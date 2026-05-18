Hallan los cuerpos de los cuatro buzos italianos que estaban desaparecidos tras una inmersión en Maldivas

MALE.- Las autoridades de las Maldivas confirmaron este lunes el hallazgo de los cuerpos de los cuatro buzos italianos que permanecían desaparecidos desde la semana pasada, luego de que días atrás ya hubiera sido recuperado el cadáver de una quinta integrante del grupo. Los turistas habían desaparecido durante una excursión submarina en el atolón de Vaavu, una zona conocida por sus cuevas y arrecifes de coral.

Las Fuerzas de Defensa Nacional de Maldivas (MNDF) informaron a través de la red social X que los cuerpos fueron encontrados “en una operación conjunta llevada a cabo por la Guardia Costera de Maldivas, la policía y buzos extranjeros”. Según indicó el portavoz presidencial, Mohamed Hussain Shareef, los cadáveres estaban dentro de la misma cueva submarina donde el grupo había realizado la inmersión.

Las autoridades de las Maldivas confirmaron el hallazgo de los cuerpos de los cuatro buzos italianos que permanecían desaparecidos desde la semana pasada Captura de Pantalla

De acuerdo con medios locales, las tareas de recuperación todavía no concluyeron debido a la complejidad de la operación. Las autoridades prevén rescatar dos cuerpos este martes y los otros dos el miércoles.

En el operativo participan tres especialistas finlandeses en buceo de cuevas, técnicos de la Misión de Recuperación de Maldivas y equipos internacionales que incluyen vehículos submarinos operados a distancia, scooters subacuáticos y tanques con sistemas de reciclaje de aire. Además, según medios locales, los gobiernos del Reino Unido, Australia y Estados Unidos brindaron asistencia técnica para las tareas de rescate.

Monica Montefalcone, una de las turistas italianas que formó parte del grupo de cinco buzos que murieron cerca de Alimathaa, en el archipiélago de las Maldivas Greenpeace - Greenpeace

Cada inmersión del operativo dura aproximadamente tres horas y, en caso de encontrar obstáculos, los buzos deben regresar inmediatamente a la superficie. Las autoridades señalaron que las condiciones meteorológicas y el fuerte oleaje complicaron las tareas desde el inicio de la búsqueda.

Los cinco turistas italianos habían desaparecido el jueves pasado mientras realizaban una inmersión desde el yate “Duke of York”, operado por la compañía Luxury Yacht Maldives. La excursión formaba parte de un viaje de turismo científico destinado a explorar la flora y fauna submarina de las cuevas del atolón Vaavu. La tripulación dio aviso a las autoridades después de que los buzos no regresaran a la superficie tras varias horas bajo el agua.

Monica Montefalcone durante una de las expediciones de buceo de Albatros Top Boat

Las víctimas fueron Monica Montefalcone, especialista en ecología marina y docente de la Universidad de Génova; su hija Giorgia Sommacal; la investigadora Muriel Oddenino; y los instructores de buceo Gianluca Benedetti y Federico Gualtieri. Montefalcone trabajaba además con la agencia Albatros Top Boat y había encabezado distintas campañas científicas en Maldivas.

La investigación sobre la tragedia

Las autoridades locales investigan las causas del accidente. Entre las principales hipótesis figuran un posible problema con la mezcla de oxígeno en los tanques, una pérdida de orientación dentro del sistema de cuevas submarinas o complicaciones derivadas de las condiciones climáticas adversas y la baja visibilidad. Los investigadores también analizan si alguno de los buzos pudo haber quedado atrapado entre las rocas, lo que habría provocado una situación de pánico bajo el agua.

Según reportes de medios italianos y locales, el grupo se había sumergido a una profundidad cercana a los 60 metros, pese a que en Maldivas el límite permitido para el buceo recreativo es de 30 metros. Sin embargo, la expedición contaba con autorizaciones especiales por tratarse de una misión científica-biológica.

Un grupo de buzos preparándose para buscar a cuatro italianos desaparecidos cerca de la isla Alimathaa, Maldivas Maldives President’s Media Div

Murió un rescatista durante el operativo

El operativo también dejó una víctima entre los equipos de rescate. Un integrante de la Fuerza de Defensa Nacional de Maldivas, identificado como Mohamed Mahdhee, murió el sábado tras sufrir una descompresión luego de participar en una inmersión de recuperación a unos 50 metros de profundidad. El portavoz presidencial afirmó que su muerte “demuestra la dificultad de la misión”.

Las autoridades locales consideran que se trata del peor accidente de buceo registrado en la historia reciente del archipiélago, un destino turístico reconocido mundialmente por sus playas y actividades submarinas.

Mohamed Mahdhee, el buzo fallecido durante una inmersión de recuperación

Con información de ANSA