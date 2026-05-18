Groenlandia desafía las ambiciones de Trump y reafirma que su autodeterminación “no se negocia”

NUUK, Groenlandia.– La reciente visita de una delegación estadounidense a Nuuk, la capital de Groenlandia, volvió a exponer las tensiones geopolíticas que atraviesan el Ártico. El primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, recibió a Jeff Landry, enviado especial del presidente Donald Trump, en un encuentro que describió como “respetuoso” y “positivo”, aunque dejó en claro que la posición del territorio no cambió.

Las autoridades groenlandesas dejaron en claro que el territorio no está en venta. Nielsen remarcó que el futuro de la isla debe quedar exclusivamente en manos de su población y reivindicó el derecho de Groenlandia a decidir su propio destino sin injerencias externas.

“El pueblo groenlandés no está en venta. La autodeterminación groenlandesa no es algo que se pueda negociar”, citó la televisión danesa TV 2 a Nielsen tras reunirse en la isla con el enviado, el gobernador de Luisiana.

Vista aérea de Nuuk, Groenlandia Evgeniy Maloletka - AP

Nielsen también reiteró que el pueblo groenlandés “busca una buena cooperación” con Estados Unidos, y señaló que su “reunión de cortesía” con Landry se llevó a cabo con “respeto mutuo y en un ambiente positivo”.

Las declaraciones llegan después de que la administración Trump reiterara su interés en tomar el control de Groenlandia por motivos de seguridad nacional. Tanto el gobierno local como Dinamarca rechazaron de plano esa posibilidad y remarcaron que la autonomía de la isla constituye una prioridad absoluta para sus habitantes.

El renovado interés de Washington por Groenlandia responde al creciente valor estratégico del Ártico. Trump justificó su postura al advertir que Rusia o China podrían intentar expandir su influencia sobre el territorio en el corto plazo. Sin embargo, expertos de la región relativizaron esas afirmaciones y recordaron que Groenlandia forma parte del reino danés, aliado de la OTAN, y mantiene una estrecha cooperación internacional en materia de defensa y seguridad.

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, habla durante la Cumbre de la Democracia de Copenhague en el Royal Danish Playhouse LISELOTTE SABROE - Ritzau Scanpix

En medio de esa disputa diplomática funciona un grupo de trabajo tripartito integrado por representantes de Estados Unidos, Groenlandia y Dinamarca, creado para canalizar las preocupaciones de Washington, especialmente en torno a la presencia militar estadounidense en la zona.

El ministro de Relaciones Exteriores groenlandés, Mute B. Egede, sostuvo que ese mecanismo es el único ámbito válido para discutir la relación bilateral y dejó claro que Nuuk no mantendrá negociaciones paralelas fuera de ese marco institucional.

Aunque el tono de las conversaciones recientes fue cordial, las diferencias de fondo siguen intactas. Egede habló incluso de una “línea roja” que delimita hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno groenlandés en cualquier negociación futura. Del otro lado, la delegación estadounidense tampoco modificó su estrategia ni su discurso inicial.

Jeff Landry Mark Schiefelbein - AP

Aun así, funcionarios locales admitieron que el trabajo del grupo tripartito parece avanzar de forma más constructiva que en etapas anteriores y remarcaron que Groenlandia no se considera responsable del deterioro de la relación con Washington.

Landry habría dicho a su llegada a Groenlandia el domingo que Trump le había indicado que “fuera allí e hiciera tantos amigos como pudiéramos conseguir”, informó la radiodifusora pública danesa DR.

La agenda de la visita incluyó además actividades destinadas a fortalecer los vínculos económicos y comerciales. El embajador estadounidense en Dinamarca, Ken Howery, participó en la inauguración de nuevas oficinas del consulado norteamericano en Nuuk, mientras que Landry asistió a una feria empresarial y a un foro económico junto a representantes locales.

Agencias AFP y AP