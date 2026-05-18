El petróleo sube tras una advertencia de Trump y un ataque contra Emiratos Árabes Unidos

HONG KONG.- Los precios del petróleo marcaron una suba este lunes en la apertura del mercado después de que el presidente estadounidense Donald Trump le advirtiera a Irán que “el tiempo se acaba”. A su vez, esto se da en el marco de una rueda en la que, en su mayoría, las acciones en Asia retroceden.

El crudo Brent, de referencia internacional, aumenta 1,9% y se ubica en US$111,31 por barril. A finales de febrero, antes de que comenzara la guerra contra Irán, se cotizaba en torno a los US$70 por barril. En tanto, el crudo estadounidense de referencia, el West Texas Intermediate (WTI), sube un 2,3%, operando en torno a los US$107,83 por barril.

Ambos contratos, según indicó Reuters, avanzaron más de 7% la semana pasada, al desvanecerse las esperanzas de un acuerdo de paz que pusiera fin a los ataques y confiscaciones de buques en torno al estrecho de Ormuz.

Trump volvió a advertir a Irán (Foto: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) ALEX WONG - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“El tiempo se acaba, y más les vale ponerse en marcha, rápido, o no quedará nada de ellos”, advirtió Trump a Irán mediante un mensaje difundido en redes sociales luego de llevar a cabo una llamada con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

Trump le impuso plazos a Irán en otras oportunidades pero después se terminó desestimando sus advertencias, por lo que en las últimas semanas los inversionistas se mantuvieron cautelosos respecto a la situación en el estrecho de Ormuz y cómo eso podría afectar los flujos energéticos globales, incluidos el petróleo y el gas.

Mientras tanto, el estrecho sigue mayormente cerrado. Además, desde el mes pasado Estados Unidos también impuso su propio bloqueo marítimo a los puertos iraníes.

El crudo Brent, de referencia internacional, aumentó 1,9% y se ubicó en US$111,31 por barril (AP foto/Charlie Riedel) Charlie Riedel - AP

Por otra parte, el fin de semana se llevó a cabo un ataque contra una planta de energía nuclear de los Emiratos Árabes Unidos. Esa situación también aumentó las preocupaciones respecto a la posibilidad de que el conflicto se agudice.

“Los riesgos de que vuelvan a agudizarse las cosas están aumentando”, escribieron en una nota de investigación Warren Patterson y Ewa Manthey, estrategas de materias primas de ING, según reportó AP. Aunque también se ha observado un repunte de la actividad naviera durante la última semana en torno al estrecho, señalaron, “esto puede cambiar rápidamente”.

Ambos también indicaron que el mercado petrolero estaba reaccionando a la falta de resultados tangibles sobre la guerra con Irán tras la reunión de la semana pasada entre Trump y el presidente chino Xi Jinping en Beijing, aun cuando la Casa Blanca afirmó que tanto Estados Unidos como China habían acordado que el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto.

Con información de AP.