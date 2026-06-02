La “supergripe” ya prevalece en la Argentina entre los virus respiratorios

Como era de esperar a esta altura del año, con el descenso de la temperatura se reacomodan los virus respiratorios y se intensifica su circulación. Un dato sobresale en el monitoreo epidemiológico actualizado hoy: se impone la “supergripe”, la causada por el nuevo subtipo K, por sobre el Covid y cede el virus responsable de la bronquiolitis.

“La circulación de virus respiratorios continúa en aumento en nuestro país”, informó el Ministerio de Salud. “Este incremento es esperable para esta época del año y es ocasionado casi exclusivamente por la influenza A(H3N2)”, continuó.

En esa línea, también suben las detecciones de casos tipo influenza (ETI) y neumonías. “La bronquiolitis en menores de dos años permanecen dentro de los niveles esperados”, detallaron.

La vacuna que se aplica esta temporada brinda protección para evitar cuadros graves por gripe Rober Solsona - Europa Press - Rober Solsona - Europa Press

La Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) había señalado ya que estas semanas serían “claves para la evolución epidemiológica” de esta temporada de frío, por lo que insistían en mantener al día la vacunación de acuerdo con las recomendaciones nacionales para evitar desarrollar formas graves en el caso de contraer la infección.

Esta temporada, en la que ya predomina el subtipo K de la gripe A(H3N2), que se popularizó como “supergripe” en el hemisferio norte, la vacuna antigripal disponible en vacunatorios públicos y privados proporciona “un buen nivel de protección”, según expresaron integrantes de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) la semana pasada durante el congreso anual de la especialidad en esta ciudad.

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