre, dos días después de que se detectara el primer caso, según informó el Ministerio de Agricultura y Ganadería del país. Hasta la fecha han muerto más de 1,1 millones de aves, según el Ministerio.

Las infecciones en Uruguay y Bolivia sitúan la enfermedad cerca del principal exportador mundial de pollos, Brasil, que nunca ha confirmado un caso. El Ministro de Agricultura brasileño, Carlos Favaro, informó el miércoles que el país investigó tres casos sospechosos, pero que los resultados de las pruebas dieron negativo.

Reporte de la primera mortalidad masiva asociada con #GripeAviar Influenza aviar altamente patógena A(H5N1) en lobos marinos del Perú. La vía de transmisión puede haber sido a través del contacto cercano de leones marinos con aves silvestres infectadas.

🧵 pic.twitter.com/qR7gZeccC1 — Dr. PhD. JULIO MEDINA (@Dr_Julio_Medina) February 16, 2023

“Todo el mundo está centrado en evitar que la gripe llegue a nuestro país”, dijo Gian Carlos Zacchi, criador de pollos para la procesadora Aurora en Chapecó, en el estado brasileño de Santa Catarina.

Algunos expertos sospechan que el cambio climático puede estar contribuyendo a la propagación mundial al alterar los hábitats y las rutas migratorias de las aves silvestres.

“La dinámica de las aves silvestres ha cambiado, y eso ha permitido que los virus que viven en ellas también cambien”, afirma Carol Cardona, experta en gripe aviar y profesora de la Universidad de Minnesota.

Los granjeros están probando tácticas inusuales para proteger a las aves de corral, y algunos utilizan máquinas que hacen ruidos fuertes para ahuyentar a las aves silvestres, según los expertos.

Las vacunas como solución

El criador de patos francés Herve Dupouy ha sacrificado su averío cuatro veces desde 2015 para detener la propagación de la gripe aviar, pero ahora que una oleada de brotes mortales se acerca de nuevo a su granja, dice que es hora de aceptar una solución que antes se consideraba tabú: la vacunación.

“El objetivo es que nuestros animales no se enfermen y no propaguen el virus”, afirma Dupouy en su granja de Castelneu-Tursan, en el suroeste de Francia. “Nuestro trabajo como ganaderos no es recoger animales muertos”.

Al igual que Dupouy, cada vez más gobiernos de todo el mundo están reconsiderando su oposición a las vacunas, ya que sacrificar a las aves o encerrarlas en casa no ha conseguido evitar que la gripe aviar vuelva a diezmar las bandadas comerciales año tras año.

En esta foto proporcionada por el Centro de Aves Rapaces, un águila calva recibe atención el 29 de marzo de 2022 en un área de cuarentena especial que el centro estableció para posibles casos de gripe aviar en St. Paul, Minnesota. (The Raptor Center vía AP)

México inició las vacunaciones de emergencia el año pasado, mientras que Ecuador declaró este mes que planeaba inocular a más de dos millones de aves después de que el virus infectara a una niña de 9 años.

Francia está en vías de empezar a vacunar a las aves de corral en septiembre, según declaró a Reuters el ministro de Agricultura, Fesneau, antes del regreso de las aves silvestres migratorias que pueden infectar las granjas.

La UE, por su parte, acordó el año pasado aplicar una estrategia de vacunación en sus 27 Estados miembros.

China, que consume internamente la mayor parte de su producción avícola, lleva casi 20 años vacunando contra la gripe aviar y ha conseguido reducir drásticamente los brotes.

Pero el mayor productor de carne de ave del mundo, Estados Unidos, se resiste por ahora.

Aunque las vacunas pueden reducir las tasas de mortalidad, algunas aves vacunadas podrían contraer la enfermedad y transmitirla, enmascarando de hecho la propagación del virus. Por eso algunos grandes compradores de carne de ave y aves vivas han prohibido las importaciones de países donde se permiten las vacunas, por temor a que también se introduzca el virus.

La gripe aviar también puede mutar rápidamente y reducir la eficacia de las vacunas, al tiempo que los programas son costosos y requieren mucho tiempo, ya que las vacunas a menudo deben administrarse individualmente. E incluso una vez vacunadas las aves, hay que vigilar las bandadas.

Agencia Reuters

LA NACION

