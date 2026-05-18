RÓTERDAM.- El crucero MV Hondius, afectado por el brote de hantavirus hace más de un mes, llegó este lunes al puerto neerlandés de Róterdam para ser sometido a un importante operativo de desinfección, poniendo fin a un viaje que atrajo la atención de las autoridades sanitarias internacionales luego de que tres personas fallecieran tras contraer la enfermedad a bordo.

Los miembros de la tripulación están listos para entrar en cuarentena de inmediato. Aquellos que no puedan regresar a sus países de origen permanecerán en cuarentena en Países Bajos, informó la semana pasada el Ministerio de Sanidad neerlandés.

Según informó la empresa operadora Oceanwide Expeditions, se trasladaban actualmente 27 personas a bordo: 25 tripulantes y dos miembros del personal médico. El grupo, todos asintomáticos hasta el momento y bajo constante monitoreo, está compuesto por 17 filipinos, cuatro neerlandeses, cuatro ucranianos, un ruso y un polaco. La mayoría de ellos permanecerá en cuarentena durante seis semanas en Róterdam.

El crucero afectado por un brote de hantavirus llegó a su destino final en Países Bajos. Arilson Almeida - AP

“El resto de la tripulación y el personal médico a bordo del MV Hondius desembarcarán de forma escalonada a su llegada a Róterdam, en estrecha coordinación con el proceso de limpieza”, declaró este domingo Oceanwide Expeditions en un comunicado. Las personas a bordo fueron vistas con mascarillas en la cubierta mientras el barco era escoltado a través del puerto por un remolcador y una embarcación de la policía holandesa.

“Oceanwide Expeditions seleccionó a EWS Group para llevar a cabo la limpieza y desinfección del buque, tarea que comenzará a la llegada este lunes 18 de mayo”, agregó la compañía.

La travesía

El MV Hondius partió el pasado 1 de abril desde Ushuaia, en la Argentina, hacia Cabo Verde. Hasta el momento se confirmaron al menos siete casos positivos y hay otro caso probable, según un recuento de la agencia AFP a partir de fuentes oficiales. En Canadá, una pasajera del crucero en cuarentena dio un resultado “presuntamente positivo al hantavirus de los Andes”, informó el sábado la Agencia de Salud Pública del país.

El crucero afectado por un brote de hantavirus llegó a su destino final en Países Bajos. Chris McGrath - Getty Images Europe

Aislamiento y repatriación

Más de 120 pasajeros y tripulantes fueron evacuados del barco hacia sus países de origen o hacia Países Bajos, que asumió una responsabilidad especial, ya que el navío tiene bandera neerlandesa.

Dos personas, un neerlandés y un británico, fueron evacuadas de emergencia a Países Bajos, donde fueron hospitalizadas. Ambos se encuentran estables y el ciudadano británico está en condiciones de ser repatriado en aislamiento, indicaron las autoridades neerlandesas. Todos los demás evacuados del barco a los Países Bajos dieron negativo a la prueba del virus.

Con información de las agencias AFP y AP

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